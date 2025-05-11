11.05.2025, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Россия. Премьер-лига, 28 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Акрон
Акрон
4-2-1-2-1
78
Васютин
21
Фернандес
19
Бокоев
24
Неделчару
77
Савичев
5
Джурасович
15
Лончар
35
Джаковац
71
Пестряков
17
Бакаев
22
Дзюба
4-4-2
88
Шелия
95
Адамов
2
Жиров
4
Ибишев
8
Богосавац
18
Камилов
14
Талаль
7
Садулаев
11
Исмаэл
77
Мелкадзе
20
Самородов
78
Васютин
13
Волков
13
Волков
78
Васютин
77
Савичев
13
Бардыбахин
13
Бардыбахин
77
Савичев
15
Лончар
26
Эсковаль
26
Эсковаль
15
Лончар
71
Пестряков
8
Хубулов
8
Хубулов
71
Пестряков
17
Бакаев
7
Беншимоль
7
Беншимоль
17
Бакаев
4
Ибишев
3
Шатара
3
Шатара
4
Ибишев
8
Богосавац
55
Тодорович
55
Тодорович
8
Богосавац
20
Самородов
59
Харин
59
Харин
20
Самородов
14
Талаль
9
Руис Диас
9
Руис Диас
14
Талаль
Остались в запасе
Акрон
Ахмат
3
Пауло Витор
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
21
Артур Галоян
АП
91
Максим Болдырев
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
23
Кирилл Данилин
ПВ
Главный тренер
Заур Тедеев
72
Яхья Магомедов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
24
Заим Диванович
ОП
16
Мауро Луна Диале
АП
28
Даниил Зорин
АП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
3
Пауло Витор
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
21
Артур Галоян
АП
91
Максим Болдырев
АП
69
Арсений Дмитриев
ПВ
23
Кирилл Данилин
ПВ
Остались в запасе
72
Яхья Магомедов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
24
Заим Диванович
ОП
16
Мауро Луна Диале
АП
28
Даниил Зорин
АП
Главный тренер
Заур Тедеев
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Акрон - Ахмат
3
1
2
Всего ударов по воротам
15
28
Удары в створ
7
10
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
10
Нарушения
23
7
Офсайды
2
3
Количество передач
332
272
Сейвы
8
4
Точность передач %
71
75
Удары мимо ворот
3
11
Блокированные удары
5
7
Удары из пределов штрафной
11
22
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Акрон» против «Ахмата», 28-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Акрон» – «Ахмат»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»