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    Джано спас игрока сборной Швейцарии прямо на поле. Герой!


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    Голосов: 0
    Сегодня, 11:05
    Все могло закончиться очень печально.

    Сборная Грузии принимала команду Швейцарии в рамках квалификации к Евро-2020. На 25-й минуте столкнулись Фабиан Шер и Джемал Табидзе, после чего у швейцарца запал язык. На помощь пришел оказавшийся рядом Джано Ананидзе: он открыл рот Шеру и освободил дыхательные пути, а остальную работу сделали врачи. Швейцарец, кстати, отделался сотрясением мозга и даже доиграл матч.

    «Смотрится это жутко, я же ничего не помню, – рассказал после матча Шер. – Я отрубился на несколько секунд. Голова до сих пор гудит. Шея тоже болит».

    Матч выиграли швейцарцы (2:0), забили Цубер и Закария, Шер же, что интересно, поучаствовал в обоих голах.

    Обсуждая этот эпизод, многие сразу же вспомнили случай из чемпионата Украины, когда в матче «Днепра» и киевского «Динамо» Джаба Канкава таким же образом помог Олегу Гусеву. И здесь в роли спасителя вновь выступил грузинский футболист.

    Видео – с YouTube-канала «ТСН Проспорт»

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    Что происходило с Дзюбой, пока он не забивал

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: The Sun
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2098

      AtticusFinch 28 секунд назад

      Самое интересное - что это эта статья висит со вчерашнего вечера и не один человек не написал похвалу в адрес Жано - я тоже не буду писать,чтобы не подумали, что гонюсь за хайпом! Но просто становится очевидно, что хорошие новости никому не интересны(

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      Рейтинг: +511

      Sergil 10 минут назад

      Грузины прирождённые врачи.

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