Кроос: «Саудовская Аравия – слабый соперник»

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос после товарищеского матча против сборной Саудовской Аравии (2:1) дал характеристику сопернику, назвав его слабым. Азиаты сыграют со сборной России в матче-открытии ЧМ-2018.

«Не все у нас получилось в этом матче. Слабый соперник создал у наших ворот слишком много моментов. Мы можем играть лучше. Будем работать», – сказал Кроос.

Матч Россия – Саудовская Аравия состоится 14 июня.