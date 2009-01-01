Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Полония - турнирная таблица

Варшава
Стадион:
Генерал Казимеж Соснковски
Сайт:
http://www.ksppolonia.com/
Тренер:
Мариуш Павлак
Новости Публикации Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
1
Андерлехт
2
Аякс
3
Динамо Загреб
4
Тимишоара
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
9
4
5
11
6
3
2
1
8
6
2
11
6
2
0
4
6
8
-2
6
6
1
2
3
4
9
-5
5
Группа B
1
Валенсия
2
Лилль
3
Дженоа
4
Славия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
3
0
12
8
4
12
6
3
1
2
15
9
6
10
6
2
1
3
8
10
-2
7
6
0
3
3
5
13
-8
3
Группа C
1
Хапоэль ТА
2
Гамбург
3
Селтик
4
Рапид
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
0
2
13
8
5
12
6
3
1
2
7
6
1
10
6
1
3
2
7
7
0
6
6
1
2
3
8
14
-6
5
Группа D
1
Спортинг
2
Герта
3
Херенвен
4
Вентспилс
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
8
6
2
11
6
3
1
2
6
5
1
10
6
2
2
2
11
7
4
8
6
0
3
3
3
10
-7
3
Группа E
1
Рома
2
Фулхэм
3
Базель
4
ЦСКА София
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
10
5
5
13
6
3
2
1
8
6
2
11
6
3
0
3
10
7
3
9
6
0
1
5
2
12
-10
1
Группа F
1
Галатасарай
2
Панатинаикос
3
Динамо Бухарест
4
Штурм
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
12
4
8
13
6
4
0
2
7
4
3
12
6
2
0
4
4
12
-8
6
6
1
1
4
3
6
-3
4
Группа G
1
Зальцбург
2
Вильярреал
3
Лацио
4
Левски
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
6
0
0
9
2
7
18
6
3
0
3
8
6
2
9
6
2
0
4
9
10
-1
6
6
1
0
5
1
9
-8
3
Группа H
1
Фенербахче
2
Твенте
3
Шериф
4
ФКСБ
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
8
3
5
15
6
2
2
2
5
6
-1
8
6
1
2
3
4
5
-1
5
6
0
4
2
3
6
-3
4
Группа I
1
Бенфика
2
Эвертон
3
БАТЭ
4
АЕК
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
13
3
10
15
6
3
0
3
7
9
-2
9
6
2
1
3
7
9
-2
7
6
1
1
4
5
11
-6
4
Группа J
1
Шахтер
2
Брюгге
3
Тулуза
4
Партизан
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
14
3
11
13
6
3
2
1
10
8
2
11
6
2
1
3
6
11
-5
7
6
1
0
5
6
14
-8
3
Группа K
1
ПСВ
2
Копенгаген
3
Спарта
4
ЧФР Клуж
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
8
3
5
14
6
3
1
2
7
4
3
10
6
2
1
3
7
9
-2
7
6
1
0
5
4
10
-6
3
Группа L
1
Вердер
2
Атлетик
3
Насьональ
4
Аустрия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
17
6
11
16
6
3
1
2
10
8
2
10
6
1
2
3
11
12
-1
5
6
0
2
4
4
16
-12
2
Команда
1
Андерлехт
2
Аякс
3
Тимишоара
4
Динамо Загреб
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
4
3
1
4
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
0
1
2
1
5
-4
1
3
0
0
3
1
6
-5
0
Группа 1
1
Валенсия
2
Лилль
3
Дженоа
4
Славия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
4
3
7
3
2
1
0
7
2
5
7
3
2
0
1
6
4
2
6
3
0
2
1
3
7
-4
2
Группа 2
1
Хапоэль ТА
2
Гамбург
3
Рапид
4
Селтик
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
2
6
9
3
2
1
0
6
2
4
7
3
1
1
1
6
6
0
4
3
1
1
1
3
2
1
4
Группа 3
1
Спортинг
2
Герта
3
Херенвен
4
Вентспилс
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
3
2
1
5
3
1
1
1
2
2
0
4
3
1
0
2
9
6
3
3
3
0
1
2
1
3
-2
1
Группа 4
1
Рома
2
Фулхэм
3
Базель
4
ЦСКА София
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
2
4
9
3
2
1
0
3
1
2
7
3
2
0
1
7
4
3
6
3
0
1
2
1
6
-5
1
Группа 5
1
Галатасарай
2
Панатинаикос
3
Динамо Бухарест
4
Штурм
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
2
4
7
3
2
0
1
5
3
2
6
3
1
0
2
2
5
-3
3
3
1
0
2
1
2
-1
3
Группа 6
1
Зальцбург
2
Вильярреал
3
Лацио
4
Левски
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
5
1
4
9
3
2
0
1
5
2
3
6
3
1
0
2
3
4
-1
3
3
0
0
3
0
7
-7
0
Группа 7
1
Фенербахче
2
Твенте
3
Шериф
4
ФКСБ
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
5
3
2
6
3
1
1
1
2
2
0
4
3
1
1
1
3
2
1
4
3
0
2
1
1
2
-1
2
Группа 8
1
Бенфика
2
АЕК
3
БАТЭ
4
Эвертон
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
1
8
9
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
0
2
4
5
-1
3
3
1
0
2
4
3
1
3
Группа 9
1
Шахтер
2
Брюгге
3
Тулуза
4
Партизан
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
8
1
7
7
3
2
0
1
4
4
0
6
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
1
0
2
5
7
-2
3
Группа 10
1
ПСВ
2
Копенгаген
3
Спарта
4
ЧФР Клуж
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
3
0
3
9
3
2
1
0
4
1
3
7
3
1
1
1
4
5
-1
4
3
1
0
2
4
5
-1
3
Группа 11
1
Вердер
2
Атлетик
3
Насьональ
4
Аустрия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
2
7
9
3
2
0
1
5
4
1
6
3
1
1
1
8
5
3
4
3
0
2
1
3
6
-3
2
Команда
1
Андерлехт
2
Аякс
3
Динамо Загреб
4
Тимишоара
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
1
4
7
3
2
1
0
5
2
3
7
3
2
0
1
5
2
3
6
3
1
1
1
3
4
-1
4
Группа 1
1
Валенсия
2
Лилль
3
Дженоа
4
Славия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
5
4
1
5
3
1
0
2
8
7
1
3
3
0
1
2
2
6
-4
1
3
0
1
2
2
6
-4
1
Группа 2
1
Гамбург
2
Хапоэль ТА
3
Селтик
4
Рапид
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
0
2
1
4
-3
3
3
1
0
2
5
6
-1
3
3
0
2
1
4
5
-1
2
3
0
1
2
2
8
-6
1
Группа 3
1
Герта
2
Спортинг
3
Херенвен
4
Вентспилс
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
4
3
1
6
3
2
0
1
5
4
1
6
3
1
2
0
2
1
1
5
3
0
2
1
2
7
-5
2
Группа 4
1
Рома
2
Фулхэм
3
Базель
4
ЦСКА София
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
4
3
1
4
3
1
1
1
5
5
0
4
3
1
0
2
3
3
0
3
3
0
0
3
1
6
-5
0
Группа 5
1
Галатасарай
2
Панатинаикос
3
Динамо Бухарест
4
Штурм
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
6
2
4
6
3
2
0
1
2
1
1
6
3
1
0
2
2
7
-5
3
3
0
1
2
2
4
-2
1
Группа 6
1
Зальцбург
2
Вильярреал
3
Лацио
4
Левски
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
4
1
3
9
3
1
0
2
3
4
-1
3
3
1
0
2
6
6
0
3
3
1
0
2
1
2
-1
3
Группа 7
1
Фенербахче
2
Твенте
3
ФКСБ
4
Шериф
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
3
0
3
9
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
0
2
1
2
4
-2
2
3
0
1
2
1
3
-2
1
Группа 8
1
Бенфика
2
Эвертон
3
БАТЭ
4
АЕК
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
4
2
2
6
3
2
0
1
3
6
-3
6
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
0
0
3
2
8
-6
0
Группа 9
1
Шахтер
2
Брюгге
3
Тулуза
4
Партизан
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
6
2
4
6
3
1
2
0
6
4
2
5
3
1
0
2
3
7
-4
3
3
0
0
3
1
7
-6
0
Группа 10
1
ПСВ
2
Копенгаген
3
Спарта
4
ЧФР Клуж
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
5
3
2
5
3
1
0
2
3
3
0
3
3
1
0
2
3
4
-1
3
3
0
0
3
0
5
-5
0
Группа 11
1
Вердер
2
Атлетик
3
Насьональ
4
Аустрия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
8
4
4
7
3
1
1
1
5
4
1
4
3
0
1
2
3
7
-4
1
3
0
0
3
1
10
-9
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Казахстан впервые примет финал еврокубка
12:53
Названы стадионы, которые примут финалы Лиги чемпионов в 2028 и 2029 годах
12:44
Объявлены назначения судей на матчи 9-го тура РПЛ
12:28
2
Акинфеев сказал, убил ли он целую эпоху вратарей в ЦСКА
11:39
4
Генич рассказал о неверной реакции на первый голевой пас Батракова в «Галатасарае»
11:13
1
ЦСКА отправит защитника в сербский клуб
10:37
Мостовой – о «Балтике» без Талалаева: «Стало спокойнее, нет выходок, понтов, которые он устраивает»
10:26
4
Кордоба ответил, нужен ли «Краснодару» Дзюба
10:14
1
ФотоБрозович нашел новый клуб
09:42
Семака назвали главной проблемой «Зенита»
08:57
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+