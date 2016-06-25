Португалия вырвала победу у Хорватии. Главные моменты 1/8 финала Евро

Это случилось! На 117-й минуте забивает сборная Португалии! Куарежма сыграл на добивании и принес Португалии победу в этом противостоянии!
Дополнительное время у нас.
Главный момент этой «нулевой» игры.
Патриотическая голова Перишича.
Составы на заключительный матч игрового дня.
Автогол приводит к тому, что Уэльс выигрывает эту встречу!
Классный удар Уорда стал самым опасным моментом первой половины встречи. Был еще выстрел Далласа в начале матча, на что Уэльс ответил отмененным голом Рэмси.
Составы команд на матч Уэльс – Северная Ирландия.
В серии пенальти сильнее оказались поляки. Сборная Польши проходит в четвертьфинал!
Дополнительные полчаса ожидают нас. 90 минут командам не хватило.
Сумасшедший голевой удар Шакири. Такие влетают очень редко!
Вот так сегодня летает Роберт Левандовски.
Блащиковски открывает счет в матче, превратив в гол молниеносную контратаку!
Хороший момент на старте матча упустил Милик.
Поляки пока выглядят острее, но голов по-прежнему нет.
Стартовые составы на первую встречу игрового дня.