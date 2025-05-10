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  • «Нефтехимик» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

«Нефтехимик» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

10 мая 2025, 16:50
Нефтехимик
10.05.2025, суббота, 18:00
Россия. Первая лига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Сочи
37' А. Кахидзе
45' М. Крамарич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
83
Максим Лайкин
ОП
5
Кирилл Морозов
ОП
2
Марат Ситдиков
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
7
Андрей Никитин
ЛВ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
14
Игнасио Сааведра
ОП
18
Максим Кайнов
ОП
29
Кирилл Никитин
ЛВ
10
Мартин Крамарич
ЛВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Нефтехимик
28
Никита Янович
ВР
7
Кирилл Маляров
ПЗ
29
Роман Денисов
ОП
6
Даниил Родин
ЦП
27
Арсений Будылин
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
9
Саид Алиев
ЦФ
Сочи
88
Максим Рудаков
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
13
Сергей Терехов
ЛЗ
4
Олег Кожемякин
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
55
Лазар Стойсавлевич
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
29
Руслан Шагиахметов
ОП
8
Анатолий Макаров
ЦП
20
Даниил Мартовой
ЛВ
97
Роман Пасевич
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
4-2-2-1-1
1
Голубев
24
Кахидзе
12
Ширяев
65
Толстопятов
17
Валиахметов
83
Лайкин
5
Морозов
2
Ситдиков
99
Емельянов
7
Никитин
11
Магомедов
3-4-2-1
35
Дегтев
28
Магаль
4
Литвинов
5
Аберден
27
Заика
14
Сааведра
18
Кайнов
17
Макарчук
29
Никитин
10
Крамарич
77
Писарский
24
Кахидзе
7
Шильцов
7
Шильцов
24
Кахидзе
11
Магомедов
9
Алиев
9
Алиев
11
Магомедов
27
Заика
39
Маслов
39
Маслов
27
Заика
4
Литвинов
55
Стойсавлевич
55
Стойсавлевич
4
Литвинов
18
Кайнов
20
Мартовой
20
Мартовой
18
Кайнов
28
Магаль
97
Пасевич
97
Пасевич
28
Магаль
Остались в запасе
Нефтехимик
Сочи
28
Никита Янович
ВР
7
Кирилл Маляров
ПЗ
29
Роман Денисов
ОП
6
Даниил Родин
ЦП
27
Арсений Будылин
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
88
Максим Рудаков
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
13
Сергей Терехов
ЛЗ
4
Олег Кожемякин
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
29
Руслан Шагиахметов
ОП
8
Анатолий Макаров
ЦП
59
Руслан Барт
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
28
Никита Янович
ВР
7
Кирилл Маляров
ПЗ
29
Роман Денисов
ОП
6
Даниил Родин
ЦП
27
Арсений Будылин
ЦП
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
13
Сергей Терехов
ЛЗ
4
Олег Кожемякин
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
29
Руслан Шагиахметов
ОП
8
Анатолий Макаров
ЦП
59
Руслан Барт
ПВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Нефтехимик - Сочи
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Сочи», 32-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик» – «Сочи»

«Нефтехимик» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Сочи Нефтехимик
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