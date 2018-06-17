Бразилию затормозил парень, который не подошел ЦСКА

Идеальная игра Стивена Цубера.

Бразилия не выиграла у Швейцарии, хотя не выложила и половину сил. Звезды развлекались и неспешно перемещались, а в первом тайме мощный дальний удар исполнил Коутиньо. Мяч красиво и легко залетел от дальней штанги.

twit text — World Cup Goals(@FIFAWCGoals)17 июня 2018 г.

От такой красоты бразильцы выключились, но после перерыва неожиданно пропустили прямую подачу с углового. Перед касанием мяча Цубер подтолкнул Миранду и остался один в паре метров перед воротами. Бразильские игроки протестовали, но судья никакие повторы смотреть не стал.

twit text — TheSportMatrix(@TheSportMatrix)17 июня 2018 г.

Ничья в этом матче сделала лидером группы Сербию, у которой сегодня классно забивал Коларов. Про Цубера тоже надо знать несколько важных вещей. Не так давно он вообще играл за ЦСКА, куда перешел из швейцарского «Грассхоппера». Transfermarkt утверждает, что армейцы в июле 2013-го потратили на Цубера 3,6 миллиона евро. За чуть большую сумму уже через год его отдали в «Хоффенхайм», потому что Стивен вообще не забивал. Всего в российской Премьер-лиге он отыграл 29 матчей, где лишь раз отметился голом в разгромном матче с «Кубанью».

«ЦСКА – лидер сильной лиги, но Германия – совсем другой уровень. Там постоянно нужно соответствовать, играть быстрее, сильнее. Ты чуть ли не через тур играешь с действительно большими футболистами», – говорил потом Цубер в интервью «Чемпионату». Он отмечал, что никогда не перейдет в «Спартак» из уважения к армейским болельщикам. В России о Цубере все равно помнят только хорошее.

«Хоффенхайм» позволил Цуберу прогрессировать. В одном из матчей он сломал череп в столкновении с партнером, но быстро восстановился и много играл. Сейчас Цубера оценивают уже в 7 миллионов, а на международном уровне теперь запомнят по голу бразильцам.

За Швейцарию играют люди всех национальностей. Есть даже камерунцы

Текстовый онлайн матча Бразилия – Швейцария