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    «Скоро можно выйти на уровень Гризманна». Два крутых подростка сыграют в финале Лиги Европы


    4.5
    Голосов: 4
    12.05.2017 00:00
    Маркус Рэшфорд разбил «Сельту». Каспер Дольберг наколотил «Лиону». «Манчестер Юнайтед» и «Аякс» встретятся в финале Лиги Европы. «Бомбардир» рассказывает о юных лидерах этих команд.

    «Манчестер Юнайтед» потерял Ибрагимовича. Травма звездного шведа не оказалась значимой для команды Моуринью. Теперь здесь все решает Маркус Рэшфорд. По ходу нынешнего сезона у 19-летнего игрока был период, когда он не забивал три месяца. Сейчас же Рэшфорд феерит и отмечается в протоколе каждый матч.

    Он протащил «МЮ» в полуфинал, когда забил «Андерлехту». В первой встрече с «Сельтой» Маркус пульнул со штрафного в стиле Бекхэма. В ответной игре на его счету голевая передача на Феллаини. Рэшфорд принимал участие в каждом из последних четырех мячей «Юнайтед» в Лиге Европы. «Скоро ему можно выйти на уровень Гризманна», – говорит о Рэшфорде бывший футболист «МЮ» Фил Невилл. Пока же Рэшфорду нужно выиграть с «МЮ» Лигу Европы.

    Противостоять же ему будет не менее талантливый парень. Каспер Дольберг неожиданно умудрился стать лидером «Аякса». Этому датчанину тоже 19 лет. Он тоже играет в линии нападения, а забивает еще больше Рэшфорда. Голландия – атакующая лига. На счету Дольберга уже 15 голов и шесть результативных пасов в сезоне.

    Но круто проявлять себя у Дольберга получается и в Лиге Европы. Его голы многое решили в противостоянии с «Лионом». Один из мячей он забил сопернику на домашнем стадионе. Однако главным голом Дольберг отметился во Франции. «Переход в один из английских топ-клубов был бы большим шагом. Мне просто нужно играть и развиваться», – говорит Дольберг о планах на будущее. В противостоянии с «Манчестер Юнайтед» у него будет возможность доказать свою силу и перспективность.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.5 Голосов: 4
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 15 мая 2017, 17:03

      Глори, Глори Манчестер Юнайтед!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      grain 13 мая 2017, 23:19

      Аякс соберется и выстрелит! 1:0, МЮ думаю психологически проиграет, выйдут на поле разобранными... А Дольберг не забьет, будут стеречь!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +95

      demir301 12 мая 2017, 12:09

      После финала ЛЕ окажется в МЮ!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 12 мая 2017, 07:26

      Дольберг - умница. Надеюсь, станет для сборной Дании тем самым лидером атаки, кого так долго ждали...

      0
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