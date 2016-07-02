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    Руби Мэй – шикарная девушка Деле Алли


    3
    Голосов: 9
    02.07.2016 19:20
    Сборная Англии вылетела из розыгрыша Евро-2016. Но лишний повод вспомнить об англичанах все равно появился. «Бомбардир» показывает классные фотографии спутницы талантливого Деле Алли.

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    Эрьона Джемаили – яркая болельщица сборной Швейцарии

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram
    Рейтинг: 3 Голосов: 9
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 16 августа 2016, 09:18

      факабл

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      istr_eb_ok 12 июля 2016, 12:13

      А где фотки-то?

      0
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      Рейтинг: +483

      headdevil 6 июля 2016, 13:49

      Подружка лучше)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +367

      gigs84 5 июля 2016, 23:30

      С такой тёлкой разве о футболе будешь думать.

      0
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      Рейтинг: +63

      Nark0z 4 июля 2016, 13:43

      породистая кобыла

      1
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      Рейтинг: +50

      Motiv 4 июля 2016, 00:20

      офф

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +807

      jet andy 3 июля 2016, 13:25

      ТП сейчас в моде.

      0
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 2 июля 2016, 23:07

      Вот эта шикарная! ) Но! Ни одна баба не может доставить мужчине такого удовольствия, как... две ))))))))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 2 июля 2016, 21:10

      футболистам некогда искать своих половинок, вот им и подсовывают всяких ,ТП и т.д. ...... девка никакая - так пое...ть норм. Хотя после этого они рожают и становяться примерными мамами... )))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 2 июля 2016, 20:42

      Какая-то калмычка)

      4
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