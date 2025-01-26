Серия A. «Интер» в гостях разгромил «Лечче» (4:0)

В матче 22-го тура чемпионата Италии «Лечче» дома крупно проиграл «Интеру» – 0:4.

Голы у миланцев забили Давиде Фраттези (6-я минута), Лаутаро Мартинес (39-я), Дензел Дюмфрис (57-я) и Мехди Тареми (61-я) с пенальти.

«Интер» занимает 2-е место в чемпионате Италии с 50 очками после 21 матча. Миланцы отстают на 3 балла от лидирующего «Наполи» и провели на игру меньше.

Серия «Интера» без поражений в чемпионате достигла 16 матчей подряд.

«Лечче» идет 17-м с 20 очками после 22 игр.

Италия. Серия А. 22-й тур

Лечче – Интер – 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Фраттези, 6; 0:2 – Мартинес, 39; 0:3 – Дюмфрис, 57; 0:4 – Тареми, 61 (с пенальти).

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