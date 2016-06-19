Жены и девушки футболистов, которые приехали на Евро

Футболистам зачастую мало поддержки болельщиков, потому что они ищут внимания исключительно одной персональной фанатки. «Бомбардир» показывает вторых половинок, которые проследовали за своими мужчинами во Францию.

Начнем с тех, кому не пришлось никуда ехать – француженок. Первой, конечно же, надо представить жену лучшего, на данный момент, футболиста турнира – Людивин Пайе.

Не менее активная болельщица хозяев ЧЕ – Людивин Санья.

text Фото опубликовано Ludivine Kadri Sagna (@ludivinesagna) Июн 15 2016 в 2:36 PDT

А Моргану Шнейдерлину завидуют даже партнеры по сборной. Оливье Жиру едва не увел его девушку – Камиль Солд – прям во время матча.

text Фото опубликовано @camille_sold Июн 16 2016 в 9:06 PDT

Немецкие девушки тоже преданные. Например, Катрин Хуммельс.

text Фото опубликовано Cathy Hummels (@catherinyyy) Июн 16 2016 в 12:58 PDT

Или Лиза Хеведес.

Лена Терлау еще не замужем за Юлианом Дракслером, но уже следует за ним по пятам.

Анна Левандовска – жена Роберта Левандовски. Даже не спрашивайте меня про польские окончания.

text Фото опубликовано Anna Lewandowska (@annalewandowskahpba) Июн 12 2016 в 8:40 PDT

Жена еще одного суперфорварда. Хелене Сегер выпала честь приносить кофе в постель самому Златану.

Супруга тоже форварда, но еще не супер – Джессика Иммобиле.

text Фото опубликовано Football Families

Леонита Лекай – пока не жена Гранита Джаки.

Давно счастливая в браке с Акселем Витселем Рафаэлла Сабо.

У Робби Кина опыта семейной жизни хватит на всех из нашего списка. Жена Клаудия всегда с ним.

А Войцех Щесны поженился буквально в канун Евро. Его избранница – украинка Марина Луценко.

Никогда не угадаете, с кем встречается Андриани Мишель.

Ну а здесь вас не проведешь. Супругу Руни – Колин – вы точно знаете в лицо.

Кто еще мог сфотографироваться с пивом в руках, как не жена Джейми Варди? Ребекка выманила человека года на свадьбу прямо со сборов.

Шикарная жена Бакари Санья

Ребекка Николсон – невеста Джейми Варди