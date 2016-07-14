10 причин отобрать у Геры приз за лучший гол Евро-2016

Уже в стартовом матче Евро был забит гол, претендующий на звание одного из самых красивых. Димитри Пайе принес победу сборной Франции над Румынией блестящим дальним ударом.

Вскоре крутым голом издалека отметился Лука Модрич в матче Турция – Хорватия. Здорово поймал мяч на ногу и по странной дуге отправил его в ворота.

Пожалуй, именно Марек Гамшик убил надежды российской сборной на успех на Евро, уже в первом тайме добыв солидное преимущество для Словакии. Его неотразимый удар из пределов штрафной был одним из лучших на всем турнире.

Победный гол Якуба Блащиковски оставил в недоумении всю Украину – неужели их сборная настолько слаба, что все проиграла и ни разу не забила. Сам мяч получился шикарным – тут и комбинация, и исполнение – все на высочайшем уровне.

Венгрия все забивала издалека, да с рикошетов, а Португалия постоянно отыгрывалась едва ли не в самом ярком матче Евро. Один из ответных голов здорово забил сам Криштиану Роналду, пяткой переправив мяч в ворота после прострела Жоау Мариу.

Бельгийский полузащитник Раджа Наингголан вообще отметился двумя голами невероятной красоты на этом чемпионате. Первый он забил в ворота Швеции уже на исходе матча.

Фантастической гол Джердана Шакири в ворота сборной Польши вы и так помните.

А Наингголан в четвертьфинале валлийцам вколотил гол еще роскошнее своего первого.

В этом же матче Уэльс – Бельгия состоялся и победный супергол Хола Робсона-Кану, мастерски разобравшегося с защитниками одним движением.

Наконец, последний и самый важный забитый мяч во всем чемпионате был забит мощным ударом издали.

А вот гол Золтана Геры, который был выбран лучшим на всем турнире. Разве он гораздо круче любого из представленной нами десятки?

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