Цубер: «Единственный клуб России, в который я точно не пойду, – это «Спартак»

Полузащитник «Хоффенхайма» Стивен Цубер заявил, что готов рассмотреть предложения от российских клубов. Напомним, ранее футболист выступал за ЦСКА.

«Мой контракт с «Хоффенхаймом» действует до 2018 года, но мне нравится российский чемпионат, если что, я бы рассматривал предложения. Единственный клуб России, в который я точно не пойду, – это «Спартак». Из уважения к болельщикам.

ЦСКА – лидер сильной лиги, но Германия – совсем другой уровень. Там постоянно нужно соответствовать, играть быстрее, сильнее. Ты чуть ли не через тур играешь с действительно большими футболистами. И даже если адаптируешься, не всегда попадаешь в стартовые 11, то все равно видишь, как прибавляешь в условиях конкуренции. Да, я не так часто играл в первые два года, но о переезде в Германию не жалею», – сказал Цубер.

Напомним, Цубер провел в ЦСКА сезон-2013/14, сыграл 27 матчей в РФПЛ, забил один гол и отдал одну результативную передачу. В составе армейцев игрок стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.