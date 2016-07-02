Руби Мэй – шикарная девушка Деле Алли

Сборная Англии вылетела из розыгрыша Евро-2016. Но лишний повод вспомнить об англичанах все равно появился. «Бомбардир» показывает классные фотографии спутницы талантливого Деле Алли.

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