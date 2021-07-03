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31.03.2017 21:05Президент «Барселоны» незаконно помешал Неймару перейти в «Реал». ЦСКА может купить Нойштедтера. Дайджест событий дняТур еще не начался, а Луческу уже недоволен судьями. На Кубок Америки могут приехать сборные из Европы. Россия и Украина не встретятся в группе Лиги наций. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.9
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30.03.2017 21:00Россия и Украина – в одном дивизионе Лиги наций. ФИФА распределила квоты на ЧМ-2026. Дайджест событий дняСкульптор бюста Роналду рассказал о своем шедевре. Воронин протестует против легионеров в сборной Украины. Санчес может остаться в Лондоне, но сменить клуб. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.6
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13.10.2016 21:00Девича не вызывают в сборную из-за политики. Каррера не будет увеличивать тренерский штаб. Писарев покинет молодежную команду и пост в РФС. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.9
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09.10.2016 21:42В Италии футболисту предъявили зеленую карточку. Черчесов поставил игрокам сборной «неуд». Дайджест событий дня«Ливерпуль» не намерен продавать Коутиньо в «Барселону». В итальянской Серии B впервые в истории футбола была показана зеленая карточка. Гарай мог перейти в европейский топ-клуб, но выбрал «Зенит». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.12