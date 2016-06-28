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Эрьона Джемаили – яркая болельщица сборной Швейцарии

Эрьона приходила на трибуны вместе с сыном Лукасом. Серьезная поддержка швейцарской сборной была обеспечена, а фотографы все чаще отвлекались на красивую болельщицу, забывая о происходящем на поле. Но если залезть в Instagram девушки, можно увидеть, что она вполне обычная и верная жена, любящая семейную жизнь. Вот только очень красивая.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Жены и девушки футболистов, которые приехали на Евро

Чемпионат Европы Европа Швейцария Джемаили Блерим
Комментарии (8)
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джон базелон
1467135669
Где у неё Жопа???Одни сиськи!По мне не очень.
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ivanthebest
1467135720
3 фотка снизу... просто 5 баллов)) пацан!))
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Kondrat Jr
1467138434
Сиси силикон галимый, шары выкатила. Мордашка приятная. Из остального и смотреть не на что. Тем более, замужем, да?
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x-x-x-x-x
1467140585
и это называете красивая???? средняя девушка с ужасными титями
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Strig
1467183867
КАКОВА ЛОЖБИНКА! СУПЕР!
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RomarioBrazil
1467185866
силиконовая шалава!
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KWN37
1467193852
Тема сисек раскрыта.
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burbon2002
1467201389
vdut odnoznacno!
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