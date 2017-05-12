«Скоро можно выйти на уровень Гризманна». Два крутых подростка сыграют в финале Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» потерял Ибрагимовича. Травма звездного шведа не оказалась значимой для команды Моуринью. Теперь здесь все решает Маркус Рэшфорд. По ходу нынешнего сезона у 19-летнего игрока был период, когда он не забивал три месяца. Сейчас же Рэшфорд феерит и отмечается в протоколе каждый матч.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Он протащил «МЮ» в полуфинал, когда забил «Андерлехту». В первой встрече с «Сельтой» Маркус пульнул со штрафного в стиле Бекхэма. В ответной игре на его счету голевая передача на Феллаини. Рэшфорд принимал участие в каждом из последних четырех мячей «Юнайтед» в Лиге Европы. «Скоро ему можно выйти на уровень Гризманна», – говорит о Рэшфорде бывший футболист «МЮ» Фил Невилл. Пока же Рэшфорду нужно выиграть с «МЮ» Лигу Европы.

Противостоять же ему будет не менее талантливый парень. Каспер Дольберг неожиданно умудрился стать лидером «Аякса». Этому датчанину тоже 19 лет. Он тоже играет в линии нападения, а забивает еще больше Рэшфорда. Голландия – атакующая лига. На счету Дольберга уже 15 голов и шесть результативных пасов в сезоне.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Но круто проявлять себя у Дольберга получается и в Лиге Европы. Его голы многое решили в противостоянии с «Лионом». Один из мячей он забил сопернику на домашнем стадионе. Однако главным голом Дольберг отметился во Франции. «Переход в один из английских топ-клубов был бы большим шагом. Мне просто нужно играть и развиваться», – говорит Дольберг о планах на будущее. В противостоянии с «Манчестер Юнайтед» у него будет возможность доказать свою силу и перспективность.

[poll id=1248]