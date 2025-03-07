Российский боец сфотографировался с Бекхэмом на матче Лиги чемпионов

Российский боец смешанных боевых искусств Усман Нурмагомедов посетил первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Ливерпулем» (0:1).

На трибунах он сфотографировался с экс-полузащитником парижан Дэвидом Бекхэмом.

«С живой легендой футбола, спасибо за фото», – написал Нурмагомедов в соцсетях.

Усман Нурмагомедов – троюродный брат Хабиба Нурмагомедова и родной брат Умара Нурмагомедова.

Он действующий обладатель чемпионского титула Bellator в лeгкой весовой категории (до 70 кг).

Фото: соцсети Усмана Нурмагомедова