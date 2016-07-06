Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Александра Иварсдоттир – жена исландского героя Евро-2016


    1
    Голосов: 5
    06.07.2016 18:55
    Исландия за это лето покорила всех фанатским единением, крепкой футбольной сборной и множеством красивых девушек, попадавших в кадр во время футбола. «Бомбардир» показывает одну из них – жену полузащитника Гильфи Сигурдссона.

    Александра Иварсдоттир – исландская фотомодель, восемь лет назад выигравшая конкурс «Мисс Исландии». Тогда же девушка представляла страну и на мировом конкурсе в Йоханнесбурге.

    text

    Фото опубликовано Alexandra Ivarsdottir (@alexandrahelga)

    text

    Фото опубликовано Alexandra Ivarsdottir (@alexandrahelga)

    text

    Фото опубликовано Alexandra Ivarsdottir (@alexandrahelga)

    Интересно почитать анкету Александры восьмилетней давности, из которой станет известно, что уже к 18 годам будущая жена Гильфи Сигурдссона свободно общалась также на английском и датском языках, что две из трех самых любимых ее песен сочинила группа Muse (Bliss и New Born), что она с удовольствием помогает пожилым людям и очень любит путешествовать, и что в течение семи лет она занималась балетными танцами.

    text

    Фото опубликовано Alexandra Ivarsdottir (@alexandrahelga)

    text

    Фото опубликовано Alexandra Ivarsdottir (@alexandrahelga)

    text

    Фото опубликовано Alexandra Ivarsdottir (@alexandrahelga)

    Сейчас Александра Иварсдоттир – одна из самых узнаваемых лиц Исландии и счастливая жена одного из лучших футболистов в истории исландского футбола.

    text

    Фото опубликовано Alexandra Ivarsdottir (@alexandrahelga)

    text

    Фото опубликовано Alexandra Ivarsdottir (@alexandrahelga)

    text

    Фото опубликовано Alexandra Ivarsdottir (@alexandrahelga)

    text

    Фото опубликовано Alexandra Ivarsdottir (@alexandrahelga)

    text

    Фото опубликовано Alexandra Ivarsdottir (@alexandrahelga)

    text

    Фото опубликовано Alexandra Ivarsdottir (@alexandrahelga)

    Руби Мэй – шикарная девушка Деле Алли

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram Александры Иварсдоттир
    Рейтинг: 1 Голосов: 5
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2251

      kvm 7 июля 2016, 16:33

      а наши кривоногие футболёры любят ботоксных

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 7 июля 2016, 10:31

      тут он на джареда лето похож)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2229

      river31 6 июля 2016, 22:11

      Приятная девушка.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Sergey-52 6 июля 2016, 19:13

      Чего тут комментировать.Красивая,Александра!..

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11