Все сборные ЧМ-2018 в одном месте. Идеальное превью

Раз в четыре года спортивные медиа выпускают гигабайты скучных, однообразных и длинных материалов с обзорами каждой сборной. Чтобы найти там хоть что-нибудь интересное, нужно продираться через десятки абзацев текста. Мы так не хотим. Поэтому мы сделали сверхкороткие превью, куда включили только главные и самые яркие факты о каждой команде – минимум воды и максимум пользы. Чтение одного материала займет 1-2 минуты. Так что сохраняйте в закладки и оперативно знакомьтесь с теми, кто сделает для нас следующий месяц незабываемым.
Изначально эти материалы выходили в нашей группе вконтакте. Если вам удобнее читать их там – вперед.
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