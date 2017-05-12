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    ЦСКА разгромил «Арсенал». Украина не увидит ЧМ-2018 по телевизору. Дайджест событий дня


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    Голосов: 3
    12.05.2017 21:25
    Карреру зовут в Италию и Францию. ЦСКА хочет купить Рыбуса. Симеоне останется в «Атлетико». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.

    Вероятно, Украине не покажут ЧМ-2018

    Украина может остаться без трансляций матчей чемпионата мира-2018, который пройдет в России. Об этом сообщил глава Национальной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

    «В вопросе трансляции чемпионата мира-2018 в России я буду ориентироваться на страну. Если сборная туда пройдет, и страна решит, что может ехать в РФ и участвовать там, я как глава канала, даже рискуя отставкой, скажу: «Мы этого показывать не будем». Я спрашивал у футбольных крупных иерархов об этом, они кривятся и говорят: «Дай бог, Украина не попадет», – отметил Аласания.

    Каррере предлагают работу во Франции и Италии

    Главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой интересуются команды из итальянского и французского чемпионатов. Сообщается, что уже сейчас Каррера имеет предложение от клуба Серии А из нижней части турнирной таблицы и вариант с одной командой из топ-7 в Лиге 1.

    Сам Каррера склоняется к тому, чтобы и дальше работать в «Спартаке», если его устроят планы по развитию клуба на следующий сезон. Руководство красно-белых в ближайшее время предложит итальянцу улучшенный контракт. На данный момент Каррера получает за сезон примерно миллион евро.

    Рейтинг. Кто лучший игрок «Спартака» в чемпионском сезоне?

    Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы обслужат судьи из Германии и Словении

    На решающем матче Лиги чемпионов, который пройдет 3 июня в Кардиффе между «Ювентусом» и «Реалом», будет работать немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом. На финал Лиги Европы, который будет сыгран 24 мая в Стокгольме между «Манчестер Юнайтед» и «Аяксом», назначены словенские судьи во главе с Дамиром Скоминой.

    «Скоро можно выйти на уровень Гризманна». Два крутых подростка сыграют в финале Лиги Европы

    «Лион» озвучил ЦСКА цену за Рыбуса

    Полузащитник Мацей Рыбус может летом перейти из «Лиона» в ЦСКА. Французский клуб не против продажи польского футболиста за три миллиона евро. Что касается условий контракта, то Рыбус хотел бы зарабатывать в ЦСКА один миллион евро в год. Армейцы уже вступили в переговоры по приобретению игрока «Лиона». В нынешнем сезоне чемпионата Франции Рыбус провел 18 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

    Мутко пообещал Медведеву «порвать всех» в футболе

    Президент РФС Виталий Мутко преисполнен оптимизма по поводу перспектив сборной России, о чем он и упомянул в разговоре с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. «В футболе порвем всех», – заявив Мутко в ответ на вопрос Медведева о состоянии данного вида спорта в России. Напомним, что в 2017 года России примет Кубок конфедераций, а через год – чемпионат мира.

    Почему футбол в России − это политика

    Симеоне продолжит тренировать «Атлетико»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне провел пресс-конференцию, посвященную грядущему турниру Audi Cup-2017. «Я принимаю участие в презентации Audi Cup. Этот факт ясно дает понять, что я остаюсь. Увидимся на турнире в июле», – отметил Симеоне. На данный момент аргентинец связан с «Атлетико» контрактом, который рассчитан до конца следующего сезона. Ранее сообщалось, что Симеоне может возглавить «Интер».

    «Спартак» нацелился на защитника из «Торино»

    Защитник «Торино» Давиде Дзаппакоста может перейти в «Спартак». 24-летний итальянец заинтересовал главного тренера красно-белых Массимо Карерру, который планирует заменить им Андрея Ещенко на правом фланге обороны. Дзаппакоста обойдется «Спартаку» в шесть миллионов евро. В нынешнем сезоне чемпионата Италии Дзаппакоста провел 28 матчей, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.

    Очередной тур РФПЛ стартовал с разгрома

    В первом матче 28-го тура РФПЛ ЦСКА переиграл тульский «Арсенал» с крупным счетом. Первый гол забил с пенальти Бибрас Натхо, затем дважды отличился Федор Чалов – 3:0. На данный момент красно-синие располагаются на втором месте и опережают «Зенит» на четыре очка (у питерцев игра в запасе). Завтра пройдут еще четыре матча. Завершится тур тремя играми в воскресенье.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, РФПЛ
    Рейтинг: 3 Голосов: 3
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +20

      Konjaga 14 мая 2017, 15:35

      Да похер на хохлов!Пусть воюют,им не до футбола!Они ж б....ь,хитрожопые,поедут к нам в Россию смотреть!

      0
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      Рейтинг: +3136

      m40 14 мая 2017, 12:34

      Как потом Мутко будет отчечать за свои слова? Вероятно, скажет, что пошутил и его не так поняли

      0
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      Рейтинг: +677

      vodomut 14 мая 2017, 09:08

      хохлам Евровидения достаточно.пусть скачят!

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      Рейтинг: +87

      grain 13 мая 2017, 21:48

      Чалову респект! Главное что бы "Зенит" его не решил выкупить, сломают парня... Мудко конечно тот еще персонаж, но друг как никак, надо пристраивать...С Украиной все плохо, искренне желаю приехать на ЧМ, хорошо отметиться и организовать трансляции, куда нам без Украины, всегда были вместе....

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      Рейтинг: +3966

      Kollljan 13 мая 2017, 11:24

      Насчет хохлов. Они может были бы и рады посмотреть ЧМ по футболу, но кто их спрашивает. Глава их телерадиокомпании засланный грузин. Задача которого постоянно чинить раздрай братских народов - украинского и русского.

      0
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      Рейтинг: +3966

      Kollljan 13 мая 2017, 11:20

      Мутко чиновник-приспособленец. Для него главное лизнуть в нужное время и кому нужно. Только и всего.

      0
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      Рейтинг: +1351

      15112007 13 мая 2017, 07:43

      Желать своей стране не попасть на ЧМ по горе-политическим мотивам - верх идиотизма.

      3
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      Рейтинг: +677

      vodomut 13 мая 2017, 07:25

      удивительно,как ещё Мудко не порвали на подтирки,вместо туалеnной бумаги?

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 13 мая 2017, 03:03

      А адекватен ли у нас Мутко? Или во сне приснилось?

      0
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian > арейская 13 мая 2017, 04:43

      по ходу, нет.

      0
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 13 мая 2017, 02:22

      Главное чтоб Чалов звезду не поймал как некоторые из Зенита!!!Молодец парень!!!

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