17.05.2025, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Россия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Оренбург
Оренбург
3-2-3-2
99
Сысуев
5
Татаев
59
Сыщенко
27
Прохин
81
Сидоров
31
Зотов
7
Гюрлюк
8
Башич
20
Рыбчинский
10
Сахархизан
9
Мансилья
4-2-3-1
1
Агкацев
20
Гонсалес
3
Тормена
4
Коста
15
Оласа
53
Черников
6
Ленини
11
Батчи
10
Сперцян
27
Са
9
Кордоба
31
Зотов
88
Караташ
88
Караташ
31
Зотов
7
Гюрлюк
4
Хотулев
4
Хотулев
7
Гюрлюк
20
Рыбчинский
8
Коваленко
8
Коваленко
20
Рыбчинский
59
Сыщенко
26
Марин
26
Марин
59
Сыщенко
10
Сахархизан
9
Савельев
9
Савельев
10
Сахархизан
20
Гонсалес
98
Петров
98
Петров
20
Гонсалес
10
Сперцян
18
Козлов
18
Козлов
10
Сперцян
6
Ленини
88
Кривцов
88
Кривцов
6
Ленини
27
Са
90
Кобнан
90
Кобнан
27
Са
11
Батчи
6
Олусегун
6
Олусегун
11
Батчи
Остались в запасе
Оренбург
Краснодар
16
Николай Тюленев
ВР
50
Егор Скичко
ВР
96
Алексей Барановский
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
11
Степан Оганесян
ПВ
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
13
Джастин Куэро
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
99
Юрий Дюпин
ВР
58
Данил Ладоха
ВР
95
Кирилл Ларионов
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
16
Николай Тюленев
ВР
50
Егор Скичко
ВР
96
Алексей Барановский
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
11
Степан Оганесян
ПВ
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
13
Джастин Куэро
ЦФ
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
58
Данил Ладоха
ВР
95
Кирилл Ларионов
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Слишкович
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Оренбург - Краснодар
5
3
Всего ударов по воротам
16
21
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
6
2
Нарушения
13
13
Офсайды
1
2
Количество передач
305
382
Сейвы
3
6
Точность передач %
70
79
Удары мимо ворот
2
10
Блокированные удары
7
6
Удары из пределов штрафной
9
15
Удары из-за пределов штрафной
7
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» против «Краснодара», 29-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Краснодар»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»