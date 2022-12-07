Португалия абсолютно дежурно вынесла Швейцарию 6:1 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира в Катаре. Но в этой встрече был один интересный момент, произошедший до начала матча – Криштиану Роналду остался в запасе. А на его месте появился 21-летний Гонсалу Рамуш. Рамуш провел на поле 74 минуты и стал главным героем, оформив хет-трик.

Почему Роналду остался в запасе

Криштиану Роналду разозлился на тренера Португалии Фернанду Сантуша после замены в матче с Южной Кореей. Фанаты не оценили поведение Роналду, а Сантуш 74 минуты держал его на скамейке во встрече со Швейцарией. Разумеется, Сантуш получал вопросы о решении – и отвечал абсолютно дипломатично:

«Это вообще не связано с прошлым матчем, конфликта нет, этот вопрос закрыт. Это вариант, который мы готовили для этой игры за несколько дней. Тактическое решение, не более того. Криштиану – настоящий профессионал, лидер. Если он выйдет сегодня, то точно поможет Португалии».

Кто такой Рамуш: в детстве была майка Роналду, дедушка не разговаривал с мамой из-за «Бенфики»

Вот несколько фактов о Гонсале Рамуше:

• Воспитанник академии «Бенфики» и твердый игрок ее основы сейчас. К Рамушу уже есть интерес: летом за ним следили «Саутгемптон», «Лидс», «Эвертон», «Атлетико» и «Валенсия». От европейского клуба из топ-чемпионата у Рамуша было предложение – но отказал: «Я не буду называть этот клуб из уважения к нему. Но у меня был контракт, мой агент предлагал переход. Мне 21, я еще не все доказал в «Бенфике»: будет лучше остаться здесь на сезон-два».

• У Рамуша было не самое обеспеченное детство, хотя родители пахали на работе день и ночь. Из-за этого Рамуш постоянно жил у бабушки с дедушкой. Дед – большой фанат «Спортинга» и всегда мечтал, чтобы внук играл за любимый клуб. Рамуш про это рассказывал:

«Когда я был в школе «Лоле», меня позвали в «Бенфику». Мама попросила не говорить дедушке об этом – сказала, что перед принятием решения узнает, есть ли ко мне интерес от «Спортинга». В «Спортинге» уже закончился набор моего возраста – а «Бенфика» с радостью приняла меня.

Когда дедушка узнал о нашем с мамой решении, то не разговаривал с ней около месяца. В доме бабушки и дедушки у меня всегда было постельное белье зеленого цвета. После этого дед перестал стелить его. Он даже обидел меня словами: «Знаешь, теперь я не смогу делиться с тобой всеми переживаниями».

• Большое хобби Рамуша – готовка. В детстве бабушка научила его приготовлению некоторых блюд, фишка – рыба. Про это Рамуш говорил в конце прошлого сезона: «Когда мы устроили в команде вечеринку с барбекю, я жарил рыбу. Мои одноклубники сказали, что это вкуснейшее блюдо, которое они когда-либо ели. Секрет? Его нет. Я просто хорошо прожариваю рыбу и соблюдаю пропорции в специях».

• Кстати, как и любого талантливого португальца, его тоже сравнивали с Криштиану Роналду. Рамуш просил медиа не делать это – у них разных позиции и разные стили игры. А про Роналду он говорил: «Дедушка подарил мне майку Роналду времен «Спортинга». Я не знаю, где он ее достал и настоящая ли она вообще. Но я ни разу ее не надевал. Роналду великий, а вот к «Спортингу» я почему-то с детства относился холодно».

• Рамуш обожает фифу и постоянно покупает себя в клубы, за которые играет. Зачем? Просто прокачивает свои способности и проверяет, какие качества у него особенно раскрываются в игре.

• В «Бенфике» его все называют колдуном. Это из-за умения подкараулить мяч на подборах.

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Текст: Илья Егоров

Фото: imago-images.de, XinHua/Global Look Press