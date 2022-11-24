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  • Эмболо помог Швейцарии обыграть Камерун и не праздновал гол: он родился в столице Камеруна и постоянно гоняет туда в отпуск

Эмболо помог Швейцарии обыграть Камерун и не праздновал гол: он родился в столице Камеруна и постоянно гоняет туда в отпуск

24 ноября 2022, 14:56
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Путь Швейцарии и Камеруна на ЧМ-2022 в Катаре начался с очного матча. И Швейцария победила (1:0) благодаря голу Бреля Эмболо. Важность ситуации заключается в том, что Эмболо родился в столице Камеруна, а сейчас забивает сборной на чемпионате мира. Кстати, гол он не праздновал:

История Эмболо:

• Эмболо родился в Яунде и до четырех лет прожил там. Отец и мать Эмболо развелись, когда Брелю было два года. Поэтому мама забрала маленького сына и переехала с ним во Францию, где планировала получить высшее образование. Там познакомилась с другим мужчиной, и их роман привел к свадьбе и к переезду в Швейцарию, где семья в итоге и обосновалась.

• В Швейцарии Эмболо и начал футбольную карьеру – там же его впервые позвали в молодежную сборную Швейцарию. Приглашений от Камеруна на момент, когда Эмболо был заигран за молодежку, не было.

• Во взрослую сборную Швейцарии Эмболо попал в 2015-м, когда ему было 18 лет. Но перед этим он сделал сложный выбор: одновременно его звал и Камерун, чьи скауты нашли его в юношеских командах «Базеля».

Эмболо выбрал Швейцарию, а потом говорил: «Когда ты маленький и приезжаешь в совершенно другую страну, требуется время, чтобы выучить язык и понять менталитет. Это было самой большой проблемой: перенять местную культуру. Я чувствую, что у меня это неплохо получилось. Вероятно, сейчас я на 60% или 70% швейцарец. Швейцарского во мне больше, чем камерунского».

• Несмотря на карьеру, он довольно часто приезжает в Яунду: там у него остались друзья. Он много общается с фанатами и даже посещает детские школы, чтобы сыграть с мальчишками.

• Кстати, Эмболо общается со многими игроками сборной Камеруна: «У нас теплые взаимоотношения. Я даже знаком с Ригобером [Сонгом – главный тренер Камеруна]. Однажды мне сказал: «Еще не поздно передумать и играть за Камерун». На тот момент я был заигран за Швейцарию».

• Вот еще слова про Камерун от 2021 года: «Сейчас сложно сказать, играл бы я за сборную Камеруна. Наверное, отвечу так: если бы я не вырос как футболист в Швейцарии и не был бы заигран за страну, то да. Я не хочу обидеть людей, которые вложили в меня свои силы. Игроком и взрослым мужчиной я стал именно в Швейцарии».

Текст: Илья Егоров

Фото: скриншоты с сайта «Матч! Футбол 1», dpa/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Чемпионат мира Весь мир Швейцария Камерун Эмболо Брель
Комментарии (1)
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ААМ
1669295175
Берут своё не без труда свой "швейцарцы"
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