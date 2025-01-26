Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Роналду забил 920-й гол в карьере

В матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» на своем поле победил «Аль-Фат» со счетом 3:1.

Нападающий хозяев Криштиану Роналду отметился забитым мячом на 87-й минуте игры, уставновив окончательный счет во встрече. Это его 920-й гол в карьере.

На 6-й добавленной ко второму тайму минуте Роналду вновь забил, но гол был отменен после вмешательства VAR.

Саудовская Аравия. Премьер-лига. 17-й тур

Аль-Наср – Аль-Фат – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Саадан, 41 (в свои ворота); 2:0 – Симакан, 57; 2:1 – Батна, 72; 3:1 – Роналду, 87.

Календарь Премьер-лиги

Турнирная таблица Премьер-лиги

Новости по теме
Мбаппе оформил первый хет-трик за «Реал» раньше Роналду
Сын Роналду оформил пента-трик в матче с «Аль-Иттихадом» 7
Левандовски повторил рекорд Роналду в Лиге чемпионов
Источник: «Бомбардир»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 22:03
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 