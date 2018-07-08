Важные моменты ЧМ-2018, которые мы могли забыть

Было зрелищно и весело.

Прошел ровно год со старта чемпионата мира в России. В этот день наша сборная победила Саудовскую Аравию и начала путь к четвертьфиналу. Это был прекрасный период как на футбольных полях, так и вне их. Вспоминаем и ностальгируем по важным моментам, фактам и историям, которые за это время могли забыться.

Мы видели много голов

За весь турнир было забито 169 голов в 64 матчах. Не хватило всего два мяча до рекордной результативности бразильского чемпионата мира. Только одна игра закончилась без голов (Франция – Дания). До нее команды провели 36 результативных матчей и побили рекорд 1954 года, когда сборные забивали подряд в 26 играх.

И автоголов

Целых 12! До этого рекорд чемпионатов мира был установлен в 1998 во Франции, когда было зафиксировано шесть мячей, забитых в свои ворота. В России автоголы называли лучшими бомбардирами турнира. И справедливо: их было в два раза больше, чем у забившего больше всех на турнире Кейна (6). И столько же, сколько у Лукаку, Мбаппе и Роналду вместе взятых.

Главный тренд – стандарты

43% голов на ЧМ-2018 было забито после стандартных положений. В рамках одного турнира это рекорд за все время ведения подсчетов. После чемпионата мира многие клубы стали тщательнее изучать вопрос стандартов, «Ливерпуль» даже нанял тренера по аутам.

Ровно год назад Головин забил этот гол:

Появление ВАР

ЧМ-2018 стал первым крупным турниром, где применялись видеоповторы. В 64 матчах судьи пользовались ВАР 455 раз. В 17 случаях первоначальное решение рефери менялось.

Симуляции Неймара

Бразилец запомнился тем, что постоянно валялся на поле. В общей сложности он провел на газоне 13 минут и 50 секунд. Кажется, именно после чемпионата мира в жизни и карьере Неймара все пошло на спад.

Повторение рекорда Марадоны

С 1986 года никто не мог повторить достижение Диего Армандо, который сделал два дубля в двух матчах ЧМ подряд. Кейн и Лукаку повторили рекорд легендарного аргентинца, оформив свои вторые дубли в один день.

Провал команд с ярко выраженной звездой

Аргентина и Португалия с Лео Месси и Криштиану Роналду вылетели в 1/8 финала. Швеция, наоборот, отказавшись от Златана Ибрагимовича, стала сильнее и впервые за 24 года вышла в четвертьфинал. Бразилия не была командой одного игрока, но все равно сильно зависела от Неймара, который слишком много на себя брал и часто этим портил игру команды.

Главными звездами трех лучших команд чемпионата были игроки, много и хорошо работавшие на команду, а не на себя: Гризманн, Модрич, Де Брюйне.

45-летний вратарь отражал пенальти

В России был зафиксирован возрастной рекорд всех чемпионатов мира. Вратарь сборной Египта Эссам Аль-Хаддари в 45 лет отыграл целый матч против Саудовской Аравии и даже отбил пенальти.

Нога Кутепова

В середине первого тайма против Хорватии Кутепов получил травму ноги и доиграл до перерыва. Потом отыграл второй тайм. А потом ещe два дополнительных по пятнадцать минут.

Врач сборной Эдуард Безуглов рассказывал: «По характеру травмы, механизму и внешним признакам сразу возникли подозрения на перелом костей стопы. В перерыве Илье даже предложили замениться, но он без сомнений ответил, что будет продолжать, чего бы ему это ни стоило».

Фото было сделано в перерыве.

twit text — Сборная России (@TeamRussia) July 8, 2018

Города с похожими названиями путали иностранцев

Приехавшие в Россию фанаты столкнулись с не самой очевидной проблемой – он путались в названиях городов. Аргентинские фанаты вместо Нижнего Новгорода приехали в Великий Новгород на матч против Хорватии. Китайцы не могли уехать из Волгограда, так как до этого купили билеты из Вологды.

Швейцарцы и испанцы запутались в Ростовах – Великом и Ростове-на-Дону. Они даже звонили в МЧС и жаловались на то, что по адресу, где они забронировали гостиницу, ее не оказалось. Выяснилось, что швейцарцы забронировали отель не в Ростове-на-Дону, а в Ярославской области.

Алиссон и шарик

В матче Бразилии против Швейцарии с трибун вылетел большой красный шар. Бразильский вратарь, не долго думая, выбежал из ворот, проткнул его бутсами, собрал клочки и выбросил.

twit text — BBC Sport (@BBCSport) June 17, 2018

Видео моментально стало вирусным. Появилась куча пародий и монтажных склеек. Пожалуй, лучшая, где Алиссон лопается сам.