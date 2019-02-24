Помните Рондона? Теперь он король «Ньюкасла»

Рассказываем о его карьере в АПЛ.

Прошло почти 4 года с момента ухода Саломона Рондона из «Зенита». За это время питерцы стали чемпионами России, дважды добрались до «серебра» РПЛ, взяли кубок страны и два раза стали обладателями Суперкубка.

Карьера Рондона на фоне успехов «Зенита» выглядит дремучее, но динамичнее. Рассказываем о важном в жизни нападающего, который был лучшим в «Вест Бромвиче», отказался от Чемпионшипа и неожиданно стал лидером «Ньюкасла» в этом сезоне.

10 августа 2015 года: перешел в «Вест Бромвич» за 17 миллионов евро. Бывший главный тренер «ВБ» Тони Пулис признавался: «Я звонил Андре Виллашу-Боашу, спрашивал, кого бы он мне мог порекомендовать в нападение. Рассчитывал, что Андре назовет какого-нибудь русского футболиста. Но он назвал Рондона. Мы пересмотрели несколько матчей с участием Саломона и поняли: это тот, кто нам нужен».

29 августа: Рондон забил первый гол в АПЛ. Второй мяч от нападающего в Премьер-лиге пришлось ждать почти два месяца. Этому Рондон дал разумное объяснение: «Мне было очень сложно адаптироваться и заиграть из-за суммы, заплаченной за мой трансфер».

Кстати, в перерыве между голами в матче с «Сандерлендом» Рондон спас соперника от очень неприятного падения.

22 декабря: Рондон дисквалифицирован на 3 матча за потасовку с полузащитником «Борнмута» Дэном Гослингом.

20 марта 2016 года: Рондон дал большое интервью The Guardian, в котором наговорил много любопытных вещей. Например, что некоторые болельщики «Зенита» называли его «обезьяной».

Или о тайных встречах с семьей: «В Каракасе невозможно жить нормальной жизнью. Каждый день, отправляясь на работу, ты можешь не вернуться домой, потому что тебя запросто могут убить. Моя семья там, и я очень за них волнуюсь. Каждый день звоню, чтобы убедиться, что у них все в порядке. Очень мало кто знает членов моей семьи. Я стараюсь, чтобы их никто не видел рядом со мной, особенно в Венесуэле. Когда я прихожу к ним, мне приходится незаметно проникать в дом».

15 мая: Забил гол в ворота «Ливерпуля» и завершил сезон-2015/16 в статусе лучшего бомбардира «Вест Бромвича» в АПЛ. На тот момент у Саломона Рондона было 9 мячей и 2 голевые передачи.

28 июля: Не очень надежный источник Sport.ES сообщил, что Рондон вошел в шорт-лист «Барселоны». Никаких контактов сторон в итоге не было.

21 ноября: Поучаствовал в разгроме «Бернли» (4:1), забив 1 мяч и отдав голевую передачу. В тот же день Opta выкатила интересный статистический факт: с момента переезда в Англию Рондон поучаствовал в 16 голах команды – больше, чем любой другой футболист «Вест Бромвича» за это же время.

15 декабря: Забил три мяча головой в ворота «Суонси». Он стал вторым футболистом в истории АПЛ (после Данкана Фергюсона из «Эвертона»), которому удавалось подобное достижение.

6 мая 2017 года: После хет-трика в ворота «Суонси» Рондон не забивал 18 туров подряд. Единственный гол во второй части сезона-2016/17 ему удалось забить только в матче с «Бернли». Правда, даже это не особо скрасило общую командную картину. «Вест Бромвич» не мог выиграть почти 9 матчей в конце сезона. За это время клуб набрал всего лишь два очка, хотя занял место в самой середине турнирной таблицы (10 строчка).

30 сентября: Рондон не забивал по несколько матчей подряд, проигрывал конкуренцию Джею Родригесу. Впервые со старта сезона-2017/18 он забил лишь в игре с «Уотфордом».

20 января 2018 года: Рондон нанес жуткую травму полузащитнику «Эвертона» Джеймсу Маккарти. После столкновением с Рондоном Маккарти унесли на носилках, а в госпитале врачи диагностировали двойной перелом ноги. Рондон, увидев соперника после столкновения, расплакался, а после матча написал в твиттере: «Прости меня, мой друг. Я очень надеюсь, что ты сможешь скоро выйти на поле».

twit text — Everton (@Everton) 20 января 2018 г.

8 мая: Рондон вылетел с «Вест Бромвичем» в Чемпионшип. Впрочем, во второй лиге нападающий, кажется, не очень-то и хотел играть. В разное время он упрашивал руководство отпустить его в один из интересующихся им клубов: «Вест Хэм», «Бернли», «Борнмут», «Вильярреал», «Ньюкасл». Последний вариант боссов «ВБ» устроил больше всего.

Спустя 3 месяца после вылета в Чемпионшип Рондон все же вернулся в АПЛ. «Ньюкасл» арендовал нападающего до конца этого сезона.

Рондон божит в «Ньюкасле»

После перехода в «Ньюкасл» Рондон взял номер Алана Ширера, а Рафа Бенитес сказал: «Рад подписанию Саломона. Когда мы искали варианты для усиления линии нападения, мы знали, насколько важным будет его опыт игры в Премьер-лиге».

Статистика по матчам говорила, что Рондон периодически проваливался: не забивал в течение нескольких туров подряд, пропадал из старта «Вест Бромвича». Сезонная статистика же говорила об обратном, о стабильности форварда. По системе «гол+пас» у Рондона в сезоне-2015/16 было 11 очков, в 2016/17 и 2017/18 – по 10 очков. В этом сезоне, похоже, магия номера и слова Бенитеса проапгрейдили Рондона. На конец февраля у нападающего по этой же системе 11 очков, он лучший бомбардир «Ньюкасла» (7 мячей) и делит первое место с Мэттом Ритчи в споре сильнейших распасовщиков команды (у обоих по 4 голевых передачи).

«Ньюкасл» – самая нестабильная команда Премьер-лиги. Она может выдать несколько матчей без поражений, а потом не выигрывать на протяжении пары-тройки встреч. Рафа Бенитес то близок к увольнению, то обыгрывает «Манчестер Сити», и болельщики поют в его честь песни. Сейчас у «Ньюкасла» 28 очков, и всего 4 поинта отделяют клуб от зоны вылета. Если команде удастся сохранить место в АПЛ, то это будет во многом благодаря перфомансам Саломона Рондона.

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