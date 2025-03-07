Мостовой ответил, похоронил ли Соболев свою карьеру

Александр Мостовой высказался о перспективах форварда «Зенита» Александра Соболева.

Сегодня, 7 марта, нападающему исполнилось 28 лет.

«У Соболева впереди еще года четыре на высоком уровне. 28 лет – самый расцвет для футболиста.

Рано говорить, что Соболев похоронил карьеру. Да, сейчас неудачный период, но все может измениться за два-три матча.

Думаю, он забьет «Спартаку» в ближайшем матче и вернет уверенность», – заявил Мостовой.