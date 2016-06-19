Жены и девушки футболистов, которые приехали на Евро

Начнем с тех, кому не пришлось никуда ехать – француженок. Первой, конечно же, надо представить жену лучшего, на данный момент, футболиста турнира – Людивин Пайе.

Не менее активная болельщица хозяев ЧЕ – Людивин Санья.

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А Моргану Шнейдерлину завидуют даже партнеры по сборной. Оливье Жиру едва не увел его девушку – Камиль Солд – прям во время матча.

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Немецкие девушки тоже преданные. Например, Катрин Хуммельс.

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Или Лиза Хеведес.

Лена Терлау еще не замужем за Юлианом Дракслером, но уже следует за ним по пятам.

Анна Левандовска – жена Роберта Левандовски. Даже не спрашивайте меня про польские окончания.

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Жена еще одного суперфорварда. Хелене Сегер выпала честь приносить кофе в постель самому Златану.

Супруга тоже форварда, но еще не супер – Джессика Иммобиле.

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Леонита Лекай – пока не жена Гранита Джаки.

Давно счастливая в браке с Акселем Витселем Рафаэлла Сабо.

У Робби Кина опыта семейной жизни хватит на всех из нашего списка. Жена Клаудия всегда с ним.

А Войцех Щесны поженился буквально в канун Евро. Его избранница – украинка Марина Луценко.

Никогда не угадаете, с кем встречается Андриани Мишель.

Ну а здесь вас не проведешь. Супругу Руни – Колин – вы точно знаете в лицо.

Кто еще мог сфотографироваться с пивом в руках, как не жена Джейми Варди? Ребекка выманила человека года на свадьбу прямо со сборов.

Шикарная жена Бакари Санья

Ребекка Николсон – невеста Джейми Варди