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    Кроос: «Саудовская Аравия – слабый соперник»

    Полузащитник сборной Германии Тони Кроос после товарищеского матча против сборной Саудовской Аравии (2:1) дал характеристику сопернику, назвав его слабым. Азиаты сыграют со сборной России в матче-открытии ЧМ-2018.

    «Не все у нас получилось в этом матче. Слабый соперник создал у наших ворот слишком много моментов. Мы можем играть лучше. Будем работать», – сказал Кроос.

    Матч Россия – Саудовская Аравия состоится 14 июня.

    Источник: Twitter

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    09.06.2018 06:12
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 26 июня 2018, 14:40

      С каких пор Арабы стали Азиатами????
      Видимо автор школу прогуливал вместе с редактором.

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 9 июня 2018, 18:09

      Да нормально немцы играли,три забили(один непонятно почему не засчитали),полностью контролировали игру.А моменты возле их ворот -так они и в офиц матчах не редкость.Главное что изходя из ситуации всегда могут прибавить и обыграть любого.

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес 9 июня 2018, 17:33

      это он еще невидел сборное россии

      0
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 9 июня 2018, 15:37

      На ЧМ слабых соперников не будет. И ни один ЧМ не обходится без сенсаций.

      3
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 9 июня 2018, 13:38

      слабый соперник это когда 2 полумомента и 0-1 ударов в створ за весь матч, а если соперник создаёт моменты и забивает, то он уже никак не слабый

      1
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      Рейтинг: +915

      спанчес > Masteralex 9 июня 2018, 17:33

      кстати саудовцы 2 забили просто один невте ворота

      0
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 9 июня 2018, 11:28

      для нашей сборной сейчас каждый соперник - футбольный гранд...((

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 июня 2018, 10:34

      для немцев может и слабый соперник но для нас очень даже хороший, тем более если даже с Германией они создали много моментов и выглядели уверенно. но все же не стоит Кроосу так неуважительно говорить о сопернике, Аравия доказала уже не раз что они не мальчики для битья.

      4
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      Рейтинг: +11241

      alp 9 июня 2018, 09:53

      будет сложно но мы справимся... по воротам один хер, ударов не сделаем. дело за арабами, чтобы они хоть один закатили...

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 июня 2018, 08:03

      тогда получается немчура тоже слабая и по делом, ненавижу швайнов

      -1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Garrincha58 9 июня 2018, 10:16

      Ватно.

      0
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      Рейтинг: +663

      88serega88 9 июня 2018, 07:28

      Они с немцами отлично сыграли, нам жо.а

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