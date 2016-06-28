Эрьона Джемаили – яркая болельщица сборной Швейцарии

Жена футболиста Блерима Джемаили поддерживала швейцарскую команду вплоть до плей-офф чемпионата Европы. Дальше 1/8 финала швейцарцы пройти не смогли, а сам Джемаили ничем не запомнился. «Бомбардир» показывает фотографии девушки, заставляющей забыть о неудачном выступлении сборной Швейцарии.

Эрьона приходила на трибуны вместе с сыном Лукасом. Серьезная поддержка швейцарской сборной была обеспечена, а фотографы все чаще отвлекались на красивую болельщицу, забывая о происходящем на поле. Но если залезть в Instagram девушки, можно увидеть, что она вполне обычная и верная жена, любящая семейную жизнь. Вот только очень красивая.

text Мар 17 2016 в 7:55 PDT

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Жены и девушки футболистов, которые приехали на Евро