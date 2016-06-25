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  • Португалия вырвала победу у Хорватии. Главные моменты 1/8 финала Евро

Португалия вырвала победу у Хорватии. Главные моменты 1/8 финала Евро

Это случилось! На 117-й минуте забивает сборная Португалии! Куарежма сыграл на добивании и принес Португалии победу в этом противостоянии!

Дополнительное время у нас.

Главный момент этой «нулевой» игры.

Патриотическая голова Перишича.

Составы на заключительный матч игрового дня.

Автогол приводит к тому, что Уэльс выигрывает эту встречу!

Классный удар Уорда стал самым опасным моментом первой половины встречи. Был еще выстрел Далласа в начале матча, на что Уэльс ответил отмененным голом Рэмси.

Составы команд на матч Уэльс – Северная Ирландия.

В серии пенальти сильнее оказались поляки. Сборная Польши проходит в четвертьфинал!

Дополнительные полчаса ожидают нас. 90 минут командам не хватило.

Сумасшедший голевой удар Шакири. Такие влетают очень редко!

Вот так сегодня летает Роберт Левандовски.

Блащиковски открывает счет в матче, превратив в гол молниеносную контратаку!

Хороший момент на старте матча упустил Милик.

Поляки пока выглядят острее, но голов по-прежнему нет.

Стартовые составы на первую встречу игрового дня.

Чемпионат Европы Европа Швейцария Польша Уэльс Северная Ирландия Хорватия Португалия
Комментарии (12)
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mihail1980
1466860962
уэльс давай
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slavajah
1466886330
Криштиано хорваты закрыли полностью!!!
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TUMS
1466891530
Жалко Хорватов
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tired_man72
1466905401
как же заебал ваш рутуб. блять!
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Strig
1466920357
упорно играют... надо что-то делать или ворота больше или ещё
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mihail1980
1466922128
португальцы проходят еле-еле
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burbon2002
1466931091
molodcu!
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dimOK752
1466931981
Жаль Хорватию, хорошо на Евро выступали.
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iiiiiws
1466933368
Мне видится одно объяснение хорваты воспользовались местной кухней
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kurskih
1466939826
Жаль хорватов, но в этом матче они не были похожи на себя
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