Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жены и девушки футболистов, которые приехали на Евро


    4
    Голосов: 2
    19.06.2016 21:01
    Футболистам зачастую мало поддержки болельщиков, потому что они ищут внимания исключительно одной персональной фанатки. «Бомбардир» показывает вторых половинок, которые проследовали за своими мужчинами во Францию.

    Начнем с тех, кому не пришлось никуда ехать – француженок. Первой, конечно же, надо представить жену лучшего, на данный момент, футболиста турнира – Людивин Пайе.

    Не менее активная болельщица хозяев ЧЕ – Людивин Санья.

    text

    Фото опубликовано Ludivine Kadri Sagna (@ludivinesagna)

    А Моргану Шнейдерлину завидуют даже партнеры по сборной. Оливье Жиру едва не увел его девушку – Камиль Солд – прям во время матча.

    text

    Фото опубликовано @camille_sold

    Немецкие девушки тоже преданные. Например, Катрин Хуммельс.

    text

    Фото опубликовано Cathy Hummels (@catherinyyy)

    Или Лиза Хеведес.

    Лена Терлау еще не замужем за Юлианом Дракслером, но уже следует за ним по пятам.

    Анна Левандовска – жена Роберта Левандовски. Даже не спрашивайте меня про польские окончания.

    text

    Фото опубликовано Anna Lewandowska (@annalewandowskahpba)

    Жена еще одного суперфорварда. Хелене Сегер выпала честь приносить кофе в постель самому Златану.

    Супруга тоже форварда, но еще не супер – Джессика Иммобиле.

    text

    Фото опубликовано Football Families

    Леонита Лекай – пока не жена Гранита Джаки.

    Давно счастливая в браке с Акселем Витселем Рафаэлла Сабо.

    У Робби Кина опыта семейной жизни хватит на всех из нашего списка. Жена Клаудия всегда с ним.

    А Войцех Щесны поженился буквально в канун Евро. Его избранница – украинка Марина Луценко.

    Никогда не угадаете, с кем встречается Андриани Мишель.

    Ну а здесь вас не проведешь. Супругу Руни – Колин – вы точно знаете в лицо.

    Кто еще мог сфотографироваться с пивом в руках, как не жена Джейми Варди? Ребекка выманила человека года на свадьбу прямо со сборов.

    Шикарная жена Бакари Санья

    Ребекка Николсон – невеста Джейми Варди

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: WAGs
    Рейтинг: 4 Голосов: 2
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      Adrianochili 20 июня 2016, 12:31

      На первом фото слева это жена Рагнара Лодброка из сериала "Викинги"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      dudarik 20 июня 2016, 11:29

      Смысл лететь....если скоро сами прелетят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      zhenik7887 20 июня 2016, 08:30

      У Хеведеса эпичная)))Меня аж переколотило

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      NichlavA 20 июня 2016, 04:04

      ...А Войцех Щесны поженился буквально в канун Евро. Его избранница – белоруска Марина Луценко...

      википедия:
      Марина Лученко ( пол. Marina Łuczenko), как певица выступает под именем MaRina; * 3 июля 1989 в Виннице ) - польская певица и актриса украинского происхождения.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +66

      Kuban23 > NichlavA 20 июня 2016, 05:23

      может другая?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 20 июня 2016, 01:13

      А где-же наши , что так ни одна и не прилетела?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70

      Aliencas > арейская 20 июня 2016, 08:51

      У наших позориться не хотелось. Как бревна играют

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > арейская 20 июня 2016, 09:20

      Прилетели, бегают по магазинам.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11