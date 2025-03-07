Экс-игрок «Барсы» Пьянич отреагировал на скандальные слова Кокорина про РПЛ

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич высказался об уровне чемпионата России.
– Каким нашeл уровень РПЛ?
– Хорошим, я был сильно удивлeн в позитивном смысле. Есть шесть команд, которые постоянно борются за титул. Да, есть команды, которые тратят огромные деньги, что облегчает им задачу.
Не понимаю тех, кто ругает РПЛ. Слышал, что кто-то назвал уровень «дерьмом», но я не соглашусь. Мне, конечно, тяжело судить, что было раньше, однако, когда я приезжал сюда играть за «Рому» и «Ювентус» с ЦСКА и «Локомотивом» в Лиге чемпионов, матчи всегда были тяжeлыми.
Может быть, кто-то сейчас сравнивает нынешний уровень с прошлым, но и сейчас тоже не всe плохо. Конечно, ситуация вокруг не помогает развитию: часть сильных легионеров уехала, а именно они повышают уровень лиги. Однако уровень хороший.
Мне кажется, РПЛ сейчас на шестом-седьмом месте среди европейских чемпионатов по уровню. Не думаю, что уровень РПЛ далeк от чемпионата Португалии, например.
- 34-летний Пьянич в этом сезоне провел 12 матчей за ЦСКА, отдал 1 голевую передачу.
- Он перешел в московский клуб 26 сентября прошлого года на правах свободного агента.
- 33-летний нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин ранее оценил РПЛ в интервью форварду «Краснодара» Федору Смолову: «Чемпионат, когда мы [c Мамаевым] вышли из тюрьмы в 2019-м, уже был говном, честно. Он тогда уже начал просаживаться».