Украина приедет в Россию. Промес не сыграет с «Локомотивом». Дайджест событий дня

Стадионы к ЧМ-2018 будут открывать матчами сборной

Намучавшись со стройкой в Петербурге, Виталий Мутко, похоже, лично взялся за контроль возведения стадионов. Для большего эффекта во всех матчах открытия будет участвовать сборная России. «Нам необходимо каждую арену как следует протестировать – проверить как все там работает, оценить квалификацию персонала. В следующем году очень хочется в Сочи сыграть, в Петербурге до начала Кубка конфедераций», – поставил сроки министр.

Следующая игра сборной России пройдет в Краснодаре 9 октября – против Коста-Рики, где как раз будут открывать новый стадион. Вот только Краснодар в список городов чемпионата мира не попал.

В ноябре наша команда может сыграть с Катаром. Кроме того, РФС договаривается об игре с Румынией, а в качестве еще одного спарринг-партнера может выступить одна из азиатских сборных.

Украина не намерена бойкотировать чемпионат мира в России

Сборная Украины не поддалась на провокацию о бойкоте чемпионата мира в России. «Думаю, это выдумка. Мы выступаем в отборочном раунде, и перед командой стоит задача занять первое место в группе и выйти в финальную стадию чемпионата мира. Другой задачи нет», – подчеркнул пресс-атташе «жовто-блакитных» Александр Гливинский.

Ярмоленко ссорится с «Динамо», а Коноплянка может перейти в «Зенит»

Андрей Ярмоленко так хочет уехать из украинского чемпионата, что готов на открытый конфликт с президентом «Динамо» Игорем Суркисом. «Действительно, я хочу уехать из чемпионата Украины. Я не первый год об этом заявляю. Это знают все: и руководство, и главный тренер, – заявил футболист. – Поступило предложение от «Эвертона». Я разговаривал с президентом клуба, но он не пошел мне на уступки. Хотя я считаю, что заслуживаю того, чтобы мне помогли осуществить мечту попробовать себя в более сильном чемпионате».

Интерес к Ярмоленко проявляют многие клубы, но проблема 26-летнего игрока в том, что его контракт с «Динамо» будет действовать до лета 2020 года.

Зато Евгений Коноплянка никак не найдет себя в Европе. «Севилья» отправила его в аренду в «Шальке», но Life уверяет, что уже зимой украинец может перейти в «Зенит». Контакты «Газпрома» и «Шальке», видимо, поспособствуют переходу.

Лорд нашел команду

Клубы российского чемпионата упустили свой шанс. Никлас Бендтнер на два года в «Ноттингем Форрест». Обычно о таких вещах сообщают через клубные СМИ, но тут ситуация иная — новость написал владелец команды.

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Обертан собирается вернуться в большой футбол с помощью «Анжи»

Одного игрока из Англии в Россию все-таки удалось заманить. Габриэль Обертан когда-то приглянулся сэру Алексу Фергюсону, но заменить Криштиану Роналду у него не получилось. Об этом и многом другом он рассказал в интервью нашему сайту.

«В Москве меня особенно шокировали пробки. Они просто сумасшедшие! Я бывал в Нью-Йорке и других крупных городах, но здесь творится что-то нереальное. Кажется, что на всех дорогах постоянно идет ремонт. Ну и мне придется выучить русский язык – все написано русскими буквами, ничего не понятно», – заверил Обертан.

Кришито больше не интересен «Интеру»

Доминико Кришито не скрывает желания вернуться в Италию, однако топовых претендентов становится все меньше. «Интер» переключился на других кандидатов, потому что не готов платить за игрока 10-12 млн евро. Зимой «нерадзурри» постараются приобрести футболиста «Аякса» Кенни Тете или Нельсона Семеду из «Бенфики». За Тете придется заплатить примерно те же деньги, что и за Кришито, но итальянцы отдают предпочтение 20-летнему голландцу. Что касается Семеду, то его трансферная стоимость оценивается в 20-25 миллионов евро.

Игуаин и Аллегри – самые высокооплачиваемые футболист и тренер в Серии А

Итальянская Gazzetta dello Sport опубликовала ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых игроков и тренеров Серии А. На первых позициях оказались Гонсало Игуаин и Массимилиано Аллегри. Первый зарабатывает в «Ювентусе» 7,5 млн евро, второй – 5 млн евро.

Самые высокооплачиваемые игроки:

Самые высокооплачиваемые тренеры:

Венгера может сменить Хоу

Тревожный звонок для Арсена Венгера – слухи об увольнении появились уже в начале сезона. The Sun уверяет, что легендарного тренера в конце сезона может сменить Эдди Хоу, работающий с «Борнмутом».

Симеоне уйдет из «Атлетико» в 2018 году

Если руководство «Арсенала» потерпит до конца сезона-2017/18, то сможет пригласить в команду Диего Симеоне. Аргентинец принял решение уйти из «Атлетико» через два года, информирует El Confidencial. Хотя контракт Симеоне с «матрасниками» рассчитан на четыре года.

Промес и Тарасов не сыграют в дерби

Дерби между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдет без Квинси Промеса и Дмитрия Тарасова. Голландец восстанавливается от повреждения мышц задней поверхности бедра. Ожидается, что он вернется в игру через пару недель. У Тарасова травма серьезнее – разрыв передней крестообразной связки. На поле он вернется уже в новом году.

Руководство «Локомотива» устроило своим болельщикам приятную акцию. Билеты на гостевой сектор, которые должны были продаваться за тысячу рублей, отпускались за 300 рублей. Матч состоится в воскресенье, 11 сентября на «Открытие Арене» и начнется в 16:30 по московскому времени.

Пока вы ждете новый тур РФПЛ, посмотрите, какая жара творилась в августе во второй российской лиге.