Реакция Семина на вызов Дугласа Сантоса в сборную России

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин позитивно относится к включению в расширенный состав национальной команды защитника «Зенита» Дугласа Сантоса.
«Я нормально отношусь к тем, кто играет в нашем чемпионате и имеет наше гражданство. Самое главное в этой ситуации [когда вызывают в сборную России], чтобы они [натурализованные игроки] были сильнее других футболистов на этой позиции.
Карпин берет самых сильных, и он имеет на это полное право. Эти ребята играют в чемпионате РПЛ, мы их постоянно видим. Почему их не вызывать в сборную, если они сильнее других? Это совершенно справедливо.
Пусть играет сильнейший. Какая разница кто он, какой национальности? Это никакой роли не играет», – сказал Семин.
- 30-летний Дуглас Сантос получил гражданство России 21 октября 2024 года.
- Он попал в расширенный состав сборной России на товарищеский матч с Замбией 25 марта.
- Также Дуглас Сантос был включен в расширенный состав сборной Бразилии на игры с Колумбией (дома) 20 марта и Аргентиной (в гостях) 25 марта, но не попал в окончательную заявку.
Источник: «Матч ТВ»