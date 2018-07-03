Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лучший защитник Швейцарии выбил собственную команду


    3
    Голосов: 7
    03.07.2018 18:55
    Ужасная неудача Мануэля Аканжи.

    Мануэлю Аканжи всего 22 года, а он уже стал звездой. Еще зимой Аканжи пошел по привычному для всех швейцарцев пути – уехал из «Базеля» в хороший клуб. Аканжи подписала дортмундская «Боруссия» за 21,5 миллион евро, хотя в Германии он пока больше приживался, чем показывал качество.

    Аканжи взяли на чемпионат мира, где все пошло лучше. Gurdian включил его в символическую сборную группового этапа ЧМ, а Швейцария даже отобрала очки у Бразилии. Мануэль в этой игре феерил.

    Этот парень действительно умеет играть надежно и отбирать мячи.

    В игре со Швецией Аканжи еще часто бегал в атаку. Зато у собственных ворот именно он ошибся серьезнее остальных. Форсберг сместился в центр и пробил по воротам. Мануэль сначала забыл его встретить, а потом еще и неудачно подставил ногу.

    Мяч залетел в сетку.

    «Швейцарец Аканжи очень впечатляет. Он молодой парень, но уже стал лидером обороны. И он должен будет сделать это снова. У этого парня две отличные ноги», – говорил перед игрой Фил Невилл. Кажется, он накаркал.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 7
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +84

      А Бубнов 4 июля 2018, 15:37

      +++

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 4 июля 2018, 13:34

      Шведы на пендалях,да на автоголах выезжают...Многие сейчас так...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -18

      dugnik62 3 июля 2018, 20:29

      Если делаете ставки -> stavki.webtalk.ru

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 3 июля 2018, 19:09

      короче проемболо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -20

      kaop98 3 июля 2018, 19:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com

      -6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11