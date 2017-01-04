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    Разгром «Арсенала», победа над французами и другие суперматчи Романцева-тренера


    3
    Голосов: 3
    04.01.2017 16:00
    Сегодня день рождения у Олега Романцева – самого титулованного тренера в истории российского футбола. «Бомбардир» вспоминает яркие победы «Спартака» и сборной России под его руководством.

    «Спартак» – «Динамо» Киев – 2:1

    Турнир: чемпионат СССР-1989

    В первый же сезон в «Спартаке» Романцев дважды обыграл самого принципиального соперника, сначала выиграв 4:1 в Киеве, а затем оформив чемпионство уже в домашней игре с тем самым памятным голом Шмарова со штрафного. Первое золото союзного первенства стало для тренера и последним, но запомнился этот триумф на долгие годы.

    «Реал» – «Спартак» – 1:3

    Турнир: Кубок чемпионов-1990/91

    0:0 в первом четвертьфинальном матче оптимизма не вызывали, тем более что «Реал» замахивался на победу в главном клубном турнире Европы. И начался матч с глупой ошибки в защите «Спартака», после чего мадридский клуб повел в счете. А дальше красно-белые, не нервничая, забили дважды еще в первом тайме (оба гола на счету Радченко), а точку после перерыва поставил Шмаров. Замечательная победа и исторический выход в полуфинал Кубка чемпионов, где российские команды еще не появлялись.

    «Спартак» – «Динамо» Москва – 7:1

    Турнир: чемпионат СССР-1991

    Особо ничего не предвещало такого жуткого разгрома тем осенним вечером 91-го, но «Спартак» почти каждую десятиминутку отмечал забитым мячом, и в итоге «Динамо» Газзаева рассыпалось окончательно. Хет-трик сделал номинальный защитник Дмитрий Попов, работавший долгое время до прошлого года спортивным директором «Спартака». Впрочем, романцевский «Спартак» тогда нередко уничтожал своих принципиальных соперников – через пару лет со счетом 6:0 был обыгран ЦСКА, еще через два года – «Торпедо» (5:0).

    «Русенборг» – «Спартак» – 2:4

    Турнир: Лига чемпионов-1995/96

    Тот самый розыгрыш, когда «Спартак» сумел выиграть все матчи в своей группе. Наиболее яркой получилась победа в Тронхейме, где новичок ЛЧ дерзил красно-белым весь первый тайм, да еще и забил два гола, но после перерыва не выдержал и отхватил сразу четыре. Суперкомбинация с забитым мячом Аленичева, отличный сольный проход Никифорова, а затем бенефис Кечинова, его дубль, а конечный счет – 4:2. Ровно через год норвежцы в том же составе сенсационно вышибут из группы итальянский «Милан» и ворвутся в четвертьфинал.

    «Ротор» – «Спартак» – 0:2

    Турнир: чемпионат России-1997

    Перед последним туром, в котором «Спартаку» выпало играть в Волгограде, именно «Ротор» остался единственным преследователем красно-белых, а в случае победы добился бы исторического чемпионского успеха. В первом тайме «Ротор» выглядел получше и создал пару моментов, но после перерыва игроки Романцева мало что позволили сделать сопернику, а сами еще и забили дважды. Очередное чемпионство «Спартак» отпраздновал на поле «Ротора». Еще одна знаковая победа тренера, собственный золотой матч спустя год после ярцевского успеха.

    «Аякс» – «Спартак» – 1:3

    Турнир: Кубок УЕФА-1997/98

    Тот матч «Спартака» в Амстердаме однозначно входит в число лучших в истории российского футбола в целом. Романцев настолько здорово подготовил команду, что соперник в лице ван дер Сара, братьев де Буров, Блинда, Витчге, Лаудрупа и других звезд, не вылезавших три года до этого с полуфиналов и финалов ЛЧ, был попросту уничтожен при 45 тысячах своих болельщиков. Притом для «Спартака» это был первый матч после длинной зимней паузы. И провели его красно-белые на запредельном уровне.

    «Спартак» – «Реал» – 2:1

    Турнир: Лига чемпионов-1998/99

    В 98-м от «Спартака» пострадал не только «Аякс». Повезло, правда, «Интеру», который в матче Лиги чемпионов чудом добился ничьей в Москве благодаря голу на последних минутах нынешнего главного тренера «Атлетико». Ничья с итальянцами ставила под серьезный вопрос возможность выхода из группы, но до этого спартаковцы обыграли «Реал» Гуса Хиддинка, причем еще проигрывали по ходу матча. Роскошный гол Цымбаларя со штрафного и решающий удар Титова – вписали игру в спартаковскую историю. А расстроенного Хиддинка после матча дружно подняли на смех все испанские газеты после его слов о том, что «Реалу» просто не повезло.

    Франция – Россия – 2:3

    Турнир: отборочный этап к Евро-2000

    Хиддинк потом принесет России безумные победы над Голландией и Англией. Именно они вместе с успехом на «Стад де Франс» образуют тройку самых крутых матчей в истории сборной России. Во Франции команда Романцева опрокинула действующих чемпионов мира. Не так виртуозно и размашисто, как голландцев через девять лет, но победа над французами была не менее ценной – наши смогли переломить ход матча, проигрывая 1:2, и поразили ворота хозяев дважды, а могли забить и больше. Матч – однозначно в золотую коллекцию.

    Россия – Украина – 1:1

    Турнир: отборочный этап к Евро-2000

    Пожалуй, самый трагичный матч в истории нашей сборной, но он обязан быть в списке лучших игр Романцева, поскольку по качеству был едва ли не самым идеальным: Россия доминировала все 90 минут, и лишь неточность в завершении атак команду серьезно подводила. Когда, наконец, забил Карпин, казалось, что соперника можно будет додавить. Что произошло дальше – вы помните. А играла тогда сборная действительно здорово.

    «Спартак» – «Арсенал» – 4:1

    Турнир: Лига чемпионов-2000/01

    В нынешнем году исполнится 17 лет со дня последнего матча «Спартака», проведенного красно-белыми на топ-уровне по меркам европейского футбола в Лиге чемпионов. Совпало это с последней по-настоящему качественной игрой Романцева в еврокубках – далее последовали четыре поражения подряд, неудачный сезон-2001/02 и полный провал годом позже.

    В 2003-м Романцев ушел из «Спартака», спустя два года завершил карьеру тренера в возрасте 51 года. А тогда, в жуткий мороз, «Спартак» показательно разорвал «Арсенал», однако через полтора месяца по календарю наступил новый век, в котором ни команда, ни он сам – серьезных успехов не добились.

    С днем рождения, Олег Иванович. Таких тренеров, как вы, российскому футболу сейчас сильно не хватает.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: UEFA
    Рейтинг: 3 Голосов: 3
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 5 января 2017, 12:04

      вот он "супер тренер"угробивший российский футбол вместе с своим собутыльником из кремля

      1
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    • ...
      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 5 января 2017, 08:00

      Вот такой Спартак интересен!!! Было бы интересно посмотреть дерби сильнейших за свою историю ЦСКА и Спартака!!!
      Мне кажется Вагнер и такому Спартаку забил бы))))
      А вообще чем сильнее наши команды тем интереснее чемпионат!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 4 января 2017, 21:19

      Лучше русского тренера в России нет!!!! Это точно!!!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 4 января 2017, 21:09

      ну на Великого он никак не тянет...
      можно вспомнить и поросячьи "успехи" в ЛЧ с 1-18 , и позорище на ЧМ в 2002 ...
      то, что он средний тренер показали потом его работа и в динамо и в сатурне...

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 4 января 2017, 17:59

      Олег Иванович- здоровья!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 4 января 2017, 17:44

      Земеля с днюхой!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +450

      Houston 4 января 2017, 17:04

      Хорошая статья. Автор молодец. Без пафоса. С историей. Пять балов.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      bearglass 4 января 2017, 16:37

      Легенда

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      Ювентини-Р.Баджо 4 января 2017, 16:32

      Легендарный гол Шмарова)))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 4 января 2017, 16:23

      Дааа...были времена!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim > turist82 4 января 2017, 17:20

      Может быть Спартак притаился...Олег Иванович многих лет жизни....
      Не знаешь кому отдать мяч, отдай его Гаврилову...

      2
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