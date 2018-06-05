7 ярких историй, которые вы не узнаете на ЧМ-2018

Потому что их герои не приедут.

Льюис Кук (Англия) – обогатил деда, просто дебютировав в сборной

В минувшем сезоне АПЛ обратил на себя внимание основной полузащитник «Борнмута» 21-летний Льюис Кук. В мае 2014-го он вместе с товарищами по юношеской сборной Англии стал чемпионом Европы на турнире U-17, а через несколько месяцев его дед Тревор Берлингем поставил 500 фунтов на то, что Кук дебютирует за сборную Англии раньше 26-летия. Букмекеры приняли его ставку с котировкой 33/1. Происходи это в России, сказали б сразу: «Проиграет». Учитывая, как наши чемпионы Европы разных лет не могли закрепиться даже в заявках своих клубов.

Но Льюис Кук с каждым годом переходил на следующий уровень, а в 2017 году отправился на чемпионат мира U-20 в качестве капитана сборной Англии. Англичане выиграли, а Кук стал первым английским футболистом с 1966 года, который поднял над головой мировой чемпионский трофей.

Казалось, осенью 2017-го букмекерам точно придется раскошелиться – Кука вызвали в основную команду на игру с Бразилией. Но нет, на поле он не вышел. Зато в марте 2018-го мечта сбылась – Кук дебютировал в игре с Италией, а дед отправился получать законный выигрыш. Между прочим, сумма составила примерно 17 тысяч фунтов (примерно полтора миллиона рублей).

Джейк Ливермор (Англия) – как пройти через кокаиновый ад после гибели сына

Джейка немного помнят по «Тоттенхэму» и бесчисленным арендам, куда он мотался, чтобы хоть как-то заиграть в футбол. Позже, уже в «Халле», Ливермора поймали на употреблении кокаина. Парню грозила двухлетняя дисквалификация. Хорошо, что вскоре узнали истинную причину депрессии Ливермора: на следующий день после финала Кубка Англии-2013/14 против «Арсенала» при родах умер его долгожданный сын Джейк. «То, что это были наркотики – не имело никакого значения, – вспоминал футболист. – Мне было плевать, хоть наркота, хоть меня бы застрелили, хоть случилась бы какая-то автокатастрофа или что-то еще – все было совершенно неважно».

ФА сделал роскошный ход, просто сняв дисквалификацию, тем самым выдав парню серьезный аванс. Ливермор ухватился за него, и все получилось – он помог выйти «Халлу» в АПЛ из Чемпионшипа, а сам сыграл шесть матчей за сборную Англии. Произошло это в том числе и потому, что у Ливермора теперь есть сын Джейс, который родился в 2016 году. Все стало на свои места.

Наваф Аль-Абед (Саудовская Аравия) – забил самый быстрый гол в истории, а его аннулировали

Вингер сборной Саудовской Аравии Наваф Аль-Абед еще в 2009-м забил за свой клуб «Аль-Хилал» супергол всего за две секунды – он послал мяч в ворота с центра поля сразу же после стартового свистка.

Тем смешнее, что результат матча вскоре аннулировали. Это не касалось неожиданного гола или странной игры вратаря, который вместо реакции на удар прогуливался по вратарской. Матч был между молодежными командами, и в нем разрешалось выступать игрокам лишь определенного возраста – до 23 лет. Сразу несколько футболистов были старше. Так что споры идут до сих пор – считать ли гол аравийца самым быстрым в истории или же из-за невозможности учитывать матч официальным лучше забыть про этот забитый мяч.

То, что Наваф не едет на ЧМ-2018 хорошо лишь для сборной России (ну, и других соперников по группе). Это один из ключевых футболистов сборной Саудовской Аравии, на его счету четыре гола в финальном раунде квалификации, но травмы так и не дали парню полноценно подготовиться к ЧМ. Хуан Антонио Пицци рисковать не стал. Возможно, нам на радость.

Юрген Дамм – второй (или уже третий) после Бэйла по скорости в мире

Этот мексиканец уже приезжал в Россию на Кубок конфедераций в составе сборной Мексики. Юрген – внук немецких эмигрантов, его прадед выслал своих детей из страны, спасая их от фашизма. В немецкой школе Гвадалахары с тех пор учились все дети по этой линии, как и Юрген Дамм. Отец будущего футболиста всегда ставил образование на первое место, поэтому Юргену не разрешалось вступать в какие-либо профессиональные клубы до 17 лет – он продолжал получать степень в области делового администрирования.

В 20 лет Дамм съездил на просмотр в «МЮ» к Алексу Фергюсону, где получил рекомендацию набрать мышечную массу и развить скоростные данные, а домой уехал со специальной программой по питанию и занятиям в тренажерном зале.

Скорость Дамм развил неплохо: в 2015 году был опубликован рейтинг самых быстрых футболистов мира, где мексиканец уступил Гарету Бэйлу – его скорость составляет 35,23 км/ч (у Бэйла – 36,9). Впрочем, минувшей весной в СМИ появилась информация, что рекорд Бэйла на самом деле – 35,7, а лидером теперь стал защитник сборной Перу Луис Адвинкула с показателем 36,15. В любом случае, это круче Дамма, но тот все равно в тройке.

Джалаль Хоссеини (Иран) – бакалавр, лингвист, легенда

Это один из самых популярных футболистов в стране – местный Сергей Игнашевич, за плечами которого более сотни матчей за сборную. При этом Хоссеини совершенно к этому не стремился, запросы его были гораздо более скромными – стать учителем средней школы. После долгих раздумий иранец все-таки выбрал футбол. И не зря – он становился чемпионом Ирана с тремя разными клубами, съездил на чемпионат мира в Бразилию. Образование при этом Хоссеини не бросил, он – бакалавр искусств в области германистики в Университете Тебриза, а еще говорит на четырех языках. В общем, в обычной жизни парень бы точно не потерялся.

Дискуссия, почему Карлуш Кейруш не берет Хоссеини на ЧМ-2018, развернулась еще несколько недель назад, когда футболист не попал в расширенный список. На одном из форумов с тренером в целом согласны – Хоссеини стал медленным, что с соперниками по группе (Испания, Португалия, да и Марокко тоже) не прокатит точно. «Если он в свои 32 ошибался в игре с Боснией на ЧМ, что будет в 36 против Косты и Роналду?» – задаются вопросом люди. С другой стороны, жаль, что на турнир не приедет один из самых начитанных футболистов планеты.

Стивен Бейташур (Иран) – сын работника Apple очаровал всех в МЛС

Еще один любопытный иранский персонаж. Его родители переехали в США еще в 60-х, да там и обосновались. Отец работал инженером-электриком, поигрывал в футбол, а потом получил должность в компании Apple, так что про спортивную карьеру можно было забыть. Еще бы – работал вместе с Джобсом, Возняцки и Скалли. «Да, он всех их застал, – вспоминал Стивен Бейташур, сжимая в руках, естественно, айфон. – Тогда у меня и не было каких-то эмоций по этому поводу. Это уже сейчас, когда вспоминаю, думаю: «Черт, а ведь круто!».

В отличие от отца, Бейташур смог стать профессиональным футболистом, но именно страсть папы к футболу заразила и сына, а уж когда он стал играть серьезно – любовь к спорту захлестнула парня, и он хотел только одного – добиться успеха именно в футболе. Из Северной Америки не уезжал – поиграл в США и Канаде, сейчас выступает за «Лос-Анджелес» с Карлосом Велой и экс-форвардом «Кубани» Маркосом Уреньей. «Это лучший правый защитник лиги», – восторгался тренер «Ванкувера». Капитана клуба Джея Демерита больше впечатляли человеческие качества: «Потрясающий парень, такой очень нужен любой команде – он всегда улыбается и всегда на позитиве, и с ним точно захочется идти на любое сражение».

Бейташура звали играть за сборную США при Юргене Клинсманне, он поехал, посидел на скамейке запасных в матче с Мексикой, а через год принял предложение иранской сборной, в которой Карлуш Кейруш принялся собирать всех толковых парней, кто мог иметь хоть какое-то отношение к иранскому гражданству. Так Бейташур съездил на ЧМ-2014, но в дальнейшем больше довольствовался ролью запасного. Его непопадание на ЧМ-2018 – не сенсация, но одной интересной историей на турнире стало меньше.

Деле Ажибойе (Нигерия) – в 29 лет выиграл юношеский чемпионат мира. Или нет?

Очередная чудесная история из Африки, на этот раз – о 27-летнем нигерийском голкипере, который оказался четвертым в списке Гернота Рора и все-таки не поехал на ЧМ в Россию.

В 2007 году на юношеский ЧМ U17 в Южной Корее нигерийцы поехали, включив 17-летнего Деле Ажибойе в заявку. Турнир они выиграли, причем в финале Ажибойе отразил два послематчевых пенальти от испанцев Мериды (числился в «Атлетико») и Фалька (в будущем играл за «Рому»). Бил еще Ильярраменди – даже в створ не попал.

Видео с послематчевыми пенальти – в свободном доступе.

Все бы ничего, да только журналист Чина Ачеру в своем блоге рассказал, что было на самом деле. Он работал над расследованием о сексуальных преступлениях в отношении футболисток (парень, похоже, опередил время, ведь это нынешний тренд) и, по его словам, наткнулся на нечто большее:

«Я поговорил с женщиной, которой было 23 года, и она рассказала, что сейчас замужем за футболистом, вызывающимся в команду U17. Я был шокирован. За четыре месяца до начала того победного ЧМ я встретился с главой нигерийского футбола Тайво Огунджоби и сказал, что в команде есть «переписанный» вратарь.

Я рассказал ему все: полное имя вратаря, что ему на самом деле не 17, а 29, имя его жены и день свадьбы, имена двух его детей и в какую школу они ходят, вплоть до класса. Знаете, что он ответил? Он посмотрел на меня и сказал: «Ну и где я достану другого вратаря за четыре месяца до ЧМ?». Мы тогда думали, что Ажибойе будет последователем Эньямы. Господи, так он старше Эньямы – кого мы хотим надурить?».

История широкого распространения не получила. Вероятно, Нигерия и правда выиграла тот турнир U17 с 29-летним голкипером в воротах, но даже это был не единственный случай. «У нас парень закончил школу в 1998-м, но в 2009-м ему всего 17 лет. Еще один с 2003-го играет в нигерийской лиге, но в 2009 ему всего 16. Да, позволяйте нам и дальше обманывать и таким образом выигрывать. Мы – читерская нация и побеждать можем только обманом», – возмущался Ачеру.

Вероятно, в случае приезда в Россию Ажибойе у египтянина Эль-Хадари мог появиться конкурент.

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