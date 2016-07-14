Кристина Ротань – богиня украинского капитана

На протяжении 10 лет Руслан Ротань был женат на девушке Марии, которая родила ему троих детей, но из-за конфликтов, связанных с их воспитанием, пара рассталась – Мария тут же нашла себе богатенького олигарха, а Руслан заинтересовался милой девушкой Кристиной и забрал с собой двух сыновей.

2,5 года назад новая любовь капитана сборной Украины родила ему дочку. Знакомимся ближе с Кристиной Ротань:

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