Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кристина Ротань – богиня украинского капитана

На протяжении 10 лет Руслан Ротань был женат на девушке Марии, которая родила ему троих детей, но из-за конфликтов, связанных с их воспитанием, пара рассталась – Мария тут же нашла себе богатенького олигарха, а Руслан заинтересовался милой девушкой Кристиной и забрал с собой двух сыновей.

2,5 года назад новая любовь капитана сборной Украины родила ему дочку. Знакомимся ближе с Кристиной Ротань:

Цитата дня. Капитан сборной Украины едет в Россию

Кэсси – горячая девушка самого полезного защитника чемпионов Европы

Александра Иварсдоттир – жена исландского героя Евро-2016

Россия. Премьер-лига Украина Анжи Днепр Украина Ротань Руслан
Комментарии (24)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Майор Дзагоев
1468511822
Дюже гарна дивчина
Ответить
Клим Чугункин.
1468512713
Яп ей вдул.В ротань.
Ответить
Rorschach krym
1468512985
Красивая девушка, кстати предыдущая его подруга была страшненькая
Ответить
30регион
1468513820
не успела ещё грудь сделать!доска сороковка!
Ответить
Клим Чугункин.
1468514729
Ротань у неё рабочий.
Ответить
Клим Чугункин.
1468520598
Доска,два соска.
Ответить
alexandr1205
1468564528
судя по комментам - красота не спасет этот мир...
Ответить
marshal9
1468568175
сисек нету а это минус
Ответить
Lukasch2000
1468573420
Хорошая самочка!
Ответить
Абырвалг.
1496049110
Яп ей вдул посамые гланды.
Ответить
Главные новости
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова в матче с его первым ассистом
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+