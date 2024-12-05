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  • «Борнмут» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 декабря 2024

«Борнмут» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 декабря 2024

5 декабря 2024, 22:05
Борнмут
05.12.2024, четверг, 23:15
Англия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Тоттенхэм
17' Д. Хейсен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
13
Кепа
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
15
Адам Смит
(К) ЦЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
24
Дин Хейсен
ЦЗ
4
Тайлер Адамс
ОП
10
Райан Кристи
АП
16
Маркус Тавернье
ЛВ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
9
Эванилсон
ЦФ
11
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
29
Папе Сарр
ЦП
8
Ив Биссума
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
(К) АП
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
21
Деян Кулушевски
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
23
Джеймс Хилл
ЦЗ
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
4
Льюис Кук
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
19
Данго Уаттара
ПВ
7
Дэвид Брукс
ПВ
26
Энес Унал
ЦФ
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
12
Педро Порро
ПЗ
25
Джед Спенс
ПЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
27
Уилл Лэнкшир
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
4-1-3-2
13
Кепа
6
Керкез
6
Забарный
24
Хейсен
15
Смит
4
Адамс
19
Клюйверт
10
Кристи
16
Тавернье
11
Семеньо
9
Эванилсон
3-2-3-2
17
Форстер
33
Дэвис
3
Дрэгушин
13
Удогие
29
Сарр
8
Биссума
21
Кулушевски
10
Мэддисон
11
Джонсон
14
Грей
19
Соланке
10
Кристи
4
Кук
4
Кук
10
Кристи
16
Тавернье
8
Биллинг
8
Биллинг
16
Тавернье
19
Клюйверт
19
Уаттара
19
Уаттара
19
Клюйверт
11
Семеньо
7
Брукс
7
Брукс
11
Семеньо
9
Эванилсон
26
Унал
26
Унал
9
Эванилсон
33
Дэвис
12
Порро
12
Порро
33
Дэвис
8
Биссума
15
Бергвалл
15
Бергвалл
8
Биссума
29
Сарр
7
Сон
7
Сон
29
Сарр
10
Мэддисон
11
Вернер
11
Вернер
10
Мэддисон
Остались в запасе
Борнмут
Тоттенхэм
12
Марк Траверс
ВР
23
Джеймс Хилл
ЦЗ
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
Главный тренер
Андони Ираола
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
25
Джед Спенс
ПЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
27
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
23
Джеймс Хилл
ЦЗ
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
25
Джед Спенс
ПЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
27
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Борнмут - Тоттенхэм
2
2
Всего ударов по воротам
21
12
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
9
Нарушения
15
8
Офсайды
3
3
Количество передач
245
471
Сейвы
4
7
Точность передач %
70
81
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
17
7
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
3.27
0.58

Смотреть прямую трансляцию матча «Борнмут» против «Тоттенхэма», 14-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 декабря в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Борнмут»«Тоттенхэм»

«Борнмут» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Борнмут
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