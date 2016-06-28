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    Эрьона Джемаили – яркая болельщица сборной Швейцарии


    4
    Голосов: 2
    28.06.2016 18:00
    Жена футболиста Блерима Джемаили поддерживала швейцарскую команду вплоть до плей-офф чемпионата Европы. Дальше 1/8 финала швейцарцы пройти не смогли, а сам Джемаили ничем не запомнился. «Бомбардир» показывает фотографии девушки, заставляющей забыть о неудачном выступлении сборной Швейцарии.

    Эрьона приходила на трибуны вместе с сыном Лукасом. Серьезная поддержка швейцарской сборной была обеспечена, а фотографы все чаще отвлекались на красивую болельщицу, забывая о происходящем на поле. Но если залезть в Instagram девушки, можно увидеть, что она вполне обычная и верная жена, любящая семейную жизнь. Вот только очень красивая.

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    Жены и девушки футболистов, которые приехали на Евро

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram, 101 great goals
    Рейтинг: 4 Голосов: 2
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +13

      burbon2002 29 июня 2016, 14:56

      vdut odnoznacno!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      KWN37 29 июня 2016, 12:50

      Тема сисек раскрыта.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -7

      RomarioBrazil 29 июня 2016, 10:37

      силиконовая шалава!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +305

      Strig 29 июня 2016, 10:04

      КАКОВА ЛОЖБИНКА! СУПЕР!

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 28 июня 2016, 22:03

      и это называете красивая???? средняя девушка с ужасными титями

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +254

      Kondrat Jr 28 июня 2016, 21:27

      Сиси силикон галимый, шары выкатила. Мордашка приятная. Из остального и смотреть не на что. Тем более, замужем, да?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 28 июня 2016, 20:42

      3 фотка снизу... просто 5 баллов)) пацан!))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 28 июня 2016, 20:41

      Где у неё Жопа???Одни сиськи!По мне не очень.

      6
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