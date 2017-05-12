Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Скоро можно выйти на уровень Гризманна». Два крутых подростка сыграют в финале Лиги Европы

«Скоро можно выйти на уровень Гризманна». Два крутых подростка сыграют в финале Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» потерял Ибрагимовича. Травма звездного шведа не оказалась значимой для команды Моуринью. Теперь здесь все решает Маркус Рэшфорд. По ходу нынешнего сезона у 19-летнего игрока был период, когда он не забивал три месяца. Сейчас же Рэшфорд феерит и отмечается в протоколе каждый матч.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Он протащил «МЮ» в полуфинал, когда забил «Андерлехту». В первой встрече с «Сельтой» Маркус пульнул со штрафного в стиле Бекхэма. В ответной игре на его счету голевая передача на Феллаини. Рэшфорд принимал участие в каждом из последних четырех мячей «Юнайтед» в Лиге Европы. «Скоро ему можно выйти на уровень Гризманна», – говорит о Рэшфорде бывший футболист «МЮ» Фил Невилл. Пока же Рэшфорду нужно выиграть с «МЮ» Лигу Европы.

Противостоять же ему будет не менее талантливый парень. Каспер Дольберг неожиданно умудрился стать лидером «Аякса». Этому датчанину тоже 19 лет. Он тоже играет в линии нападения, а забивает еще больше Рэшфорда. Голландия – атакующая лига. На счету Дольберга уже 15 голов и шесть результативных пасов в сезоне.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Но круто проявлять себя у Дольберга получается и в Лиге Европы. Его голы многое решили в противостоянии с «Лионом». Один из мячей он забил сопернику на домашнем стадионе. Однако главным голом Дольберг отметился во Франции. «Переход в один из английских топ-клубов был бы большим шагом. Мне просто нужно играть и развиваться», – говорит Дольберг о планах на будущее. В противостоянии с «Манчестер Юнайтед» у него будет возможность доказать свою силу и перспективность.

[poll id=1248]

Лига Европы Лига Европы Манчестер Юнайтед Аякс Рэшфорд Маркус Дольберг Каспер
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Danish Dynamite
1494563169
Дольберг - умница. Надеюсь, станет для сборной Дании тем самым лидером атаки, кого так долго ждали...
Ответить
demir301
1494580164
После финала ЛЕ окажется в МЮ!
Ответить
grain
1494706795
Аякс соберется и выстрелит! 1:0, МЮ думаю психологически проиграет, выйдут на поле разобранными... А Дольберг не забьет, будут стеречь!
Ответить
GenghisKhan
1494856991
Глори, Глори Манчестер Юнайтед!
Ответить
Главные новости
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
1
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
1
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
1
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
2
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
2
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
2
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+