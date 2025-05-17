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  • «Оренбург» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025

«Оренбург» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025

17 мая 2025, 12:50
Оренбург
17.05.2025, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 2
Завершен
Краснодар
7' Б. Мансилья
29' Д. Кордоба 51' Л. Оласа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
99
Николай Сысуев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
8
Иван Башич
АП
9
Брайан Мансилья
ЛВ
7
Эмирджан Гюрлюк
ЛВ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
10
Саид Сахархизан
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
4
Диего Коста
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
6
Кевин Ленини
ОП
10
Эдуард Сперцян
АП
27
Виктор Са
ЛВ
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Оренбург
16
Николай Тюленев
ВР
50
Егор Скичко
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
96
Алексей Барановский
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
26
Химми Марин
ЛВ
11
Степан Оганесян
ПВ
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
13
Джастин Куэро
ЦФ
9
Максим Савельев
ЦФ
Краснодар
99
Юрий Дюпин
ВР
58
Данил Ладоха
ВР
95
Кирилл Ларионов
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
18
Данила Козлов
АП
88
Никита Кривцов
АП
90
Мозес Давид Кобнан
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
3-2-3-2
99
Сысуев
5
Татаев
59
Сыщенко
27
Прохин
81
Сидоров
31
Зотов
7
Гюрлюк
8
Башич
20
Рыбчинский
10
Сахархизан
9
Мансилья
4-2-3-1
1
Агкацев
20
Гонсалес
3
Тормена
4
Коста
15
Оласа
53
Черников
6
Ленини
11
Батчи
10
Сперцян
27
Са
9
Кордоба
31
Зотов
88
Караташ
88
Караташ
31
Зотов
7
Гюрлюк
4
Хотулев
4
Хотулев
7
Гюрлюк
20
Рыбчинский
8
Коваленко
8
Коваленко
20
Рыбчинский
59
Сыщенко
26
Марин
26
Марин
59
Сыщенко
10
Сахархизан
9
Савельев
9
Савельев
10
Сахархизан
20
Гонсалес
98
Петров
98
Петров
20
Гонсалес
10
Сперцян
18
Козлов
18
Козлов
10
Сперцян
6
Ленини
88
Кривцов
88
Кривцов
6
Ленини
27
Са
90
Кобнан
90
Кобнан
27
Са
11
Батчи
6
Олусегун
6
Олусегун
11
Батчи
Остались в запасе
Оренбург
Краснодар
16
Николай Тюленев
ВР
50
Егор Скичко
ВР
96
Алексей Барановский
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
11
Степан Оганесян
ПВ
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
13
Джастин Куэро
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
99
Юрий Дюпин
ВР
58
Данил Ладоха
ВР
95
Кирилл Ларионов
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
16
Николай Тюленев
ВР
50
Егор Скичко
ВР
96
Алексей Барановский
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
11
Степан Оганесян
ПВ
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
13
Джастин Куэро
ЦФ
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
58
Данил Ладоха
ВР
95
Кирилл Ларионов
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Оренбург - Краснодар
5
3
Всего ударов по воротам
16
21
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
6
2
Нарушения
13
13
Офсайды
1
2
Количество передач
305
382
Сейвы
3
6
Точность передач %
70
79
Удары мимо ворот
2
10
Блокированные удары
7
6
Удары из пределов штрафной
9
15
Удары из-за пределов штрафной
7
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Краснодара», 29-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Краснодар»

«Оренбург» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Оренбург
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