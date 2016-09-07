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  • Украина приедет в Россию. Промес не сыграет с «Локомотивом». Дайджест событий дня

Украина приедет в Россию. Промес не сыграет с «Локомотивом». Дайджест событий дня

Стадионы к ЧМ-2018 будут открывать матчами сборной

Намучавшись со стройкой в Петербурге, Виталий Мутко, похоже, лично взялся за контроль возведения стадионов. Для большего эффекта во всех матчах открытия будет участвовать сборная России. «Нам необходимо каждую арену как следует протестировать – проверить как все там работает, оценить квалификацию персонала. В следующем году очень хочется в Сочи сыграть, в Петербурге до начала Кубка конфедераций», – поставил сроки министр.

Следующая игра сборной России пройдет в Краснодаре 9 октября – против Коста-Рики, где как раз будут открывать новый стадион. Вот только Краснодар в список городов чемпионата мира не попал.

В ноябре наша команда может сыграть с Катаром. Кроме того, РФС договаривается об игре с Румынией, а в качестве еще одного спарринг-партнера может выступить одна из азиатских сборных.

Украина не намерена бойкотировать чемпионат мира в России

Сборная Украины не поддалась на провокацию о бойкоте чемпионата мира в России. «Думаю, это выдумка. Мы выступаем в отборочном раунде, и перед командой стоит задача занять первое место в группе и выйти в финальную стадию чемпионата мира. Другой задачи нет», – подчеркнул пресс-атташе «жовто-блакитных» Александр Гливинский.

Ярмоленко ссорится с «Динамо», а Коноплянка может перейти в «Зенит»

Андрей Ярмоленко так хочет уехать из украинского чемпионата, что готов на открытый конфликт с президентом «Динамо» Игорем Суркисом. «Действительно, я хочу уехать из чемпионата Украины. Я не первый год об этом заявляю. Это знают все: и руководство, и главный тренер, – заявил футболист. – Поступило предложение от «Эвертона». Я разговаривал с президентом клуба, но он не пошел мне на уступки. Хотя я считаю, что заслуживаю того, чтобы мне помогли осуществить мечту попробовать себя в более сильном чемпионате».

Интерес к Ярмоленко проявляют многие клубы, но проблема 26-летнего игрока в том, что его контракт с «Динамо» будет действовать до лета 2020 года.

Зато Евгений Коноплянка никак не найдет себя в Европе. «Севилья» отправила его в аренду в «Шальке», но Life уверяет, что уже зимой украинец может перейти в «Зенит». Контакты «Газпрома» и «Шальке», видимо, поспособствуют переходу.

Лорд нашел команду

Клубы российского чемпионата упустили свой шанс. Никлас Бендтнер на два года в «Ноттингем Форрест». Обычно о таких вещах сообщают через клубные СМИ, но тут ситуация иная — новость написал владелец команды.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Обертан собирается вернуться в большой футбол с помощью «Анжи»

Одного игрока из Англии в Россию все-таки удалось заманить. Габриэль Обертан когда-то приглянулся сэру Алексу Фергюсону, но заменить Криштиану Роналду у него не получилось. Об этом и многом другом он рассказал в интервью нашему сайту.

«В Москве меня особенно шокировали пробки. Они просто сумасшедшие! Я бывал в Нью-Йорке и других крупных городах, но здесь творится что-то нереальное. Кажется, что на всех дорогах постоянно идет ремонт. Ну и мне придется выучить русский язык – все написано русскими буквами, ничего не понятно», – заверил Обертан.

Кришито больше не интересен «Интеру»

Доминико Кришито не скрывает желания вернуться в Италию, однако топовых претендентов становится все меньше. «Интер» переключился на других кандидатов, потому что не готов платить за игрока 10-12 млн евро. Зимой «нерадзурри» постараются приобрести футболиста «Аякса» Кенни Тете или Нельсона Семеду из «Бенфики». За Тете придется заплатить примерно те же деньги, что и за Кришито, но итальянцы отдают предпочтение 20-летнему голландцу. Что касается Семеду, то его трансферная стоимость оценивается в 20-25 миллионов евро.

Игуаин и Аллегри – самые высокооплачиваемые футболист и тренер в Серии А

Итальянская Gazzetta dello Sport опубликовала ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых игроков и тренеров Серии А. На первых позициях оказались Гонсало Игуаин и Массимилиано Аллегри. Первый зарабатывает в «Ювентусе» 7,5 млн евро, второй – 5 млн евро.

Самые высокооплачиваемые игроки:

  1. Гонсало Игуаин («Ювентус») – 7,5 млн евро
  2. Даниэле Де Росси («Рома») – 6,5 млн евро
  3. Эдин Джеко («Рома») – 4,5 млн евро / Миралем Пьянич («Ювентус») – 4,5 млн евро

Самые высокооплачиваемые тренеры:

  1. Массимилиано Аллегри («Ювентус») – 5 миллионов евро
  2. Лучано Спаллетти («Рома») – 3 миллиона
  3. Франк де Бур («Интер») – 2,5 миллиона

Венгера может сменить Хоу

Тревожный звонок для Арсена Венгера – слухи об увольнении появились уже в начале сезона. The Sun уверяет, что легендарного тренера в конце сезона может сменить Эдди Хоу, работающий с «Борнмутом».

Симеоне уйдет из «Атлетико» в 2018 году

Если руководство «Арсенала» потерпит до конца сезона-2017/18, то сможет пригласить в команду Диего Симеоне. Аргентинец принял решение уйти из «Атлетико» через два года, информирует El Confidencial. Хотя контракт Симеоне с «матрасниками» рассчитан на четыре года.

Промес и Тарасов не сыграют в дерби

Дерби между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдет без Квинси Промеса и Дмитрия Тарасова. Голландец восстанавливается от повреждения мышц задней поверхности бедра. Ожидается, что он вернется в игру через пару недель. У Тарасова травма серьезнее – разрыв передней крестообразной связки. На поле он вернется уже в новом году.

Руководство «Локомотива» устроило своим болельщикам приятную акцию. Билеты на гостевой сектор, которые должны были продаваться за тысячу рублей, отпускались за 300 рублей. Матч состоится в воскресенье, 11 сентября на «Открытие Арене» и начнется в 16:30 по московскому времени.

Пока вы ждете новый тур РФПЛ, посмотрите, какая жара творилась в августе во второй российской лиге.

Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Локомотив Спартак Украина Арсенал Россия Интер Анжи Атлетико Тарасов Дмитрий Игуаин Гонсало Обертан Габриэль Ярмоленко Андрей Коноплянка Евгений Промес Квинси Венгер Арсен Аллегри Массимилиано Симеоне Диего Мутко Виталий
Комментарии (12)
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киришанин
1473270883
Грамотное руководство Локомотива-билеты снизили.При Смородской такого не было
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BoltCX
1473271698
Украина и первое место??? а-хах! Максимум это борьба с Косово и Финляндией за четвертое место ))
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lihindic
1473278083
вылетят
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TUMS
1473282961
Милости просим
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GeorgeXIII
1473283430
спартак все равно победит
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Дон Посей
1473300120
Если в ближайшие полтора года америкосы и иже с ними не объявят, что сам по себе воздух над Российской Федерацией является допингом и химическим оружием, то увидим живьём и Украину, и Бразилию, и даже Гондурас. Заранее будьте готовы! С ув.
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iuda
1473312239
Махните Краснодар на Питер - надоела эта вечная "крестовская" стройка
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Atoniq
1473313213
для того чтоб в Россию на ЧМ-2018 приехать,надо будет выйти из группы!! а если у них это не выйдет,то они гордо вскинут голову и скажут,что не особо и старались,не охото было к москолям в гости ехать...)
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killerman77
1473316930
Группа I ХОРВАТИЯ ИСЛАНДИЯ УКРАИНА ТУРЦИЯ ФИНЛЯНДИЯ КОСОВО ну-ну, попробуйте
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84aivengo
1473349812
милости просим,господа украинцы на наши стадионы.... если отберетесь по результатам игр
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