Как России победить в первой игре. Гид по Саудовской Аравии

Главный текст для Черчесова.

Что было раньше

Саудовская Аравия играла на четырех подряд чемпионатах мира (с 1994 по 2006). За 13 матчей всего две победы, обе на первом ЧМ, когда команда сенсационно вышла в 1/8 финала. В 2002 году было 0:8 от Германии, через четыре года четыре мяча от Украины и никакого успеха.

Как вышли сейчас

В азиатской квалификации угнаться за Японией было тяжело, но за второе место, дающее право прямого выхода пришлось побороться с Австралией. Саудовцы вышли напрямую, оставив австралийцев сражаться в стыках. С чьей еще помощью это происходило, мы покажем чуть позже. Всего в группе Саудовская Аравия пропустила 10 голов, восемь из которых – в выездных матчах.

Странная тренерская чехарда

Хотя это привычно для Саудовской Аравии, сменившей за свою историю целых 57 тренеров. На ЧМ-2018 команду вывел Берт ван Марвейк, но покинул ее из-за вмешательства в его дела местной федерации и увольнения помощников, от чего голландец пришел в ярость. Назначили Эдгардо Баусу, который начинал квалификацию во главе сборной Аргентины, он попытался внедрить схему в три защитника, но не проработал и трех месяцев. Новым тренером стал испанец Хуан Антонио Пицци, который выиграл со сборной Чили Кубок Америки-2016.

Пицци называют строгим консерватором, который никогда не бросается к радикальным изменениям. Алексис Санчес вспоминал: «Когда он пришел, ничего не изменилось со времен Сампаоли – те же упражнения, те же установки». В чилийской команде он очень аккуратно подводил новых игроков. Впрочем, при нем чилийцы хоть и выиграли континентальный турнир, но сенсационно пролетели мимо ЧМ-2018.

Как они готовились

Широкое распространение получила новость об отъезде сразу девяти футболистов из Саудовской Аравии в Испанию в рамках стратегического партнерства, однако лишь треть из них – игроки национальной сборной, причем у двоих нет постоянного места в составе. Кроме того, саудовцы совместно с испанскими и голландскими специалистами разработали серьезный план подготовки к ЧМ-2018, который включал в себя три этапа: 1) просмотр множества игроков; 2) матч с Ираком (1:4 в итоге) и определение ориентировочного состава; 3) матчи с Украиной (1:1) и Бельгией (0:4) перед сборами в Европе.

Всего Саудовская Аравия провела аж девять матчей за неполных четыре месяца, большинство из которых проиграла – целых пять. Побеждены Молдавия, Алжир и Греция, с Украиной удалось сыграть вничью. Последний матч проводился с Германией и вызвал недовольство Тони Крооса.

Кто будет играть

Состав видится примерно таким, изменения если и будут, то совсем небольшие.

Едва ли вы хорошо знаете хотя бы нескольких футболистов отсюда. Мы поможем узнать их чуть получше.

Голкипер Яссир Аль-Мосайлем – опытный футболист, который доходил с командой еще 11 лет назад до финала Кубка Азии.

Левый защитник Мансур Аль-Харби – удостоился очень лестных слов от ван Марвейка: «Это просто мечта для тренера – иметь такого футболиста в составе, который четко выполняет все инструкции и играет на команду».

Правый защитник Яссир Аль-Шахрани – номинально левый, но в интересах команды играет справа, обладает хорошей скоростью. Он попал вместе с Месси на обложку FIFA 16 для восточных стран, а еще как-то раз вот так жутко промахнулся:

Центральные защитники – однофамильцы Умар и Усама Хавсави. Первый пережил взлет с клубом «Аль-Наср» (два чемпионства в середине десятилетия), а второй – вообще уроженец ОАЭ, выигравший Суперкубок Бельгии (Усама числился в составе «Андерлехта», но появился на поле лишь однажды). Кроме того, Усама Хавсави фактически первый в Саудовской Аравии футболист, которому простили переход между принципиальными клубами (из «Аль-Ахли» в «Аль-Хиляль»). В запасе еще Мотаз Хавсави, он тоже центральный защитник и тоже однофамилец.

Полузащитник Салман Аль-Фарадж – чистый опорник, но считается прототипом Нголо Канте. Его партнер по центру полузащиты Абдулла Отайф получил прозвище «саудовский Модрич» и известность после того, как отпраздновал гол в матче с Йеменом, показав майку с Бускетсом. Испанец позже подарил парню две свои футболки.

Правый полузащитник Яхья Аль-Шехри – один из ключевых футболистов, у него все в порядке и с дриблингом, и с пасом, он был одним из тех, кто переехал в Испанию (в «Леганес»), хотя в основе там ни разу не сыграл. Еще Аль-Шехри – один из немногих, кто выступал за все молодежные сборные Саудовской Аравии.

На другом фланге вероятнее всего выйдет Салим Аль-Давсари – ему, в отличие от Аль-Шехри, повезло дебютировать в Примере, да еще и в матче против «Реала». Став одноклубником Дениса Черышева зимой, он вышел играть за «Вильярреал» при счете 0:2 и при нем команда добилась ничьей с «Реалом». Известен стал еще и тем, что во время конфликта на поле в матче сборной скромно набивал мяч в сторонке. Само спокойствие!

Только именно этого спокойствия Аль-Давсари и не хватало, когда он боднул шотландского судью, после чего был удален и дисквалифицирован на шесть матчей.

33-летний Таисир Аль-Джассим, вероятно, займет место под нападающим. Это один из главных футболистов в стране в этом десятилетии. На его счету аж 132 матча за сборную. И он универсал – может играть на любой позиции в полузащите и атаке.

Наконец, форвард Мохаммад Аль-Сахлави – ключевая фигура команды. Прямо как Левандовски – забил 16 голов в квалификации. Взлет в карьере состоялся, когда он перешел в клуб «Аль-Наср», за рекордную по саудовским меркам сумму в $8 млн. В 2015 году был признан IFFHS одним из лучших бомбардиров планеты, со своим клубом неожиданно выиграл чемпионство, всего же наколотил 102 гола за 174 матча в его составе. Было заявлено, что Аль-Сахлави потренируется три недели с «МЮ» перед ЧМ-2018.

Вероятно, что в стартовом составе вместо Аль-Давсари или Аль-Джассима появится Фахад Аль-Муваллад, который был зимой арендован «Леванте». Аль-Муваллад – автор гола в ворота сборной Японии, который вывел Саудовскую Аравию на ЧМ-2018. Он уже в 15 лет был привлечен к тренировкам с главной командой «Аль-Иттихада», им восторгался легендарный саудовский футболист Сами Аль-Джабер: «Это наш Месси. Если не по умениям, то по значимости». Еще в квалификации Аль-Муваллад красиво забивал в ворота ОАЭ:

Кто не поехал

Тут есть два любопытных персонажа. Один из них – левый вингер Наваф Аль-Абед, который является главной звездой чемпионата Саудовской Аравии. Мы уже рассказывали историю о том, как он забил самый быстрый гол в истории футбола (за две секунды), но результат матча был аннулирован, поэтому считать ли этот рекорд официальным – неясно до сих пор.

Еще один футболист будет работать в следующем сезоне с Леонидом Слуцким – это полузащитник Мухтар Али. Он родился в Сомали, семья бежала оттуда в Англию, сам Али пытался стать легкоатлетом, но все-таки футбол победил. Парень числился в «Челси», но ушел в «Витесс». Он выступал за английскую молодежку, но в итоге получил паспорт гражданина Саудовской Аравии – в этом ему помог «двухмесячный» тренер Эдгардо Бауса. Жаль, что не увидим игрока на ЧМ-2018, но, может, услышим про него от Слуцкого.

Как их победить

Мы прекрасно знаем, какие проблемы есть у сборной России, но Саудовская Аравия – как раз тот соперник, который нам нужен, чтобы прервать серию без побед, подкорректировать психологию и вообще бодро стартовать. При ван Марвейке саудовцы играли довольно просто, при Пицци стали больше использовать варианты с короткими передачами. Проблемы, впрочем, никуда не делись.

все эти перепасовки не слишком эффективны, процент точности формируется в основном с пасами назад и поперек. Времени для налаживания комбинационной игры было слишком мало

команда медленная, это не касается лишь только пары-тройки резких игроков впереди и правого защитника

под прессингом могут треснуть, а это как раз то, что нужно Станиславу Черчесову, пытающемуся заставить сборную России прессинговать высоко и часто

на краях обороны у Саудовской Аравии явные проблемы, которые проявлялись еще в квалификации, даже несмотря на похвалы ван Марвейка

нет ощущения выстроенной игры в атаке, порой кажется, что у этой команды и мяч отбирать не надо – отдаст сама

команда очень уверенно выступает дома, но в гостях выглядит не так мощно

Постоянный прессинг и давление – наша надежда по стартовому матчу. Бояться совершенно нечего, при этом выходить самоуверенными тоже нельзя ни в коем случае. Но уж это Черчесов наверняка не допустит. А главное условие: черепаший темп РФПЛ нужно забыть как страшный сон – мы точно победим, если будет хорошее движение.

Что у них странно

Здесь будет несколько различных видео.

Пару лет назад никто не сомневался в том, что голкипер Халид Шарахили поедет в Россию на ЧМ-2018, если команда туда выйдет. А потом в квалификации стали происходить странные вещи. В матче с Палестиной при счете 2:1 Шарахили пропустил совершенно идиотский гол (3:22 на видео) в концовке. Еще смешнее, что потом саудовцы дожали соперника, хотя времени почти не оставалось.

Шарахили, видимо, понравилось, потому что в домашнем матче с Палестиной он сделал то же самое (на 1:30). После этого парня убрали из сборной.

Еще в азиатской квалификации сборная Саудовской Аравии чаще всех била пенальти – восемь раз. О судействе, применительно к матчам этой команды, говорили слишком часто. Например, сборную Таиланда удалось победить с помощью совершенно непонятного пенальти. Да и в целом работа судьи в игре оставила множество вопросов:

А как вам победа над Ираком с двух вот таких пенальти? (1:25 и 3:00)

Пенальти в матче с ОАЭ также вызвал массу споров (0:34).

Что запомнилось

На прошлом Кубке Азии, который проходил в Австралии, Саудовская Аравия встречалась с Китаем и получила (ну, конечно же!) право на пенальти. Китайский голкипер поболтал с боллбоем, а затем вытащил удар. Все тут же решили, что боллбой подсказал ему направление. Саудовцы, кстати, тот матч проиграли 0:1.

Что у них круто

Неизвестно, как выступит на ЧМ-2018 сборная Саудовской Аравии (вероятнее всего, особо никак), но в будущем команда может добиться неплохих результатов. Футбол в стране является частью проекта Vision 2030 – государственного курса улучшения жизни, состоящего из трех этапов: избавления от нефтяной зависимости, более эффективного распределения денег, а также удовлетворения потребностей жителей страны.

Уже разработана программа под названием «дорога в Катар-2022» к следующему чемпионату мира. Она включает в себя развитие игры на всех уровня в целом: сборных всех возрастов, местных клубов, а также тренеров и даже юных футболистов с шести лет. Все-таки классный и очень нескучный соперник у сборной России в первом туре, хоть и такой таинственный, как вся Саудовская Аравия.

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