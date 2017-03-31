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    Президент «Барселоны» незаконно помешал Неймару перейти в «Реал». ЦСКА может купить Нойштедтера. Дайджест событий дня


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    Голосов: 5
    31.03.2017 21:05
    Тур еще не начался, а Луческу уже недоволен судьями. На Кубок Америки могут приехать сборные из Европы. Россия и Украина не встретятся в группе Лиги наций. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.

    Неймар не перешел в «Реал» из-за подкупа президентом «Барселоны»?

    Представитель бразильской инвестиционной компании DIS Дельсир Сонда сообщил странные подробности сделки «Барселоны» по покупке Неймара.

    «Тогда «Реал» первым вышел на Неймара и он согласился на переезд в Мадрид. Он даже прошел медицинское обследование в клинике моего друга. Бывший президент клуба Сандро Росель, скажем прямо, подкупил отца Неймара. Во-первых, он заплатил 10 миллионов евро, которые первоначально были представлены как «кредит», что затем в суде «Барса» признала. Нынешний президент «Барселоны» Бартомеу так же участвовал во всем этом – его подпись стоит на 169 страницах документов. Мы не понимаем и не можем объяснить, почему ему не предъявлены обвинения», – заявил Сонда.

    Круче, чем «РБ Лейпциг». Как надо создавать футбольные клубы

    В Кубке Америки могут принять участие топ-сборные Европы

    Количество стран-участниц Кубка Америки может быть увеличено с 12 до 16 команд. Такой вопрос рассматривает руководство КОНМЕБОЛ. В частности, называются сборные Испании, Португалии, Франции и Италии. Кроме того, и федерация футбола Японии также не против участия своей команды в данном турнире. Последний раз в нечетные годы Кубок Америки будет проведен в 2019 году в Бразилии. Затем он будет проходить каждые четыре года – параллельно с Евро.

    Россия и Украина не будут играть в одной группе Лиги наций

    По итогам жеребьевки Лиги наций сборные России и Украины окажутся в разных группах, даже если попадут в одну и ту же лигу. То же самое относится к Армении и Азербайджану, если нынешние решения исполнительного комитета УЕФА по-прежнему будут действовать при проведении жеребьевки. Напомним, что вчера стал известен предварительный состав дивизионов, а их окончательный вариант будет представлен только по окончании европейской квалификации в ноябре. Пока же cборная России была определена в дивизион B Лиги наций вместе с командой Украины.

    Лига наций УЕФА. Что это за турнир и как в нем будет играть Россия?

    Терри останется в «Челси» еще на год

    Защитник «Челси» Джон Терри, скорее всего, продолжит карьеру в лондонском клубе и в следующем сезоне. Руководство синих приняло решение продлить истекающий этим летом контракт с 36-летним англичанином еще на один год. На этом настоял главный тренер «Челси» Антонио Конте, который по-прежнему рассчитывает на игрока обороны и считает его важной фигурой в команде.

    Скандальное высказывание Пике вызвало восторг у одноклубников

    Защитника «Барселоны» Жерара Пике встретили овациями в раздевалке каталонской команды. Одноклубники футболиста признались, что восхищаются испанцем за его храбрость. Ранее Пике заявил, что ему не нравится, что люди, выдвигающие обвинения против Месси и Неймара, сидят в VIP-ложе «Сантьяго Бернабеу». Кроме того, он отметил, что «Реал» победил в Лиге чемпионов благодаря голу из офсайда.

    Пике снова поругался с «Реалом». Что произошло?

    Луческу обратился к московским судьям

    Эта музыка будет вечной. Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в преддверии гостевого матча 21-го тура РФПЛ против «Рубина» отреагировал на информацию о том, что игру его клуба снова будет обслуживать арбитр из Московской области.

    «То же самое было и на Украине. 75 процентов наших выездных матчей обслуживали арбитры из Киева. В домашних играх очки не будут потеряны, я обещаю. Проблемы, о которых вы знаете, возникают на выезде. Хотелось бы, чтобы москвичи судили нас дома. Пожалуйста, судите нас дома! Но они все делают наоборот», – возмутился Луческу.

    ЦСКА может приобрести Нойштедтера

    Полузащитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер находится в сфере интересов ЦСКА. Тренерский штаб армейского клуба впечатлен универсальностью футболиста, способного выступать как в центре обороны, так и в опорной зоне. Сумма трансфера может составить четыре миллиона евро. Нойштедтер не будет считаться легионером в РФПЛ, так как обладает российским паспортом и выступает за сборную России.

    «РЕН ТВ» извинился перед Тарасовым

    Канал «РЕН ТВ», принес извинения Дмитрию Тарасову и «Локомотиву». Ранее журналисты телеканала утверждали, что именно футболист подверг критике игроков национальной команды, назвав их «лохами» и «лузерами».

    «Редакция «РЕН ТВ» приносит свои извинения Дмитрию Тарасову, а также болельщикам «Локомотива» за ситуацию, которая произошла с комментарием об игре сборной. Нам действительно неприятно, что некий тезка Тарасова втянул нас в эту историю», – говорится в сообщении на сайте «РЕН ТВ».

    «Урал» выиграл у «Анжи» в первом матче 21-го тура РФПЛ

    21-й тур российской Премьер-лиги начался в Махачкале матчем «Анжи» и «Урала». Счет открыл форвард гостей Ильин, затем хозяева ответили двумя точными ударами Прудникова и Хубулова. Уральцы сравняли результат благодаря автоголу Гасанова, а за две минуты до конца встречи победный гол «Урала» забил Манучарян. Кроме того, армянин еще и не реализовал пенальти при счете 2:2.

    «Анжи» – «Урал» – 2:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ильин, 21; 1:1 – Прудников, 49; 2:1 – Хубулов, 53; 2:2 – Гасанов (в свои ворота); 2:3 – Манучарян

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, insidespanishfootball.com
    Рейтинг: 2 Голосов: 5
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +6913

      батог 2 апреля 2017, 08:09

      Луческу собрался проиграть "Рубину"!

      -2
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      Рейтинг: +151

      VITPO 1 апреля 2017, 07:11

      По НОЙШТЕДТЕРУ-утка,скорее-всего.

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 1 апреля 2017, 04:17

      Он ничего не показал на Евро, в этом его универсальность...

      0
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 1 апреля 2017, 04:06

      Ну зачем армейцам это полено?Зенитовский цыган давай до свидания!!!Урал спасибо!!!!!

      0
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      Рейтинг: +2229

      river31 31 марта 2017, 21:20

      Не понимаю, что такого ценного в Роме? И нахрена он армейцам?
      После игры на Евро и в сборной против Бельгии....

      0
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      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > river31 31 марта 2017, 21:44

      в фанере чудит этот чудик

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > river31 31 марта 2017, 21:59

      Паспорт РФ в нем ценен

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская > river31 1 апреля 2017, 02:11

      Поддерживаю вас, особенно это видно после недавних товарняков, но селекция у армейцев не их козырь, скупают то, что плохо лежит, лишь бы заполнить образовавшуюся нишу,ну а как исключение это Вагнер, Сейду ну и Мусса, конечно...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +315

      maksspartak 31 марта 2017, 21:14

      что особенного в этом Нойштедтер ))

      1
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