Эрьона Джемаили – яркая болельщица сборной Швейцарии

Эрьона приходила на трибуны вместе с сыном Лукасом. Серьезная поддержка швейцарской сборной была обеспечена, а фотографы все чаще отвлекались на красивую болельщицу, забывая о происходящем на поле. Но если залезть в Instagram девушки, можно увидеть, что она вполне обычная и верная жена, любящая семейную жизнь. Вот только очень красивая.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Жены и девушки футболистов, которые приехали на Евро