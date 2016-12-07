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  • Цубер: «Единственный клуб России, в который я точно не пойду, – это «Спартак»

Цубер: «Единственный клуб России, в который я точно не пойду, – это «Спартак»

7 декабря 2016, 20:06
21

Полузащитник «Хоффенхайма» Стивен Цубер заявил, что готов рассмотреть предложения от российских клубов. Напомним, ранее футболист выступал за ЦСКА.

«Мой контракт с «Хоффенхаймом» действует до 2018 года, но мне нравится российский чемпионат, если что, я бы рассматривал предложения. Единственный клуб России, в который я точно не пойду, – это «Спартак». Из уважения к болельщикам.

ЦСКА – лидер сильной лиги, но Германия – совсем другой уровень. Там постоянно нужно соответствовать, играть быстрее, сильнее. Ты чуть ли не через тур играешь с действительно большими футболистами. И даже если адаптируешься, не всегда попадаешь в стартовые 11, то все равно видишь, как прибавляешь в условиях конкуренции. Да, я не так часто играл в первые два года, но о переезде в Германию не жалею», – сказал Цубер.

Напомним, Цубер провел в ЦСКА сезон-2013/14, сыграл 27 матчей в РФПЛ, забил один гол и отдал одну результативную передачу. В составе армейцев игрок стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Источник: Чемпионат.ком
Германия. Бундеслига Россия. Премьер-лига Хоффенхайм ЦСКА Спартак Цубер Стивен
Комментарии (21)
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Geffon
1481130886
Правильно Стивен, в срамтаке нечего делать, только деградировать, ты не первый, кто не хочет там играть.
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VVM1964
1481131416
КТО ЭТО ?
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Andrey160268
1481131602
Цубер, не льсти себе! С такими показателям (за целый сезон 1 гол и одна передача) тебя даже в академию Спартака с шестилетними мальчишками заниматься не примут.
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Хет
1481131654
Сказал игрок уровня ФНЛ
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turist82
1481132442
Правильно сказал. Есть совесть у человека
Ответить
Зарема лис
1481134981
Тебя блять туда никто и не возьмет!Ты даже в Спартак 2 не пройдешь.
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subbotaspartak
1481162672
Дали бы бабки, поскакал как блоха, Да кто тебе даст - ХА!
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мыцык
1481174804
Кто-же тебя перхоть в Великий возмёт?
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OldenVad
1481175592
Вот и чудненько )))
Ответить
momwig_
1481279986
Слава Богу. Не передумай!
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