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    Украинские депутаты призывают бойкотировать ЧМ-2018 в России. Что все это значит?


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    Голосов: 5
    30.06.2017 09:00
    Никита Щербаков − о свежей истории про то, как политика лезет в футбол и почему это неправильно.

    На днях прошла информация о том, что власти Украины планируют бойкотировать чемпионат мира в России, если ее сборная туда попадет. Первая реакция: это очередной фейковый бред. Но потом пошли прямые речи, и все стало совсем серьезно.

    Депутат Верховной Рады Украины Александр Марченко сказал следующее: «Даже если Украина выйдет из своей квалификационной группы и получит возможность выступить в финальной части турнира, то мы все равно должны отказаться от участия в этих соревнованиях». А вот что заявил член исполкома Федерации Футбола Украины Артем Франков: «Существуют аргументы и в пользу участия украинской сборной в мировом первенстве 2018 года. К примеру, в случае квалификации нашей команды на турнир гимн Украины прозвучит на российских стадионах».

    Такая же позиция встречается не только в Киеве. Например, некоторые немецкие чиновники считают, что Бундестим не надо выступать в России, так как в этой стране не соблюдаются гражданские права. Но очевидно, что дальше популистских заявлений там дело точно не пойдет.

    А вот на Украине – непонятно. В ФФУ многие все-таки побаиваются выполнять столь радикальное решение, потому что в таком случае наверняка последуют санкции со стороны ФИФА. Но это понимают не все. В этой ситуации пока нужно обратить внимание на три момента.

    Первый. Футбольная федерация обязана действовать в интересах игры и ее болельщиков. Но официальных опровержений из этой структуры не последовало. Так они поддерживают позицию властей или нет? Или просто боятся опровергнуть ее? Если от Верховной Рады такие идеи можно было ожидать, то вот от ФФУ – вряд ли. Это к теме о «футбол вне политики», кстати.

    Второй. Почему из-за политических разногласий должны страдать футболисты? Ярмоленко, Коноплянка и ряд молодых и перспективных игроков могут прокачать свои скиллы на самом крутом футбольном событии в мире. Жить, тренироваться, гулять они будут не в чужом для себя мире. Язык похожий, культуры – тем более. Просто нельзя придумать лучшие условия для украинских игроков, чтобы они раскрылись по максимуму. К тому же, несмотря на неоднозначные настроения среди русских и украинцев, наверняка в Россию приедут много болельщиков с желто-синими флагами.

    Ну и, наконец, третий. Самый сложный пункт из плана депутата Марченко – это выйти на чемпионат мира. Украинцы играют в отборочной группе I. После шести матчей в их активе 11 очков (как и у Турции) и четвертое место в группе. Тут, правда, надо оговориться, что до Хорватии и Исландии – всего два балла. Этот квартет и разыграет две путевки в Россию. Осталось четыре игры. Три из них – с прямыми конкурентами.

    Вообще такие истории хочется поскорее забыть и выкинуть из памяти, чтобы больше не вспоминать. А еще – чтобы они не повторялись. Но проблема заключается в том, что если «демонстративный протест» состоится, то это будет удар по всему футболу.

    В ФИФА поняли по Кубку конфедераций, что чемпионат мира в России будет на нормальном уровне. Понятно, что без недоразумений не обойдется – это уже видно сейчас. Например, когда людям за пару часов до матча говорили о том, что их паспорт аннулирован. Или когда зрители стояли в огромных очередях перед стадионом за ID и приходили лишь ко второму тайму. Но дело не в этом. Поля нормальные, логистика налаженная, болельщики адекватны. Даже за сборную Камеруна болели, когда африканцы в Петербурге играли против Австралии.

    То есть, если в ФИФА действительно имели бы что-то против турнира в России, то давно бы его уже отобрали и отдали, допустим, Англии. Но этого не случилось. Значит, в приоритете ФИФА, чтобы чемпионат мира-2018 состоялся так, как он должен состояться.

    Совершенно неважно, кем эта ситуация спровоцирована. Украинцами из-за проведения чемпионата мира в России, сербами из-за сборной Косово или испанцами из-за национальной команды Гибралтара. Главное – когда где-то в мире на полном серьезе обсуждают подобные инициативы, мы становимся в шаге от того, чтобы потерять футбол как вид спорта. Вне зависимости от национальности.

    «По-мужски, Жиркову надо в морду дать!». Кто такой депутат Лебедев и почему он регулярно говорит о футболе

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2 Голосов: 5
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 2 июля 2017, 09:46

      Не кто и не заметит отсутствие ,,великой сборной с Украины"

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 1 июля 2017, 14:48

      что бы бойкотировать надо на нее попасть -просто эти депутаты не знакомы с правилами ФИФА - это не так просто и думаю никто на это не пойдет - это вам не Евровидение а серьезная независимая организация

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 30 июня 2017, 19:08

      Автор конечно молодец.Люди немножко стали подзабывать про то, что Украину нужно ненавидеть. И раз.....Все вспомнили.Особенно хорош третий абзац-"Такая же позиция встречается не только в Киеве. Например, некоторые немецкие чиновники считают, что Бундестим не надо выступать в России".Сразу вспомнился 1941 год.Нацисты с бендеровцами.

      Хотелось бы обратиться к читателям.Люди не злитесь на украинцев.Сегодня они враги,завтра нам скажут,будут друзьями.Свежий пример Турция.Были друзья,потом нож в спину и враги.Сейчас снова друзья.Всё это уже написал Д.Оруэлл в романе "1984".Не ругайтесь,а просто прочитайте

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 30 июня 2017, 18:09

      так они и не выйдут из группы

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      Рейтинг: +471

      ks75 30 июня 2017, 17:36

      В связи с тем какой у них становится по уровню чемпионат,это может быть последняя возможность у Украины попасть на такой турнир! У них полная деградация не только в политике,экономике и мозгах, но и в спорте,тк на него элементарно просто нет средств. Клубы валятся в яму банкротства один за другим, спонсоры нищают, народ занят проблемой как выжить и ему далеко не до футбола! А это только начало.... Дальше полный развал наследия союза, массовое бегство на заработки за границу, и элементарно, просто некому будет ни играть, не смотреть! Все или на войне или в гастарбайтерах

      2
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      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь > ks75 1 июля 2017, 02:53

      Так Россия тоже деградирует и в спорте, экономике, политике.

      2
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      Рейтинг: +313

      ijgjr > ks75 1 июля 2017, 14:52

      у нас не лучше хотя и войны нету - коррупция все сжирает

      0
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      Рейтинг: +546

      Ростов рулит. 30 июня 2017, 17:00

      Как прекрасно проходит кубок конфедерации, а еслибы были коклы были бы провокации, сто пудов. Не хочу видеть их жовто-блокидные тряпки на нашей земле, в моём городе.

      1
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      Рейтинг: -30

      soccerrus > Ростов рулит. 30 июня 2017, 17:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ты за своими тряпками смотри

      -5
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      Рейтинг: +546

      Ростов рулит. 30 июня 2017, 16:55

      По мне так с Украиной надо делать визовый режим, пока не придут к руководству страны умные люди.

      2
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      Рейтинг: +313

      ijgjr > Ростов рулит. 1 июля 2017, 14:55

      люди то почему страдать должны из за этого - просто надо все службы направить для смены власти - просто надо работать - кому по службе это положено

      0
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 30 июня 2017, 16:53

      За евровидение огребли, но не сдаются, хотят ещё и в футболе облажаться!!!

      1
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      Рейтинг: +295

      Эд1970 30 июня 2017, 15:02

      Я думаю сами футболисты хотят попасть на ЧМ это"бандерлоги"засевшие в раде воду мутят.И заметте есть нормальные украинцы а есть бандерлоги,я никогда украинцев бандерлогами называть не буду.

      1
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 30 июня 2017, 14:28

      а власти украины по моему никто и не приглашал!

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