Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кэсси – горячая девушка самого полезного защитника чемпионов Европы


    3
    Голосов: 5
    12.07.2016 20:39
    Жозе Фонте – самый неприметный игрок сборной Португалии. Однако во многом благодаря ему, команда смогла выиграть Евро. «Бомбардир» показывает девушку, которая всегда рядом с капитаном «Саутгемптона» и цементом новоиспеченных чемпионов.

    Жозе Фонте смотрел первые три игры турнира со скамейки запасных. Но после перфоманса от венгров Сантуш решил перестроить оборону. С этого момента Фонте от свистка до свистка провел все матчи плей-офф, в которых его команда пропустила всего один мяч. 32-летний капитан «Саутгемптона» впервые отбегал несколько игр за национальную сборную на крупном турнире и сразу же принес ей трофей. Вполне возможно, этого не случилось бы без поддержки его красавицы-жены.

    Кэсси Самнер – известная британская модель. Они снимается преимущественно для откровенных журналов, вроде Playboy или Nuts. Однако большинство таких фотосетов приходится на пору безрассудной молодости. Как и отношения с комиком Расселом Брендом и футболистом Майклом Эссьеном. Повзрослев, девушка переквалифицировался актрисы (в просто актрисы) и начала сниматься в сериалах и телешоу. В 2014-ом году она познакомилась с Жозе Фонте, который только-только стал капитаном идущего в гору «Саутгемптона». Отношения довольно быстро переросли в брак и спокойную супружескую жизнь. Желание Жозе жениться поскорее можно понять. Просто листайте вниз, и все станет ясно.

    Португалия – чемпион Европы! Травма Роналду в финале не помешала им. Онлайн финала Евро-2016

    Филипа – шикарная девушка победителя Евро 2016 Седрика Соареша

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Playerwags, Hq-celebrity
    Рейтинг: 3 Голосов: 5
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 19 июля 2016, 13:47

      длп)))на большее не тянет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      ghostfacekillah 14 июля 2016, 18:41

      Шлюхен штрассе фройлен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 14 июля 2016, 17:12

      шаровидная дамочка( . )( . )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos 14 июля 2016, 12:40

      На фотках необработанных фотошопом видно,как у неё свисает в двух местах жирок.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 13 июля 2016, 11:49

      шкурка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -3

      acergu 12 июля 2016, 21:47

      По любви

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      PopCorn963 12 июля 2016, 21:25

      Шлюховата.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      Duken 12 июля 2016, 20:51

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11