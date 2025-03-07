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  • Экс-игрок «Барсы» Пьянич отреагировал на скандальные слова Кокорина про РПЛ

Экс-игрок «Барсы» Пьянич отреагировал на скандальные слова Кокорина про РПЛ

Сегодня, 13:19
2

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич высказался об уровне чемпионата России.

– Каким нашeл уровень РПЛ?

– Хорошим, я был сильно удивлeн в позитивном смысле. Есть шесть команд, которые постоянно борются за титул. Да, есть команды, которые тратят огромные деньги, что облегчает им задачу.

Не понимаю тех, кто ругает РПЛ. Слышал, что кто-то назвал уровень «дерьмом», но я не соглашусь. Мне, конечно, тяжело судить, что было раньше, однако, когда я приезжал сюда играть за «Рому» и «Ювентус» с ЦСКА и «Локомотивом» в Лиге чемпионов, матчи всегда были тяжeлыми.

Может быть, кто-то сейчас сравнивает нынешний уровень с прошлым, но и сейчас тоже не всe плохо. Конечно, ситуация вокруг не помогает развитию: часть сильных легионеров уехала, а именно они повышают уровень лиги. Однако уровень хороший.

Мне кажется, РПЛ сейчас на шестом-седьмом месте среди европейских чемпионатов по уровню. Не думаю, что уровень РПЛ далeк от чемпионата Португалии, например.

  • 34-летний Пьянич в этом сезоне провел 12 матчей за ЦСКА, отдал 1 голевую передачу.
  • Он перешел в московский клуб 26 сентября прошлого года на правах свободного агента.
  • 33-летний нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин ранее оценил РПЛ в интервью форварду «Краснодара» Федору Смолову: «Чемпионат, когда мы [c Мамаевым] вышли из тюрьмы в 2019-м, уже был говном, честно. Он тогда уже начал просаживаться».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Арис ЦСКА Кокорин Александр Пьянич Миралем
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Комментарии (2)
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BarStep
1741346718
Соглашусь с товарищем… Мы слишком занижаем РПЛ. Сначала очень завышаем планку своих ожиданий, а затем посыпаем голову пеплом и хаем всё и вся, так как наши ожидания не оправдались…. Как говорил впрочем в своё время, но по другому поводу не безызвестный А.Аршавин :)
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