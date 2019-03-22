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    Азмун помогает пострадавшим от наводнения в Иране


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    Сегодня, 16:31
    В перерыв на матчи сборных форвард «Зенита» участвует в спасении людей.

    Северный Иран сильно страдает из-за наводнений. На данный момент количество пострадавших исчисляется сотней тысяч человек, по словам председателя Организации помощи и спасения – Муртаза Салими. Кроме того, сообщается, что за одни только минувшие сутки сразу 13 иранских провинций пострадали из-за снегопадов, метелей и наводнений.

    Перерыв на матчи сборных не касается сборной Ирана, которая пару месяцев назад играла на Кубке Азии – она дошла там до полуфинала и уступила Японии. Сейчас у иранцев матчей нет, поэтому Сердар Азмун отправился из «Зенита» в небольшой отпуск в родные места.

    Азмун родом из города Гомбеде-Кавус, который находится в провинции Голестан. Именно в Голестане иранский форвард принес пользу местным жителям: он перемещался по затопленным улицам на лодке, вез воду, продукты и медикаменты, раздавал гуманитарную помощь, участвовал в других различных акциях.

    text

    Публикация от text (@saeedar.ir)

    Предполагается, что такая ситуация в Иране продлится еще несколько дней. Судя по метеосводкам, погода не улучшится до 27 марта.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер FootIranien
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