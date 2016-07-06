Александра Иварсдоттир – жена исландского героя Евро-2016

Исландия за это лето покорила всех фанатским единением, крепкой футбольной сборной и множеством красивых девушек, попадавших в кадр во время футбола. «Бомбардир» показывает одну из них – жену полузащитника Гильфи Сигурдссона.

Александра Иварсдоттир – исландская фотомодель, восемь лет назад выигравшая конкурс «Мисс Исландии». Тогда же девушка представляла страну и на мировом конкурсе в Йоханнесбурге.

text Фото опубликовано Alexandra Ivarsdottir (@alexandrahelga) Сен 3 2015 в 9:34 PDT

text Фото опубликовано Alexandra Ivarsdottir (@alexandrahelga) Июн 6 2016 в 12:16 PDT

text Фото опубликовано Alexandra Ivarsdottir (@alexandrahelga) Июн 8 2014 в 7:50 PDT

Интересно почитать анкету Александры восьмилетней давности, из которой станет известно, что уже к 18 годам будущая жена Гильфи Сигурдссона свободно общалась также на английском и датском языках, что две из трех самых любимых ее песен сочинила группа Muse (Bliss и New Born), что она с удовольствием помогает пожилым людям и очень любит путешествовать, и что в течение семи лет она занималась балетными танцами.

text Фото опубликовано Alexandra Ivarsdottir (@alexandrahelga) Дек 12 2015 в 2:55 PST

text Фото опубликовано Alexandra Ivarsdottir (@alexandrahelga) Июл 11 2014 в 1:52 PDT

text Фото опубликовано Alexandra Ivarsdottir (@alexandrahelga) Авг 30 2014 в 9:14 PDT

Сейчас Александра Иварсдоттир – одна из самых узнаваемых лиц Исландии и счастливая жена одного из лучших футболистов в истории исландского футбола.

text Фото опубликовано Alexandra Ivarsdottir (@alexandrahelga) Июл 24 2014 в 11:28 PDT

text Фото опубликовано Alexandra Ivarsdottir (@alexandrahelga) Авг 8 2013 в 3:33 PDT

text Фото опубликовано Alexandra Ivarsdottir (@alexandrahelga) Фев 13 2014 в 10:51 PST

text Фото опубликовано Alexandra Ivarsdottir (@alexandrahelga) Апр 18 2015 в 12:01 PDT

text Фото опубликовано Alexandra Ivarsdottir (@alexandrahelga) Июл 25 2013 в 9:24 PDT

text Фото опубликовано Alexandra Ivarsdottir (@alexandrahelga) Июн 16 2014 в 9:01 PDT

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