-
-
-
-
-
-
19.11.2018 00:4010
-
-
-
-
-
-
-
06.09.2016 23:00Первый тур европейской квалификации к ЧМ-2018 закончился девятью матчами. Болгария и Люксембург наколотили семь голов на двоих, Ивелин Попов забил классный гол со штрафного, португальцы проиграли в Швейцарии, шведы и голландцы разошлись миром, Босния отгрузила пять мячей Эстонии.6
-
-
28.06.2016 18:00Жена футболиста Блерима Джемаили поддерживала швейцарскую команду вплоть до плей-офф чемпионата Европы. Дальше 1/8 финала швейцарцы пройти не смогли, а сам Джемаили ничем не запомнился. «Бомбардир» показывает фотографии девушки, заставляющей забыть о неудачном выступлении сборной Швейцарии.8