Руби Мэй – шикарная девушка Деле Алли

Сборная Англии вылетела из розыгрыша Евро-2016. Но лишний повод вспомнить об англичанах все равно появился. «Бомбардир» показывает классные фотографии спутницы талантливого Деле Алли.
Источник: Бомбардир.ру
Фото: Instagram
факабл
А где фотки-то?
Подружка лучше)
С такой тёлкой разве о футболе будешь думать.
породистая кобыла
офф
футболистам некогда искать своих половинок, вот им и подсовывают всяких ,ТП и т.д. ...... девка никакая - так пое...ть норм. Хотя после этого они рожают и становяться примерными мамами... )))
Какая-то калмычка)