Азмун помогает пострадавшим от наводнения в Иране

В перерыв на матчи сборных форвард «Зенита» участвует в спасении людей.

Северный Иран сильно страдает из-за наводнений. На данный момент количество пострадавших исчисляется сотней тысяч человек, по словам председателя Организации помощи и спасения – Муртаза Салими. Кроме того, сообщается, что за одни только минувшие сутки сразу 13 иранских провинций пострадали из-за снегопадов, метелей и наводнений.

Перерыв на матчи сборных не касается сборной Ирана, которая пару месяцев назад играла на Кубке Азии – она дошла там до полуфинала и уступила Японии. Сейчас у иранцев матчей нет, поэтому Сердар Азмун отправился из «Зенита» в небольшой отпуск в родные места.

Азмун родом из города Гомбеде-Кавус, который находится в провинции Голестан. Именно в Голестане иранский форвард принес пользу местным жителям: он перемещался по затопленным улицам на лодке, вез воду, продукты и медикаменты, раздавал гуманитарную помощь, участвовал в других различных акциях.

twit text — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 25 марта 2019 г.

text text text Публикация от text (@saeedar.ir) 22 Мар 2019 в 3:09 PDT

twit text — Persian Football (@PersianFutbol) 22 марта 2019 г.

Предполагается, что такая ситуация в Иране продлится еще несколько дней. Судя по метеосводкам, погода не улучшится до 27 марта.

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