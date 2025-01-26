Роналду забил 920-й гол в карьере

В матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» на своем поле победил «Аль-Фат» со счетом 3:1.

Нападающий хозяев Криштиану Роналду отметился забитым мячом на 87-й минуте игры, уставновив окончательный счет во встрече. Это его 920-й гол в карьере.

На 6-й добавленной ко второму тайму минуте Роналду вновь забил, но гол был отменен после вмешательства VAR.

Саудовская Аравия. Премьер-лига. 17-й тур

Аль-Наср – Аль-Фат – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Саадан, 41 (в свои ворота); 2:0 – Симакан, 57; 2:1 – Батна, 72; 3:1 – Роналду, 87.

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