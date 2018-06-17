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    Бразилию затормозил парень, который не подошел ЦСКА


    3
    Голосов: 4
    17.06.2018 22:55
    Идеальная игра Стивена Цубера.

    Бразилия не выиграла у Швейцарии, хотя не выложила и половину сил. Звезды развлекались и неспешно перемещались, а в первом тайме мощный дальний удар исполнил Коутиньо. Мяч красиво и легко залетел от дальней штанги.

    От такой красоты бразильцы выключились, но после перерыва неожиданно пропустили прямую подачу с углового. Перед касанием мяча Цубер подтолкнул Миранду и остался один в паре метров перед воротами. Бразильские игроки протестовали, но судья никакие повторы смотреть не стал.

    Ничья в этом матче сделала лидером группы Сербию, у которой сегодня классно забивал Коларов. Про Цубера тоже надо знать несколько важных вещей. Не так давно он вообще играл за ЦСКА, куда перешел из швейцарского «Грассхоппера». Transfermarkt утверждает, что армейцы в июле 2013-го потратили на Цубера 3,6 миллиона евро. За чуть большую сумму уже через год его отдали в «Хоффенхайм», потому что Стивен вообще не забивал. Всего в российской Премьер-лиге он отыграл 29 матчей, где лишь раз отметился голом в разгромном матче с «Кубанью».

    «ЦСКА – лидер сильной лиги, но Германия – совсем другой уровень. Там постоянно нужно соответствовать, играть быстрее, сильнее. Ты чуть ли не через тур играешь с действительно большими футболистами», – говорил потом Цубер в интервью «Чемпионату». Он отмечал, что никогда не перейдет в «Спартак» из уважения к армейским болельщикам. В России о Цубере все равно помнят только хорошее.

    «Хоффенхайм» позволил Цуберу прогрессировать. В одном из матчей он сломал череп в столкновении с партнером, но быстро восстановился и много играл. Сейчас Цубера оценивают уже в 7 миллионов, а на международном уровне теперь запомнят по голу бразильцам.

    За Швейцарию играют люди всех национальностей. Есть даже камерунцы

    Текстовый онлайн матча Бразилия – Швейцария

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 4
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 19 июня 2018, 19:03

      как всегда

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 18 июня 2018, 13:17

      похоже было, что бразилия хочет затратить минимум сил для победы... конечно они получше выглядели, особенно в первом тайме, но на победу ни те ни те не наиграли...

      0
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      Рейтинг: +185

      Тибер 18 июня 2018, 03:52

      Могли Бразильцы 2:1 выиграть положи в конце удар низом а не от газона. А так не решил )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +357

      vavilon69 18 июня 2018, 00:17

      Бразилия сыграла пресно

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 18 июня 2018, 00:07

      молодец

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 17 июня 2018, 23:02

      Как можно было выбрать Миланова вместо Цубера?...

      5
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      Рейтинг: +185

      Тибер > bset 18 июня 2018, 03:53

      ты что в игроках разбираешься ? Откуда ты знаешь кто где и когда заиграет ?

      -1
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      Рейтинг: +24996

      bset > Тибер 18 июня 2018, 08:06

      Да даже будучи в ЦСКА он был сильнее Миланова. Единственное, что Цубер был более атакующим футболистом, а Миланов фланговым. Может в этом причина, почему решили оставить второго - атакующих футболистов у нас было прилично.

      2
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