Лучший защитник Швейцарии выбил собственную команду

Ужасная неудача Мануэля Аканжи.

Мануэлю Аканжи всего 22 года, а он уже стал звездой. Еще зимой Аканжи пошел по привычному для всех швейцарцев пути – уехал из «Базеля» в хороший клуб. Аканжи подписала дортмундская «Боруссия» за 21,5 миллион евро, хотя в Германии он пока больше приживался, чем показывал качество.

Аканжи взяли на чемпионат мира, где все пошло лучше. Gurdian включил его в символическую сборную группового этапа ЧМ, а Швейцария даже отобрала очки у Бразилии. Мануэль в этой игре феерил.

twit text — Luís Viegas (@iamluisviegas) 18 июня 2018 г.

Этот парень действительно умеет играть надежно и отбирать мячи.

twit text — Luís Viegas (@iamluisviegas) 29 июня 2018 г.

В игре со Швецией Аканжи еще часто бегал в атаку. Зато у собственных ворот именно он ошибся серьезнее остальных. Форсберг сместился в центр и пробил по воротам. Мануэль сначала забыл его встретить, а потом еще и неудачно подставил ногу.

Мяч залетел в сетку.

twit text — 1xBet English | #WorldCup (@1xbet_Eng) 3 июля 2018 г.

«Швейцарец Аканжи очень впечатляет. Он молодой парень, но уже стал лидером обороны. И он должен будет сделать это снова. У этого парня две отличные ноги», – говорил перед игрой Фил Невилл. Кажется, он накаркал.