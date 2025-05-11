Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Акрон» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025

«Акрон» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025

11 мая 2025, 12:50
Акрон
11.05.2025, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 28 тур
3 : 2
Завершен
Ахмат
17' Д. Пестряков 45+4' И. Джаковац 85' В. Хубулов
8' А. Талаль 72' Г. Мелкадзе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
78
Александр Васютин
ВР
21
Роберто Фернандес
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
77
Константин Савичев
ПЗ
5
Алекса Джурасович
ОП
15
Стефан Лончар
ОП
35
Ифет Джаковац
ЦП
71
Дмитрий Пестряков
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Исмаэл
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
14
Амин Талаль
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
20
Максим Самородов
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
3
Пауло Витор
ЦЗ
26
Родригу Эсковаль
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
21
Артур Галоян
АП
91
Максим Болдырев
АП
8
Владимир Хубулов
ЛВ
69
Арсений Дмитриев
ПВ
23
Кирилл Данилин
ПВ
7
Беншимоль
ЦФ
Ахмат
72
Яхья Магомедов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
24
Заим Диванович
ОП
16
Мауро Луна Диале
АП
28
Даниил Зорин
АП
59
Евгений Харин
ЛВ
9
Родриго Руис Диас
ЦФ
4-2-1-2-1
78
Васютин
21
Фернандес
19
Бокоев
24
Неделчару
77
Савичев
5
Джурасович
15
Лончар
35
Джаковац
71
Пестряков
17
Бакаев
22
Дзюба
4-4-2
88
Шелия
95
Адамов
2
Жиров
4
Ибишев
8
Богосавац
18
Камилов
14
Талаль
7
Садулаев
11
Исмаэл
77
Мелкадзе
20
Самородов
78
Васютин
13
Волков
13
Волков
78
Васютин
77
Савичев
13
Бардыбахин
13
Бардыбахин
77
Савичев
15
Лончар
26
Эсковаль
26
Эсковаль
15
Лончар
71
Пестряков
8
Хубулов
8
Хубулов
71
Пестряков
17
Бакаев
7
Беншимоль
7
Беншимоль
17
Бакаев
4
Ибишев
3
Шатара
3
Шатара
4
Ибишев
8
Богосавац
55
Тодорович
55
Тодорович
8
Богосавац
20
Самородов
59
Харин
59
Харин
20
Самородов
14
Талаль
9
Руис Диас
9
Руис Диас
14
Талаль
Остались в запасе
Акрон
Ахмат
3
Пауло Витор
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
21
Артур Галоян
АП
91
Максим Болдырев
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
23
Кирилл Данилин
ПВ
Главный тренер
Заур Тедеев
72
Яхья Магомедов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
24
Заим Диванович
ОП
16
Мауро Луна Диале
АП
28
Даниил Зорин
АП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
3
Пауло Витор
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
21
Артур Галоян
АП
91
Максим Болдырев
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
23
Кирилл Данилин
ПВ
Остались в запасе
72
Яхья Магомедов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
24
Заим Диванович
ОП
16
Мауро Луна Диале
АП
28
Даниил Зорин
АП
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Акрон - Ахмат
3
1
2
Всего ударов по воротам
15
28
Удары в створ
7
10
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
10
Нарушения
23
7
Офсайды
2
3
Количество передач
332
272
Сейвы
8
4
Точность передач %
71
75
Удары мимо ворот
3
11
Блокированные удары
5
7
Удары из пределов штрафной
11
22
Удары из-за пределов штрафной
4
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Ахмата», 28-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон»«Ахмат»

«Акрон» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ахмат Акрон
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Арсенал» пошел ва-банк в переговорах с Винисиусом
17:57
Андраде сравнил Семака и Талалаева
17:27
Московскому клубу РПЛ посоветовали избавиться от тренера
17:07
Бубнов публично оскорбил пользователей «Бомбардира»
16:45
24
Баринов назвал европейский клуб, куда едва не ушел летом
16:24
1
«Такое барахло надо убирать из жизни»: Радимов – о «Спартаке»
16:15
4
У Шуманского из ЦСКА есть два варианта в РПЛ
15:48
2
«Зенит» – не фаворит»: Бубнов назвал тройку команд, которые поборются за титул РПЛ
15:29
5
Баринов опасается, что «Локомотив» вылетит в ФНЛ
15:11
1
«Он в «Зенит» переходит»: Баринов «сдал» Карпукаса
14:56
5
Все новости
Все новости
Аугусто рассказал о влиянии Текке на свой трансфер в «Зенит»
18:11
В «Расинге» подтвердили запрос ЦСКА по Мартирене
17:47
Назван лучший игрок 2-го тура РПЛ
16:28
1
«Такое барахло надо убирать из жизни»: Радимов – о «Спартаке»
16:15
4
Спартаковец Саусь рассказал о своем лечении
15:59
У Шуманского из ЦСКА есть два варианта в РПЛ
15:48
2
Баринов: «Надеюсь, болельщики «Локо» начинают понимать, почему я ушел»
15:41
2
«Зенит» – не фаворит»: Бубнов назвал тройку команд, которые поборются за титул РПЛ
15:29
5
Баринов опасается, что «Локомотив» вылетит в ФНЛ
15:11
1
«Он в «Зенит» переходит»: Баринов «сдал» Карпукаса
14:56
5
ФотоСимволическая сборная 2-го тура РПЛ по версии Радимова
14:40
3
Баринова объявили персоной нон грата в «Локо»
14:29
3
Еще одна спартаковская группировка наложила вето на трансфер Даку
14:19
30
Литвинов рассказал, на что готов пойти в случае чемпионства «Спартака»
14:07
Салах может сыграть против «Зенита» осенью
14:06
3
Мостовой – о тренере ЦСКА: «Нефутбольный человек, я всегда смотрю «Википедию»
13:46
8
Новая информация о ситуации с контрактом Глушенкова
13:37
7
Баринов – о возвращении в «Локомотив»: «Есть такие мысли»
13:28
ЦСКА заинтересовался форвардом сборной Ирана
13:19
1
Два клуба Лиги 1 включили в шорт-листы российского игрока
13:00
Гурцкая: «Зенит» пытается продать Энрике, но его не берут»
12:42
8
ВидеоФанаты ЦСКА оскорбляли сотрудника клуба во время матча с «Локомотивом»
11:29
5
Кокорин хочет перейти в Ла Лигу или АПЛ
11:13
8
Хавбек «Краснодара»: «Ни «Зенит», ни «Спартак» нам не конкуренты»
10:29
22
Баринов сказал, надо ли Батракову переходить в «Галатасарай»
10:17
2
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
10:04
4
Подшибякина – о будущем Батракова: «Для него мечта – попробовать себя где‑то еще»
09:55
8
Семшов – о Даку в «Спартаке»: «Обязан выдавать то, что видим в исполнении Кордобы»
09:46
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+