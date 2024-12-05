05.12.2024, четверг, 23:15
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Англия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Борнмут
Борнмут
4-1-3-2
13
Кепа
6
Керкез
6
Забарный
24
Хейсен
15
Смит
4
Адамс
19
Клюйверт
10
Кристи
16
Тавернье
11
Семеньо
9
Эванилсон
3-2-3-2
17
Форстер
33
Дэвис
3
Дрэгушин
13
Удогие
29
Сарр
8
Биссума
21
Кулушевски
10
Мэддисон
11
Джонсон
14
Грей
19
Соланке
10
Кристи
4
Кук
4
Кук
10
Кристи
16
Тавернье
8
Биллинг
8
Биллинг
16
Тавернье
19
Клюйверт
19
Уаттара
19
Уаттара
19
Клюйверт
11
Семеньо
7
Брукс
7
Брукс
11
Семеньо
9
Эванилсон
26
Унал
26
Унал
9
Эванилсон
33
Дэвис
12
Порро
12
Порро
33
Дэвис
8
Биссума
15
Бергвалл
15
Бергвалл
8
Биссума
29
Сарр
7
Сон
7
Сон
29
Сарр
10
Мэддисон
11
Вернер
11
Вернер
10
Мэддисон
Остались в запасе
Борнмут
Тоттенхэм
12
Марк Траверс
ВР
23
Джеймс Хилл
ЦЗ
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
Главный тренер
Андони Ираола
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
25
Джед Спенс
ПЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
27
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
23
Джеймс Хилл
ЦЗ
48
Max Kinsey-Wellings
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
25
Джед Спенс
ПЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
27
Уилл Лэнкшир
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Борнмут - Тоттенхэм
2
2
Всего ударов по воротам
21
12
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
9
Нарушения
15
8
Офсайды
3
3
Количество передач
245
471
Сейвы
4
7
Точность передач %
70
81
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
17
7
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
3.27
0.58
Смотреть прямую трансляцию матча «Борнмут» против «Тоттенхэма», 14-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 декабря в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Борнмут» – «Тоттенхэм»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»