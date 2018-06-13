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    Все сборные ЧМ-2018 в одном месте. Идеальное превью


    4
    Голосов: 6
    13.06.2018 09:50
    Максимально удобно и интересно.

    Раз в четыре года спортивные медиа выпускают гигабайты скучных, однообразных и длинных материалов с обзорами каждой сборной. Чтобы найти там хоть что-нибудь интересное, нужно продираться через десятки абзацев текста. Мы так не хотим. Поэтому мы сделали сверхкороткие превью, куда включили только главные и самые яркие факты о каждой команде – минимум воды и максимум пользы. Чтение одного материала займет 1-2 минуты. Так что сохраняйте в закладки и оперативно знакомьтесь с теми, кто сделает для нас следующий месяц незабываемым.

    Изначально эти материалы выходили в нашей группе вконтакте. Если вам удобнее читать их там – вперед.

    Группа А

    Группа В

    Группа С

    Группа D

    Группа Е

    Группа F

    Группа G

    Группа Н

    Как России победить в первой игре. Гид по Саудовской Аравии

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: cronaldodaily.com
    Рейтинг: 4 Голосов: 6
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +979

      TUMS 13 июня 2018, 21:31

      Почему не выложить на сайте, не понятно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 13 июня 2018, 20:21

      А здесь не могли выложить почему?
      В говносеть не захожу принципиально.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +8836

      vladik12 13 июня 2018, 11:39

      Отлично.

      2
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