Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Жены и девушки футболистов, которые приехали на Евро

Начнем с тех, кому не пришлось никуда ехать – француженок. Первой, конечно же, надо представить жену лучшего, на данный момент, футболиста турнира – Людивин Пайе.

Не менее активная болельщица хозяев ЧЕ – Людивин Санья.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

А Моргану Шнейдерлину завидуют даже партнеры по сборной. Оливье Жиру едва не увел его девушку – Камиль Солд – прям во время матча.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Немецкие девушки тоже преданные. Например, Катрин Хуммельс.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Или Лиза Хеведес.

Лена Терлау еще не замужем за Юлианом Дракслером, но уже следует за ним по пятам.

Анна Левандовска – жена Роберта Левандовски. Даже не спрашивайте меня про польские окончания.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Жена еще одного суперфорварда. Хелене Сегер выпала честь приносить кофе в постель самому Златану.

Супруга тоже форварда, но еще не супер – Джессика Иммобиле.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Леонита Лекай – пока не жена Гранита Джаки.

Давно счастливая в браке с Акселем Витселем Рафаэлла Сабо.

У Робби Кина опыта семейной жизни хватит на всех из нашего списка. Жена Клаудия всегда с ним.

А Войцех Щесны поженился буквально в канун Евро. Его избранница – украинка Марина Луценко.

Никогда не угадаете, с кем встречается Андриани Мишель.

Ну а здесь вас не проведешь. Супругу Руни – Колин – вы точно знаете в лицо.

Кто еще мог сфотографироваться с пивом в руках, как не жена Джейми Варди? Ребекка выманила человека года на свадьбу прямо со сборов.

Шикарная жена Бакари Санья

Ребекка Николсон – невеста Джейми Варди

Чемпионат Европы Европа Франция Германия Англия Швейцария Швеция Польша Италия Ирландия Бельгия Хуммельс Матс Хеведес Бенедикт Санья Бакари Уилшир Джек Руни Уэйн Ибрагимович Златан Пайет Димитри Левандовски Роберт Шнейдерлен Морган Иммобиле Чиро Витсель Аксель Щесны Войцех Джака Гранит Дракслер Юлиан Варди Джейми
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
арейская
1466374417
А где-же наши , что так ни одна и не прилетела?
Ответить
NichlavA
1466384686
...А Войцех Щесны поженился буквально в канун Евро. Его избранница – белоруска Марина Луценко... википедия: Марина Лученко ( пол. Marina Łuczenko), как певица выступает под именем MaRina; * 3 июля 1989 в Виннице ) - польская певица и актриса украинского происхождения.
Ответить
zhenik7887
1466400622
У Хеведеса эпичная)))Меня аж переколотило
Ответить
dudarik
1466411388
Смысл лететь....если скоро сами прелетят.
Ответить
Adrianochili
1466415101
На первом фото слева это жена Рагнара Лодброка из сериала "Викинги"
Ответить
Главные новости
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+