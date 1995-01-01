Джано спас игрока сборной Швейцарии прямо на поле. Герой!

Все могло закончиться очень печально.

Сборная Грузии принимала команду Швейцарии в рамках квалификации к Евро-2020. На 25-й минуте столкнулись Фабиан Шер и Джемал Табидзе, после чего у швейцарца запал язык. На помощь пришел оказавшийся рядом Джано Ананидзе: он открыл рот Шеру и освободил дыхательные пути, а остальную работу сделали врачи. Швейцарец, кстати, отделался сотрясением мозга и даже доиграл матч.

«Смотрится это жутко, я же ничего не помню, – рассказал после матча Шер. – Я отрубился на несколько секунд. Голова до сих пор гудит. Шея тоже болит».

Матч выиграли швейцарцы (2:0), забили Цубер и Закария, Шер же, что интересно, поучаствовал в обоих голах.

Обсуждая этот эпизод, многие сразу же вспомнили случай из чемпионата Украины, когда в матче «Днепра» и киевского «Динамо» Джаба Канкава таким же образом помог Олегу Гусеву. И здесь в роли спасителя вновь выступил грузинский футболист.

Видео – с YouTube-канала «ТСН Проспорт»

Главные материалы по матчам квалификации:

Наши забили 4 гола Казахстану. Черышев и Дзюба – монстры!

Что происходило с Дзюбой, пока он не забивал