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    Цубер: «Единственный клуб России, в который я точно не пойду, – это «Спартак»

    Полузащитник «Хоффенхайма» Стивен Цубер заявил, что готов рассмотреть предложения от российских клубов. Напомним, ранее футболист выступал за ЦСКА.

    «Мой контракт с «Хоффенхаймом» действует до 2018 года, но мне нравится российский чемпионат, если что, я бы рассматривал предложения. Единственный клуб России, в который я точно не пойду, – это «Спартак». Из уважения к болельщикам.

    ЦСКА – лидер сильной лиги, но Германия – совсем другой уровень. Там постоянно нужно соответствовать, играть быстрее, сильнее. Ты чуть ли не через тур играешь с действительно большими футболистами. И даже если адаптируешься, не всегда попадаешь в стартовые 11, то все равно видишь, как прибавляешь в условиях конкуренции. Да, я не так часто играл в первые два года, но о переезде в Германию не жалею», – сказал Цубер.

    Напомним, Цубер провел в ЦСКА сезон-2013/14, сыграл 27 матчей в РФПЛ, забил один гол и отдал одну результативную передачу. В составе армейцев игрок стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.12.2016 20:06
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +3549

      momwig_ 9 декабря 2016, 13:39

      Слава Богу. Не передумай!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +195

      Colonist 8 декабря 2016, 14:18

      А что, уже позвали?:)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2120

      OldenVad 8 декабря 2016, 08:39

      Вот и чудненько )))

      1
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      Рейтинг: -16

      мыцык 8 декабря 2016, 08:26

      Кто-же тебя перхоть в Великий возмёт?

      0
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      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak 8 декабря 2016, 05:04

      Дали бы бабки, поскакал как блоха,
      Да кто тебе даст - ХА!

      1
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      Рейтинг: +678

      Пастырь 7 декабря 2016, 22:18

      Теперь каждая блоха хочет быть ровней с ЦСКА. Кто такой Цубер и чем он знаменит?!?!. Я бы понял, если бы это были слова Дзагоева, Игнашевича или Акинфеева, но не как этого ИГРОКА, который за ЦСКА сыграл вообще ни о чем.

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 7 декабря 2016, 22:18

      Ну чего напали на парня? Он нисколько не оскорблял "Спартак", а сказал лишь: "Единственный клуб России, в который я точно не пойду, – это «Спартак». Из уважения к болельщикам".
      Это его право так считать и заявлять. Что же касается его перспектив, то ему очень не повезло. Сначала попал, например, к Слуцкому, а не к Бердыеву, потом в Германии получил чудовищную травму головы, после которой вообще стоял вопрос о возможности продолжения футбольной карьеры. А продал его ЦСКА, думаю, потому, что цена его транфера составила 3 550 000 евро. Того же Миланова за такие деньги никто бы не купил, Цубер был в 2014 году куда интереснее и перспективнее. Парню сейчас 25 лет. Удачи ему в дальнейшем! И хорошего тренера.

      1
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      Рейтинг: +201

      ajoq 7 декабря 2016, 21:39

      "ЦСКА - лидер сильной лиги" - видать давно Цубер не посещал Бомбардир и не смотрел турнирную таблицу ЧР

      1
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 7 декабря 2016, 21:23

      Тебя блять туда никто и не возьмет!Ты даже в Спартак 2 не пройдешь.

      2
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      Рейтинг: +5527

      SPACE TRUCKIN 7 декабря 2016, 21:13

      это кто такое-цубер?его даже армейские фаны не помнят....

      1
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