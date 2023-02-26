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07.04.2017 12:30В матче «Ньюкасла» и «Бертона» произошел эпизод, после которого все снова заговорили о видеоповторах. Главный арбитр Кейт Страуд ошибся и отменил назначенный пенальти. «Бомбардир» рассказывает, почему «Ньюкасл» мог требовать переигровки матча.9
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05.03.2017 14:00Мы восхищаемся современной АПЛ, но скучаем по старой. В том числе по ее футболкам – Sharp от «Манчестер Юнайтед», Carlsberg от «Ливерпуля» и другим. «Бомбардир» составляет ностальгическую подборку с великими формами прошлого.5
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29.01.2017 10:00АПЛ остается лучшей на планете, но все-таки она уже не та, что раньше. В вагонах денег от телетрансляций и картинных падениях затерялась настоящая любовь. «Бомбардир» вспоминает 6 игроков и 1 тренера, которых остро не хватает Англии.11
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