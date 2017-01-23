Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Почему Гранит Джака – самый грубый игрок Европы


    4
    Голосов: 11
    23.01.2017 14:30
    Вчера швейцарец был удален за хамский прыжок двумя ногами в Стивена Дефура. «Бомбардир» ужасается количеству красных карточек, которые Джака получил за последние три года. Это просто немыслимо.

    «В обычной жизни он нормальный спокойный парень. На поле он иногда взрывается. Он и сам это знает. Нужно работать над этим», – заверил Арсен Венгер после предыдущего удаления Джаки, случившегося в матче со «Суонси» (3:2). Швейцарец поработал, но не очень здорово. Едва не сломав Дефура, Джака вышел в лидеры по красным карточкам среди топ-5 лиг. По промежуточным итогам этого сезона и двух – тоже.

    Всего за три последних года Джака удалялся с поля 9 (девять!) раз.

    В 2014 году швейцарца выгоняли дважды, когда он еще выступал за менхенгладбахскую «Боруссию»: сначала в проигранном матче «Фрайбургу» (2:4) в апреле, а затем, когда проиграли «Айнтрахту» (1:3) в ноябре. За грубость и за споры. Стандартный набор «качеств».

    В феврале 2015-го Джака подвел «Боруссию» уже в Лиге Европы. При счете 2:2 в Германии немцы должны были «Севилье» забивать еще дважды, но вместо этого потеряли одного из лидеров, который зачем-то пнул соперника, а затем стал дергать его за майку. В итоге, испанцы забили победный гол и легко прошли дальше.

    Джака дотерпел до конца сезона, но в начале следующего едва не поломал соперника высоко поднятой ногой в матче с «Вердером». Помимо красной карточки, заработал еще и пенальти в свои ворота, который, впрочем, забит не был. Но «Боруссия» все равно проиграла.

    Следующая остановка – ноябрьский матч с «Ингольштадтом», в котором не было забитых голов, но не обошлось без удаления Джаки. Здесь, как обычно, за вторую желтую карточку из-за очень неаккуратного фола. Есть в футболе мастера, умеющие в такой ситуации остаться без предупреждений, но это пока не про Джаку.

    (с 1:24 на видео)

    Через месяц уже не было никаких двух карт – Джака легко поддался на провокацию в матче с «Дармштадтом» и срубил оппонента прямо на глазах у судьи. Глупее не придумаешь.

    Зиму, весну и лето 2016-го Джака перетерпел. Но едва началась осень – снова принялся за свое. Теперь уже на матче сборных, едва не покалечив чемпиона Европы Жоау Мариу прыжком сзади в ноги.

    Через пять недель Джака снова отправился с поля раньше срока – теперь уже во время матча АПЛ, играя за «Арсенал» против «Суонси». Похожая схема – хамский удар сзади по ногам.

    Ну а что вчера сотворил Джака в игре с «Бернли» – вы уже наверняка видели:

    Итого 9 красных карточек за три года. Человек, купленный за 45 миллионов евро, взрослеть не собирается. Если раньше швейцарец коллекционировал желтые карточки за споры или необязательные фолы, то сейчас перешел на грубость, не желая совершенно никак меняться. Нужна ли такая бомба в команде самому Венгеру, притом что Джака и по своим игровым качествам далеко не лидер «Арсенала»? Не говоря уже о том, что в решающих матчах на такого человека из-за недисциплинированности рассчитывать просто не имеет смысла.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: YouTube
    Рейтинг: 4 Голосов: 11
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 24 января 2017, 14:12

      Теперь по остальным:

      1) в матче с Севильей - сыграл "грязно", поскольку мяч игрок Севильи закрыл корпусом, до мяча Джака не добирался, ударил шипами по ахиллу, ещё и отпирался потом;

      2) в матче с Вердером - опасная игра высокоподнятой ногой, эпизод в динамике выглядит очень некрасиво, но желание игрока травмировать противника я не увидел;

      3) в матче с Ингольштадтом - сыграл грубо, шёл на тактический фол, поскольку намечалась контратака...игрок пробросил мяч, Джака сыграл в него;

      4) в матче с Дармштадтом - откровенно грубо и "грязно";

      5) матч сборных - борьба за мяч, оппонент сыграл в мяч первым...выглядит грубо, но преднамеренного ничего здесь нет;

      6) матч с Суонси - грубо останавливал прорыв игрока по флангу, шёл на тактический фол

      Как итог, можно сказать следующее: только в трёх представленных эпизодах игрок сыграл откровенно грубо (в соперника), во всех остальных моментах о которых мы говорим - проигрывает борьбу за мяч и принимает неправильные решения...Поэтому вешать ярлык "самого грубого" пока преждевременно...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +177

      miklos > ProstoPolzovatel 24 января 2017, 14:37

      да, все примерно так. вы тоже по-своему правы.
      и все-таки, парню уже 24, статистика красноречива, а нарушения как-то уж совсем разнообразны. даже с учетом его позиции.
      посмотрим дальше ) повлияет ли Венгер?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 24 января 2017, 13:32

      Смотрю я эпизод в матче с "Бернли" и с боковой камеры видно, что в последней фазе прыжка Джака слегка отводит и подгибает ноги до контакта с Дефуром...не сделай он этого и пойди прямыми ногами до конца, мог бы сломать игрока "Бернли", но он же этого не сделал...борьба за мяч, игрок (Джака) принял решения идти в подкат, отобрать чисто не получилось, так как Дефур мяч пробросил...ошибка - да, но не грубость...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      Константин Сорокин 24 января 2017, 08:31

      Перед началом АПЛ, очень удивлялся этому трансферу. Но верил, что Венгер мог в нем рассмотреть нового Фабрегаса, например. А спустя половину чемпионата я удивляюсь как он еще выходит на поле с такой ужасной игрой. Он мало того, что удаляется, так он совершенно не умеет вести борьбу. Вспомните хотя бы пенальти, который он привез в матче с Борнмутом. Думаю если не прибавит во всем в оставшейся части сезона, то будущее в Арсенале будет небезоблачным

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      Денис Беневольский 23 января 2017, 14:45

      Эм, статья о чем?
      О том, что Джака самый грубый игрок Европы, потому что Джака самый грубый игрок Европы?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +177

      miklos > Денис Беневольский 23 января 2017, 15:13

      Статья о 9 удалениях Джаки.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +71

      Денис Беневольский > miklos 23 января 2017, 15:25

      Ну тогда заголовок не совсем корректный.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +177

      miklos > Денис Беневольский 23 января 2017, 15:35

      почему же?

      "Почему Джака - самый грубый игрок Европы"
      В тексте: Потому что из топ-5 уже второй год подряд впереди всех по удалениям. Потому что за три года - их уже девять. Потому что все они - за разные нарушения правил (ниже примеры с видео)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +71

      Денис Беневольский > miklos 24 января 2017, 02:12

      Не имеет значения, за какие нарушения получены красные карточки. Но в остальном в целом согласен, погорячился.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11