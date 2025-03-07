Реакция Семина на вызов Дугласа Сантоса в сборную России

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин позитивно относится к включению в расширенный состав национальной команды защитника «Зенита» Дугласа Сантоса.

«Я нормально отношусь к тем, кто играет в нашем чемпионате и имеет наше гражданство. Самое главное в этой ситуации [когда вызывают в сборную России], чтобы они [натурализованные игроки] были сильнее других футболистов на этой позиции.

Карпин берет самых сильных, и он имеет на это полное право. Эти ребята играют в чемпионате РПЛ, мы их постоянно видим. Почему их не вызывать в сборную, если они сильнее других? Это совершенно справедливо.

Пусть играет сильнейший. Какая разница кто он, какой национальности? Это никакой роли не играет», – сказал Семин.