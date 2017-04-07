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    «Это правило знает каждый». Английский судья ошибся и спровоцировал исторический скандал


    3.7
    Голосов: 3
    07.04.2017 12:30
    В матче «Ньюкасла» и «Бертона» произошел эпизод, после которого все снова заговорили о видеоповторах. Главный арбитр Кейт Страуд ошибся и отменил назначенный пенальти. «Бомбардир» рассказывает, почему «Ньюкасл» мог требовать переигровки матча.

    На 29-й минуте матча «Ньюкасла» и «Бертона» произошел эпизод, которым восхитятся все сторонники введения видеоповторов. В ворота «Бертона» поставили пенальти. К мячу подошел Мэтт Ритчи и реализовал удар. Однако арбитр Кейт Страуд, якобы заметив, что нападающий Дуайт Гэйл раньше остальных вбежал в штрафную, гол отменил. При этом еще три футболиста «Бертона» оказались там еще быстрее форварда «Ньюкасла». Судья четыре минуты консультировался с помощниками, а потом, забыв о правилах, назначил свободный удар в пользу «Бертона».

    Футбольный закон утверждает, что в такой ситуации отменять пенальти нельзя. Одиннадцатиметровый удар можно не реализовать, а здесь арбитр просто должен был заставить Ритчи перебить. Вместо этого Страуд поступил по собственным правилам. Тренерский штаб «Ньюкасла» во время перерыва показывал ему повторы эпизода, но ситуацию было уже не изменить. Ритчи свой гол в матче все-таки забил, а «Ньюкасл» одержал важную победу.

    «Жаль, что нам приходится обсуждать такой эпизод. Но он не должен затмить важность нашего успеха», – сказал Рафаэль Бенитес. Его «Ньюкасл», с минимальным счетом обыграв «Бертон», обеспечил себе минимум место в зоне плей-офф за выход в Премьер-лигу. Такого же достижения ранее добился «Брайтон». Эти команды прямо сейчас возглавляют таблицу Чемпионшипа.

    Главный тренер «Бертона» Найджел Клаф тоже недоумевал по поводу инцидента. «Мне кажется, этой игре нужны видеоповторы. Матч Франции и Испании доказал их пользу. Не знаю, почему гол «Ньюкасла» был отменен», – сказал Клаф.

    «Ньюкасл» получил извинения от футбольной лиги. Клуб заверили, что, если бы «сороки» не выиграли матч, его могли переиграть ровно с этой злополучной 29-й минуты. Всю бригаду Страуда отстранили от судейства на неопределенный срок. Интересно, что он должен был работать уже на игре первой лиги между «Гиллинхэмом» и «Миллуолом», но оперативно нашлась замена.

    В 2005 году в мировом футболе уже случался такой прецедент. В матче отборочного турнира к чемпионату мира-2006 между Узбекистаном и Бахрейном судья матча Тосимицу Есида отметился подобной ошибкой. Узбекистан реализовал пенальти, а потом получил свободный удар в сторону собственных ворот. Та игра тоже завершилась победой пострадавших со счетом 1:0, а общий итог вышел куда печальнее. Узбекистан требовал присуждения Бахрейну технического поражения, но вместо этого ФИФА назначила переигровку. Встреча завершилась с ничейным результатом 1:1.

    Кейт Страуд же в нынешнем сезоне ошибается уже не первый раз. В матче «Чарльтона» и «Миллуола» голкипер гостей не попал по мячу, а расторопный форвард «Чарльтона» забил гол. Страуд отменил и тот чистый мяч.

    Два года назад этот арбитр иногда привлекался на матчи Премьер-лиги, но сейчас продолжает деградировать. «Это правило знает каждый. Страуду потребуется несколько месяцев, чтобы оправиться от такой ошибки. Я точно знаю, как чувствует себя арбитр в такой ситуации. Но друзья поддержат его», – рассказывает бывший судья Грэм Полл. Кстати, сам Полл однажды показал три желтых карточки защитнику сборной Хорватии Йосипу Шимуничу, забыв удалить игрока с поля после второго предупреждения.

    «Видеотехнологии – убийцы футбола». Нужны ли судьям видеоассистенты?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Daily Mail, The Sun
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 3
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +32

      umarjon1935 8 апреля 2017, 07:32

      Судье нельзя ошибаться!!!

      0
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      Рейтинг: +11

      spyback 7 апреля 2017, 15:51

      А при чем тут видеоповторы?Он бы посмотрел повтор, увидел, что игрок вбежал в штрафную раньше - и назначил бы свободный.

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 7 апреля 2017, 15:28

      ну вот а народ нам этих ангодятлов в пример ставит, эти чопорные индюки косячат и творят произвол похлеще наших..

      -1
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      Рейтинг: +585

      tilvan 7 апреля 2017, 15:18

      Оперативно работают. Облажался - тут же отстранили.
      Видеоповторы нужны с этим только ленивый не соласится

      2
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 7 апреля 2017, 14:21

      А причём тут повторы? Насколько я понимаю, главная проблема не в том, правомерно или не правомерно отменён сам удар с точки, а в том, что судья правила забыл, вместо повтора пенальти назначив свободный. Повтор тут делу бы никак не помог.

      3
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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 7 апреля 2017, 12:50

      Какой он исторический? То-же самое было в матче Зенит - ФК Москва в 2009 году.

      0
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      Рейтинг: +46

      Черемшанец 7 апреля 2017, 12:47

      сейчас в футболе вообще каждый судья судит по своему, как захочет так и судит!! причем другой матч захочет судить по другому и будет судить по другому!:)) тут надо не только видеоповторы вводить, с которыми уже запоздали лет на 10!! надо еще и правила судейства упорядочить, и требовать что б судьи эти правила соблюдали!! а не свистели кто как захотел!

      1
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      Рейтинг: +254

      Kondrat Jr 7 апреля 2017, 12:44

      Такому судье даже видеоповторы не помогут. Это ж надо, вместо того, чтобы перебить пенальти, он назначает свободный удар в другую сторону. Клёвые правила. Красава!

      1
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      Рейтинг: +295

      Эд1970 7 апреля 2017, 12:37

      Мне кажется что уже настало время видеоповторов

      0
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