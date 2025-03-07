Жирков – о новичке сборной России: «Какой смысл его вызывать?»

Юрий Жирков оценил решение тренерского штаба сборной России пригласить на мартовский сбор национальной команды Дугласа Сантоса из «Зенита».
«Если у нас нет левых защитников, то почему бы и нет? За нас уже играли и Фернандес, и Ари, и Гилерме.
Дуглас – хороший, высококлассный игрок, но не знаю, что будет дальше, через два-три года.
Если сейчас сборная нигде не играет, какой смысл его вызывать? Я в принципе не вижу. Лучше на год-два вперед наигрывать своих молодых игроков», – считает Жирков.
- Сантос попал в расширенный состав из 42 футболистов.
- Он получил гражданство РФ прошедшей осенью.
- Дуглас – капитан «Зенита»
- 30-летнего левого защитника также включили в предварительную заявку сборной Бразилии на мартовские матчи, но позднее его отсеяли.
Источник: «Спорт-Экспресс»