Украинцы выиграли молодежный чемпионат мира. Какие же красавцы!

Историческая победа.

Молодежный чемпионат мира U-20, который в этом году проходил в Польше, завершился победой сборной Украины. В финале украинцы сыграли против Южной Кореи и обыграли ее в невероятно драматичном матче (3:1). Первой пропустила именно Украина – уже на пятой минуте пенальти реализовал Ли Кан Ин. Правда, еще до перерыва украинцы сравняли счет: сделал это Владислав Супряга. А после перерыва тот же Супряга вывел свою команду вперед.

За минуту до конца основного времени Георгий Цитаишвили довел счет до победного. Цитаишвили совершил кросс примерно с середины поля, точно пробил в дальний от вратаря угол и сделал свою сборную чемпионкой мира.

Украина U-20 впервые в своей истории на чемпионате мира прошла дальше стадии 1/8 финала. Более того, весь турнир в Польше она отыграла без единого поражения: в матчах с США, Катаром, Панамой, Колумбией, Италией и Южной Корой были победы, лишь во встрече с Нигерией была ничья.

Самое главное поздравление футболистом прилетело от Владимира Зеленского. Президент Украины написал на своей странице в фейсбуке: «Объединившись, сделать невозможное. Это наша национальная идея. U-20 сборная Украины по футболу – вы невероятные! Вы – победители, вы – наша надежда, вы – свидетельство того, что Украина сможет все. А молодая Украина – даже больше».

Самые интересные факты из этого ЧМ:

• Лучшим бомбардиром стал норвежец Эрлинг Холанд – 9 мячей. Все свои голы Холанд забил в одной встрече, в матче против Гондураса, который завершился космическим счетом (12:0).

• В 1/8 финала попали всего четыре европейские команды: Италия, Польша, Украина и Франция. Это худший результат за последние за последние четыре турнира. В последний раз столько же европейских сборных выходили на эту же стадию молодежного чемпионата мира в 2011 году.

• Неизвестно, кто бы стал победителем этого ЧМ, если бы во время полуфинального матча между Италией и Украиной арбитр не отменил бы гол, который итальянцы забили на 92 минуте.

• Лишь дважды в истории одной сборной удалось защитить титул: Португалии в 1989-м и 1991-м и Аргентине – в 2005-м и 2007-м. Англичане, предыдущие победители молодежного ЧМ, в этот раз даже не прошли квалификацию.

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