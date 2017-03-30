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    Россия и Украина – в одном дивизионе Лиги наций. ФИФА распределила квоты на ЧМ-2026. Дайджест событий дня


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    Голосов: 4
    30.03.2017 21:00
    Скульптор бюста Роналду рассказал о своем шедевре. Воронин протестует против легионеров в сборной Украины. Санчес может остаться в Лондоне, но сменить клуб. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.

    Россия с Украиной попали в один дивизион Лиги наций

    Сборная России попала в группу B Лиги наций. Турнир будет состоять из 55 сборных, разбитых на четыре дивизиона – А, В, С, D, которые составлены в соответствии с рейтингом УЕФА на конец ЧМ-2018. В Лиге наций будет действовать принцип повышения команд в классе и вылета в дивизионы ниже. Итоговое положение команд будет определять состав корзин для жеребьевки последующих европейских отборочных турниров. В дивизион A попадут 12 команд с наивысшим рейтингом, 12 следующих – в лигу B, следующие 15 – в лигу C, а еще 16 – в лигу D. Предварительный состав дивизионов уже известен.

    Победитель Лиги наций будет определен в финальном турнире, участие в котором примут четыре команды. Дата турнира – июнь 2019 года.

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    Треть участников ЧМ-2026 будет из Европы

    ФИФА опубликовала количество мест от футбольных конфедераций на чемпионат мира-2026, в котором будут участвовать 48 сборных. 16 из них будут представлены европейским континентом, девять команд приедет из Африки, восемь – из Азии, по шесть – из Северной и Южной Америки. Еще одна сборная на ЧМ-2026 прибудет из Океании. Две оставшиеся путевки будут разыграны в специальном плей-офф с участием шести команд.

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    Зозуля пожаловался на болельщиков «Райо»

    Нападающий «Бетиса» Роман Зозуля рассказал о конфликте с болельщиками «Райо Вальекано», которые в феврале устроили акцию против перехода футболиста, приписывая ему неонацистские взгляды.

    «Болельщики обвинил меня в фашизме, потому что я помогаю армии в ЛНР и ДНР. Я хотел обсудить этот вопрос, но меня игнорировали. Считали, что есть достаточно информации, чтобы считать меня фашистом. Но единственный повод — фотография в Facebook с людьми в камуфляже. Жаль, что существуют люди, которые могут назвать фашистом того, кто просто любит свою страну. Они получили то, чего хотели.

    Не желаю этим людям пережить то, что пережил украинский народ. Я не собираюсь сдаваться. Я из Украины, и мое мнение не изменится. Уверен, что будет хорошо как для Украины, так и для меня», — приводит слова футболиста Estadio Deportivo.

    Воронин протестует против легионеров в сборной Украины

    Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин негативно высказался о возможности натурализации легионеров для национальной команды своей страны.

    «Я всегда к этому плохо относился. Не важно, Украина это или какая-то другая страна. Тем более если брать нашу страну, в которой пусть даже 40 миллионов населения. Как из них нельзя найти 20 человек, воспитать и сделать из них хороших футболистов, чтобы ими гордиться?

    Так можно вообще взять половину «Шахтера», дать им украинские паспорта. Или пригласить бразильцев, японцев, еще кого-то. Пусть играют за нас какие-то мулаты, брюнеты. Я не вижу смысла», – отметил Воронин.

    Скульптор бюста Роналду рассказал о своем изобретении

    Автор бюста Криштиану Роналду Эммануль Сантос рассказал, как ему удалось сделать статую футболиста для международного аэропорта Мадейры, который вчера получил имя нападающего «Реала» и сборной Португалии.

    «В качестве основы я взял фотографии Криштиану из интернета. Поставил их перед собой и начал работу над скульптурой. Он видел фотографии бюста, которые ему отправлял его брат. Исходя из сообщений Роналду, могу сказать, что он доволен работой», — сказал Сантос.

    Тимати откроет футбольный клуб в Москве

    Группа компаний Black Star российского рэппера Тимура Юнусова, известного как Тимати, намерена создать в Москве футбольный клуб и футбольное агентство.

    «Стартовые вложения в проект в первый год оцениваем порядка 10 млн рублей. С нами в партнерстве по футбольному направлению работает человек, у которого есть лицензия Российского футбольного союза. Одна из наших целей на ближайшие 3-5 лет – создание футбольного клуба. Будет ли он называться Black Star, «Москва» или «Строгино», мы пока не решили», – рассказал соучредитель группы компаний Black Star Павел Курьянов.

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    Санчес не покинет Лондон. А свой нынешний клуб?

    Форвард «Арсенала» Алексис Санчес рассказал, что не намерен уезжать из Лондона. Однако чилиец может сменить одну лондонскую команду на другую. Ранее появилась информация об интересе к Санчесу со стороны «Челси».

    «Лондон мне очень нравится. Хочу остаться здесь, но в команде с характером победителей, завоевывающей трофеи. Мне только 28, а впереди еще много игровых лет. Я из тех игроков, кто следит за своей формой», – считает Санчес. Контракт футболиста с «Арсеналом» рассчитан до 2018 года.

    Моуринью понадобился защитник «Тоттенхэма»

    Защитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер ближайшим летом может перейти в другой английский клуб. Футболистом интересуется «Манчестер Юнайтед», который готов потратить на него примерно 40 миллионов евро.

    Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью лично заинтересован в покупке игрока, так что трансфер с высокой долей вероятности состоится. По мнению специалиста, англичанин способен заменить Майкла Кэррика.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: DailyMail, Sky Sports
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +32

      umarjon1935 7 апреля 2017, 07:57

      Поживем,увидим

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      bakha23 3 апреля 2017, 16:48

      48 СБОРНЫХ УЖЕ ПЕРЕБОР ТОЛКУ НЕТ 32 НОРМ БЫЛО

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +677

      vodomut 31 марта 2017, 09:38

      к 2026 году,государства Украина не будет!

      2
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 31 марта 2017, 02:51

      Дожились!Теперь Тимати клуб создаст,потом Басков,потом наверно Зверев!Дурдом!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 30 марта 2017, 22:18

      Вот про Лигу Наций вообще непонятно,все плачутся что в сезоне слишком много матчей и игроки очень устают,а тут вдруг придумывают ещё один турнир причём довольно таки сомнительный((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +585

      tilvan > Михаил Шевченко 30 марта 2017, 23:56

      молодежь обкатывать норм

      0
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