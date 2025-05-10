10.05.2025, суббота, 18:00
Россия. Первая лига, 32 тур
Россия. Первая лига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Нефтехимик
Нефтехимик
4-2-2-1-1
1
Голубев
24
Кахидзе
12
Ширяев
65
Толстопятов
17
Валиахметов
83
Лайкин
5
Морозов
2
Ситдиков
99
Емельянов
7
Никитин
11
Магомедов
3-4-2-1
35
Дегтев
28
Магаль
4
Литвинов
5
Аберден
27
Заика
14
Сааведра
18
Кайнов
17
Макарчук
29
Никитин
10
Крамарич
77
Писарский
24
Кахидзе
7
Шильцов
7
Шильцов
24
Кахидзе
11
Магомедов
9
Алиев
9
Алиев
11
Магомедов
27
Заика
39
Маслов
39
Маслов
27
Заика
4
Литвинов
55
Стойсавлевич
55
Стойсавлевич
4
Литвинов
18
Кайнов
20
Мартовой
20
Мартовой
18
Кайнов
28
Магаль
97
Пасевич
97
Пасевич
28
Магаль
Остались в запасе
Нефтехимик
Сочи
28
Никита Янович
ВР
7
Кирилл Маляров
ПЗ
29
Роман Денисов
ОП
6
Даниил Родин
ЦП
27
Арсений Будылин
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
88
Максим Рудаков
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
13
Сергей Терехов
ЛЗ
4
Олег Кожемякин
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
29
Руслан Шагиахметов
ОП
8
Анатолий Макаров
ЦП
59
Руслан Барт
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
28
Никита Янович
ВР
7
Кирилл Маляров
ПЗ
29
Роман Денисов
ОП
6
Даниил Родин
ЦП
27
Арсений Будылин
ЦП
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
13
Сергей Терехов
ЛЗ
4
Олег Кожемякин
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
29
Руслан Шагиахметов
ОП
8
Анатолий Макаров
ЦП
59
Руслан Барт
ПВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Нефтехимик - Сочи
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Сочи», 32-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 18:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»