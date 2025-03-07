Экс-игрок «Барсы» Пьянич отреагировал на скандальные слова Кокорина про РПЛ

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич высказался об уровне чемпионата России.

– Каким нашeл уровень РПЛ?

– Хорошим, я был сильно удивлeн в позитивном смысле. Есть шесть команд, которые постоянно борются за титул. Да, есть команды, которые тратят огромные деньги, что облегчает им задачу.

Не понимаю тех, кто ругает РПЛ. Слышал, что кто-то назвал уровень «дерьмом», но я не соглашусь. Мне, конечно, тяжело судить, что было раньше, однако, когда я приезжал сюда играть за «Рому» и «Ювентус» с ЦСКА и «Локомотивом» в Лиге чемпионов, матчи всегда были тяжeлыми.

Может быть, кто-то сейчас сравнивает нынешний уровень с прошлым, но и сейчас тоже не всe плохо. Конечно, ситуация вокруг не помогает развитию: часть сильных легионеров уехала, а именно они повышают уровень лиги. Однако уровень хороший.

Мне кажется, РПЛ сейчас на шестом-седьмом месте среди европейских чемпионатов по уровню. Не думаю, что уровень РПЛ далeк от чемпионата Португалии, например.