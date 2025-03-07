Мостовой ответил, похоронил ли Соболев свою карьеру

Александр Мостовой высказался о перспективах форварда «Зенита» Александра Соболева.
Сегодня, 7 марта, нападающему исполнилось 28 лет.
«У Соболева впереди еще года четыре на высоком уровне. 28 лет – самый расцвет для футболиста.
Рано говорить, что Соболев похоронил карьеру. Да, сейчас неудачный период, но все может измениться за два-три матча.
Думаю, он забьет «Спартаку» в ближайшем матче и вернет уверенность», – заявил Мостовой.
- Соболев был куплен «Зенитом» в августе у «Спартака» за 10 миллионов евро.
- У форварда нет голевых действий в 12 матчах РПЛ за петербургскую команду.
Источник: «РБ Спорт»